El exministro Carlos Rosero habló de sus diferencias con Francia Márquez y lo que sintió con frase racista de Petro: “No traiciono a nadie”

Tras su nombramiento a finales de febrero de 2025, Carlos Rosero renunció a su cargo como ministro de la Igualdad, luego de reemplazar en la cartera a Francia Márquez.

El exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro reveló detalles sobre su salida y aseveró sobre su distanciamiento con la vicepresidenta de la República.

En diálogo con El Espectador, el exjefe de cartera tenía la expectativa de desarrollar sus planes en un periodo razonable, pero la realidad política impuso otros tiempos.

“Asumí una tarea, un mandato. En el escenario político, es el presidente el que nos designa y nos remueve. Son las lógicas políticas y su mirada las que imperan; y siendo él, el jefe de Estado, atiendo y respeto sus decisiones”, explicó.

Uno de los puntos críticos de su gestión fue la reorganización del presupuesto del ministerio, con el objetivo de protegerlo de la corrupción. Rosero detalla que, al llegar, detectó alertas sobre posibles irregularidades.

“Hicimos un esfuerzo por cuidar el presupuesto, un ejercicio que estuvo acompañado de la creación de condiciones para sentar las bases programáticas que el Gobierno asumió, tales como el fortalecimiento de la economía popular, de las organizaciones comunitarias y de tratar de resolver problemas concretos”, precisó al diario bogotano.

Entre los hallazgos, Carlos Rosero menciona la modificación de la tabla salarial fuera de los mecanismos legales establecidos, una situación que califica como grave.

“Hasta hubo una alerta que llevó a que hiciéramos algunos cambios cuando el alcalde de un territorio nos hizo saber que había personas que le estaban pidiendo dinero para que la aprobación de sus proyectos en el ministerio. Claramente, esa no es una orientación de este gobierno y no podíamos dejar pasar la queja como si nada”, comentó.

Diferencias con Francia Márquez

La llegada de Rosero al ministerio coincidió con el distanciamiento entre el presidente y la vicepresidenta Francia Márquez, que quedó evidenciado en el primer Consejo de Ministros televisado, que se realizó el 4 de febrero.

Aunque ambos compartieron luchas desde 1997 en defensa de los derechos de las comunidades negras y trabajaron juntos en el partido Soy porque Somos, Rosero sostuvo que la relación se fracturó a comienzos del 2025.

“Nos distanciamos en febrero o marzo de este año. Los motivos fueron operativos o de valoración sobre cómo proceder, entre otros, en la circunstancia de su retiro y mi llegada al ministerio; también, en la interpretación sobre el papel que ella y yo jugábamos en ese momento”, detalló al diario bogotano.

Además, recalcó que el retiro de Márquez del Proceso de Comunidades Negras (PCN), movimiento político en defensa de esta comunidad, así como el futuro incierto de varios miembros en el partido Soy porque Somos dejaron un vacío que, según el exministro, aún no se ha resuelto.

“Hubo una situación de vacío que se mantiene, respecto de la participación de varios de nosotros en el partido. En la práctica, eso no se ha resuelto y cada cual se mueve en su propia dirección (...) Hay momentos en la vida en que es importante que cada cual siga su propio camino. Yo no me traicionó a mí mismo, por eso no traiciono a nadie”, comentó Rosero.

Polémicas en el Ministerio de Igualdad

Incluso, dicho distanciamiento se ahondó cuando el mandatario nacional se refirió a varios nombramientos que no se habían realizado en la cartera de Igualdad por, según Petro, funcionarios allegados de Francia Márquez. Allí, el presidente pronunció una frase que generó controversia en el país: “Nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales”.

Frente a las declaraciones del jefe de Estado, Carlos Rosero expresó que tuvo muchas emociones, y aseguró que es el presidente el que debe explicar su frase.

“¿Qué sentí? Sorpresa; en un momento, un poco de enojo, y, al final, tristeza. Es el presidente quien tiene que explicar el sentido de lo que dijo. Entiendo que hay un enorme trabajo que hacer en este país para articular distintos tipos de lucha. Como proyecto, nos debemos esa conversación, “casa adentro”, comentó.

En cuanto a la gestión interna del ministerio, Rosero niega que existieran disputas por cargos, como sugirió el presidente en relación con la exfuncionaria Alejandra Umaña, conocida popularmente como Amaranta Hank.

“Con “Amaranta”, no hubo ninguna disputa. Reconocí su trabajo y mantuve una buena relación con ella. A veces queremos que una persona desempeñe cierto rol en el seno de la institucionalidad, aunque no siempre se puede“, respondió.

El nombramiento de Juan Carlos Florián como sucesor en el ministerio fue una decisión presidencial que Rosero acepta con naturalidad. “Nosotros no nacimos siendo ministros, y el ministerio no es patrimonio del funcionario o funcionaria de turno: es el presidente quien decide”, señala.

En cuanto a la designación de la viceministra Juliana Guerrero generó controversia por su juventud y presuntas irregularidades en el manejo de bienes públicos, Rosero aclaró:

“Mi disputa nunca fue con ella. La disputa que tuve en el ministerio, fue por proteger el Fondo y los recursos que maneja esa dependencia. Existe un informe con hallazgos que están a disposición de las autoridades para lo de su competencia”.

Por último, se refirió a su relación con el presidente Gustavo Petro y su perspectiva frente a los tres años de mandato.

“Conozco a Gustavo (Petro) hace muchos años, pero no puedo decir que soy amigo. Participé con él, en la fundación del Polo Democrático Alternativo y en el primer comité ejecutivo del partido. Es decir, hay una cercanía política de hace mucho tiempo (...) Este gobierno ha hecho un esfuerzo enorme por cumplir, pero ese desbalance no se supera en 4 años. Este es un momento del camino, no el final del camino. Un momento de la lucha, no el final de la lucha”, concluyó.