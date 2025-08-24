Colombia

Mensaje hostil a la prensa por criticar su ruana: Petro se fue contra periodista; “espero que no le haga una herida en la cabeza”

Una periodista explicó que algunas ovejas sufren en el proceso de esquilado, por medio del cual se les quita la lana que recubre su cuerpo. Esta, en ocasiones, es usada para la fabricación de ropa

Carol Salazar

Por Carol Salazar

El presidente Gustavo Petro lideró
El presidente Gustavo Petro lideró un Consejo de Ministros el 19 de agosto de 2025

En medio de una conversación entre periodistas de Blu Radio, la vestimenta del presidente Gustavo Petro fue cuestionada y puesta en contraste con sus políticas y forma de pensar. El punto de crítica fue una ruana que usó en el Consejo de Ministros que se llevó a cabo el 19 de agosto de 2025.

La prenda de color café, decorada con mariposas de distintos colores y acompañada de una bufanda, llamó la atención de la periodista Paola Ochoa. Pues, a su juicio, la ruana dejaría en evidencia una contradicción del primer mandatario en relación con su defensa por los animales.

Detrás de esa ruana de lana hay toda una historia de sufrimiento y de sufrimiento animal (…). Muchas ovejas sufren heridas durante el esquilado, algunas incluso mueren. Puede parecer muy cálido y todo, pero para las ovejas es todo menos eso, según precisamente la organización Peta (Personas por el Trato Ético de los Animales)”, indicó la comunicadora en el programa radial.

La periodista informó que algunas
La periodista informó que algunas ovejas sufren heridas en el esquilado

El director de Mañanas Blu, Néstor Morales, intervino para cuestionar a su colega. Desde su perspectiva, el uso de prendas fabricadas con lana de oveja no implica ir en contra de una visión ambientalista o en defensa de los animales. Pues, según explicó, las ovejas deben ser esquiladas cada cierto tiempo por motivos de salud.

Asimismo, comparó el proceso de esquilado de los ovinos con el corte de cabello de los seres humanos. “Esquilar una oveja es como peluquearla a usted. Usted tiene que peluquearse a veces. Las ovejas se peluquean”, explicó. Sin embargo, la periodista se mantuvo en su postura, afirmando que el problema recae en el uso de la lana para prácticas industriales.

Respuesta hostil del presidente

En todo caso, el primer mandatario Gustavo Petro reaccionó al debate que surgió alrededor de la ruana que usó en el encuentro con su gabinete, compartiendo un comentario hostil. En su publicación, mencionó directamente a la comunicadora.

Espero que a Paola Ochoa no le haga heridas en la cabeza, el peluquero”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro respondió
El presidente Gustavo Petro respondió a críticas por usar ruana

El comentario del jefe de Estado generó indignación en redes, donde algunos internautas lo tomaron como una amenaza contra la periodista que podría poner en riesgo su vida. Esto, en medio de un ambiente político y de seguridad complejos, derivado del asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“¡Uuuuuy! Amenaza ya sin dolor. Le acaba de poner la lápida”; “De Paola, tomaría muy en cuenta este tipo de amenaza. Lo mismo hizo con Miguel Uribe!”; “Ya hay un magnicidio por esa clase de insinuaciones”; “¿Amenaza?”, señalaron los internautas.

El sufrimiento de las ovejas en el proceso de esquilado: una industria cruel

De acuerdo con la organización Peta, citada por la periodista, la industria de la lana sí afecta a las ovejas. Pues, el trato que reciben durante el proceso de esquilado es cruel y responde al acaparamiento de riqueza por la venta de la lana. Según explicó en un artículo, los ovinos, al igual que otros animales, experimentan dolor y miedo, por lo que no están exentos de sufrir en medio del corte de su vellón.

En muchos casos, los esquiladores reciben un pago basado en la cantidad de animales esquilados, lo que incentiva la rapidez sobre el cuidado del bienestar animal. Este ritmo acelerado, según Peta, puede ocasionar heridas. Cuando ocurren lesiones graves, los trabajadores suelen recurrir a la costura de las heridas con aguja e hilo, sin uso de analgésicos. También se han reportado cortes accidentales de piel, pezones, colas y orejas de las ovejas durante el proceso.

Las ovejas resultan gravemente heridas
Las ovejas resultan gravemente heridas en los procesos de esquilado. Algunas veces, son maltratadas por las personas responsables de su cuidado

Aunado a ello, se han registrado casos de maltrato que incluyen golpes, pisotones y patadas. Las personas responsables de estas agresiones han utilizado, incluso, martillos y otros elementos contundentes para causar daños severos en los ovinos.

Además, aclara que, en condiciones naturales, sin intervención humana o manipulación genética, estos animales generan la cantidad de lana necesaria para protegerse de las temperaturas extremas.

Ninguna palabrería puede ocultar el hecho de que quien compra lana apoya una industria cruel y sangrienta. Hay muchísimas telas duraderas, elegantes y cálidas disponibles que no están hechas de lana ni pieles de animales”, indicó la organización.

