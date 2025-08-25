Delincuentes señalados de instrumentalizar menores de edad para comercializar droga fueron enviados a la cárcel: así fue la investigación

Los señalados fueron capturados luego de un año de investigación - crédito Secretaria de Seguridad

Luego de una investigación que duró cerca de un año, la banda delincuencial Los Tideo fue desarticulada por las autoridades que los señalaron de instrumentalizar menores de edad para comercializar estupefacientes en entornos escolares del noroccidente de Bogotá. En total fueron 16 los capturados y se estima que las rentas de sus actividades criminales podían ascender a $25 millones mensuales.

Los capturados pertenecían a uma misma red criminal liderada por alias el Duende y alias Santi, señalados por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, de ser los transportadores de las sustancias hasta los puntos de expendido. Sumado a esto, también se destacan los perfiles de alias Paraco y alias Fercho que son señalados de mantener el control de las zonas y evitar denuncias de los ciudadanos por medio del uso de armas de fuego y cortopunzantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los delincuentes fueron capturados en un operativo coordinado entre la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación que se dio luego de un año de interceptaciones telefónicas, entrevistas, vigilancias y seguimientos a los miembros de esta organización criminal.

De acuerdo con las autoridades, el proceso que concluyo con la captura de los señalados criminales incluyo la participación de un agente encubierto que logró determinar el papel de cada persona al interior de la red delincuencial para el comercio de sustancias ilícitas en las localidades de Suba y Engativá.

También fueron identificados dos puntos de expendido de droga: el primero en una casa aledaña a varias instituciones educativas de ese sector y el restante en un gimnasio al aire libre ubicado en un parque concurrido por menores de edad y sus familias.

La entidad informó de la captura a través de sus canales digitales - crédito @SeguridadBOG/x

Según la investigación de los uniformados, los delincuentes ocultaban los estupefacientes en la infraestructura de estos lugares y aprovechaban su cercanía con el humedal Juan Amarillo para esconderse y evadir la presencia de las autoridades que realizan patrullajes constantes en la zona.

Todos los miembros de Los Tideo fueron enviados a la cárcel

Sobre el operativo que produjo la captura de los criminales, las entidades precisaron que fueron 12 diligencias de registro y allanamiento con las que se materializaron las órdenes de captura. Sumado a esto, destacaron que se produjo la incautación de 13 kilos de marihuana, dinero en efectivo y un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Durante la presentación de los capturados que posteriormente fueron recluidos en un centro carcelario, el secretario de Seguridad, Cesar Restrepo, le hizo un llamado a los padres de familia para que se mantengan atentos a cambios de comportamiento en los menores, dado que estos pueden ser un indicio de consumo de sustancias ilícitas.

Todos los detenidos fueron enviados a la cárcel - crédito @SeguridadBOG/x

“El llamado también es a los padres de familia. A través del consumo de estupefacientes se dan estos reclutamientos y se desprenden otros delitos. Hay que estar atentos a comportamientos extraños de los menores, su relación con sustancias psicoactivas debe prender las alarmas de las familias y solicitar a las autoridades apoyo para su protección y cuidado”, detalló el funcionario distrital.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y recluidos en un centro penitenciario, no sin antes constatar que entre todos acumulaban más de 50 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) por diferentes delitos entre los que se destacan concierto para delinquir, hurto, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

El secretario de Seguridad le hizo un llamado a los padres de familia - crédito @SeguridadBOG/x

Finalmente, las autoridades extendieron su llamado a la ciudadanía en general para que denuncie a través de la línea 123 cualquier actitud que resulta sospechosa y pueda constituir actividades delictivas que afecten la tranquilidad de los barrios de la ciudad.