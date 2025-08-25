Francia Márquez realizará nueva gira por África “para consolidar la agenda diplomática internacional desde el Sur Global”

La vicepresidenta Francia Márquez inicia este martes 26 de agosto una agenda oficial en África que se extenderá hasta el próximo 1 de septiembre - crédito @FranciaMarquezM/X

Su itinerario incluye visitas a Etiopía, Mozambique, Madagascar y Nigeria, con el propósito de afianzar la presencia diplomática del país en esa región y explorar nuevas oportunidades de cooperación.

La delegación que acompaña a Márquez está integrada por representantes de diferentes entidades estatales, entre ellas, los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio, Agricultura y Ambiente, así como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Invima, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC), la Aeronáutica Civil, el Fondo Mujer Libre y Productiva y Procolombia.

La Vicepresidencia destacó que se trata de la tercera visita oficial del actual gobierno al continente africano.

“Esta misión de reconexión con África es una iniciativa del Gobierno para consolidar la agenda diplomática internacional desde el Sur Global,orientada a conectar con los ejes de transformación productiva, convergencia regional, seguridad humana y justicia social”, se lee el comunicado oficial.

Entre 2023 y 2024 se avanzó en la apertura de embajadas en Senegal y Etiopía, además de la consolidación de relaciones diplomáticas con Sudáfrica, Kenia, Ghana, Camerún, Mozambique, Madagascar, la República Democrática del Congo y Nigeria.

Estos esfuerzos han permitido la firma de veinte memorandos de entendimiento en áreas que incluyen comercio, cultura, educación superior, conectividad, construcción de paz y equidad de género.

Durante la actual gira, el Gobierno colombiano espera dar un paso más en esa agenda, con la posible suscripción de nuevos acuerdos en materia cultural, comercial y diplomática.

También se prevén encuentros bilaterales con autoridades africanas para promover inversión y exportaciones de productos como café, cacao y otros alimentos, así como para explorar alianzas con la industria farmacéutica, las energías limpias y sectores interesados en productos de origen étnico, entre ellos el viche.

La estrategia oficial busca además posicionar a Colombia como un actor activo en el diálogo birregional entre América Latina y el Caribe, a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y la Unión Africana.

Actualmente, el país ostenta la presidencia pro tempore de la Celac, lo que refuerza el interés en impulsar esa articulación.

El Gobierno ha presentado estas visitas como parte de su política de reconexión con África, un enfoque que se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, donde se privilegia el fortalecimiento del Sur Global, la seguridad humana y la justicia social.

Más allá de los objetivos diplomáticos, esta gira se desarrolla en un momento en que la relación entre la Casa de Nariño y la Vicepresidencia atraviesa un reacomodo político.

En la discusión sobre el presupuesto de 2026, Márquez busca asegurar recursos que le permitan ejecutar iniciativas propias y mantener una presencia internacional más visible, en línea con los viajes y misiones que viene liderando desde el inicio del gobierno.

Petro y Francia Márquez sellan tregua con aumento de fondos para la Vicepresidencia

La reciente tregua política entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez ha situado en el centro del debate la asignación de $1,1 billones del presupuesto 2026 para la Vicepresidencia. Este acuerdo, alcanzado tras meses de tensiones internas en el Ejecutivo, se produce en un contexto de recortes presupuestales, déficit fiscal y la cercanía de un año preelectoral, según reportó El Espectador. La negociación presupuestal busca no solo garantizar la estabilidad interna del gobierno, sino también definir el margen de acción de Márquez en la recta final de su mandato.

El monto en disputa, que asciende a $1,1 billones ($1’117.925’601.013), se ha convertido en el eje de la reconciliación entre la Casa de Nariño y la Casa Vicepresidencial. La promesa de mantener la “paz” entre ambas partes se selló a través de reuniones en las que se delinearon compromisos presupuestales, con el objetivo de evitar nuevos episodios de “fuego amigo” en el último tramo del “Gobierno del cambio”.

El proyecto de Presupuesto General de 2026, presentado al Congreso el 29 de julio, contempla un total de $556,9 billones, aunque su financiación depende de una reforma tributaria de $26 billones, lo que añade presión a las discusiones internas y legislativas.