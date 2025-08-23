J Balvin hizo historia al llevar el reguetón a Vietnam: “Estamos cantando en lugares donde siempre soñé”

J Balvin hizo historia al ser el primer artista de reguetón en presentarse oficialmente en Vietnam - crédito cortesía - @gabydeimeke

El reguetón vivió un momento histórico en Asia cuando J Balvin se convirtió en el primer artista del género en presentarse oficialmente en Vietnam.

El 23 de agosto de 2025, el artista paisa encabezó el festival 8Wonder: Moments of Wonder, donde llevó los ritmos latinos a un escenario inexplorado y protagonizó una colaboración inédita con la popular rapera, cantante y compositora vietnamita tlinh, marcando un hito para la música latina y la cultura colombiana en el continente asiático.

La noche del festival comenzó con el set The future wonder de J Balvin, que apareció en el escenario junto a sus bailarines y con DJ Snake como invitado.

Durante el festival 8Wonder, J Balvin y la rapera tlinh ofrecieron un momento histórico al compartir escenario por primera vez. Tras interpretar "I Like It", ambos artistas alzaron las banderas de Colombia y Vietnam, gesto que simbolizó el encuentro de dos culturas y generó ovaciones entre los asistentes - crédito @Jbalvin/Instagram

El momento más emotivo de la velada llegó cuando Balvin y tlinh, tras interpretar juntos la canción I like it, alzaron las banderas de Vietnam y Colombia ante el público, gesto que provocó ovaciones entre los presentes. Esta colaboración representó la primera vez que un artista vietnamita compartió escenario con una estrella internacional en su propio país.

El repertorio de J Balvin incluyó éxitos globales como Reggaeton, Mi Gente y Taki Taki, además de la colaboración con tlinh. Antes de invitarla al escenario, el colombiano preguntó al público: “Tenemos un invitado vietnamita especial, ¿están listos?”, generando una atmósfera de anticipación y entusiasmo. La respuesta de los asistentes fue inmediata y efusiva, reflejando el impacto de la presencia de ambos artistas en un mismo escenario y la fuerza de la música como puente entre culturas.

La llegada de J Balvin a Vietnam se produjo el 22 de agosto, cuando aterrizó en el aeropuerto internacional de Noi Bai poco después de DJ Snake, otro de los artistas invitados al festival. Ambos fueron recibidos por el equipo de producción y trasladados a su hotel, donde se prepararon para los ensayos previos al espectáculo.

El festival 8Wonder: Moments of Wonder en Vietnam comenzó con la actuación conjunta de J Balvin y DJ Snake, quienes combinaron sus estilos sobre el escenario y marcaron el inicio de una noche que acercó la música latina y la electrónica a un público nuevo en el continente asiático - crédito @Jbalvin/Instagram

La presencia de J Balvin generó gran expectación, ya que nunca un artista de reguetón había encabezado un evento de tal magnitud en el país. El festival 8Wonder se perfiló como una auténtica fiesta global, fusionando el estilo electrónico de DJ Snake con los ritmos latinos del colombiano.

El paso del reguetonero paisa por Vietnam se enmarca en una gira asiática que incluyó una reciente presentación en Japón, donde formó parte del Summer Sonic Festival en Tokio junto a artistas como Feid y Yandel. Estas actuaciones forman parte de la promoción de su álbum Rayo y el mixtape Mixteip, lanzado en julio, proyectos que reflejan la constante búsqueda del colombiano por reinventar su sonido y expandir los límites del reguetón sin perder su esencia.

A través de sus redes sociales, J Balvin compartió su entusiasmo por la experiencia en Vietnam. “Primer día en Vietnam. Ready para el primer show de reggaetón en la historia por estos lados”, escribió en Instagram, acompañando la publicación con imágenes de su llegada y de la ciudad.

Tras finalizar su presentación en Vietnam, J Balvin expresó su gratitud y orgullo por llevar el reguetón a nuevos territorios, subrayando el valor de la presencia latina en el mundo y recordando sus inicios como un niño soñador de Medellín que ahora conquista escenarios internacionales - crédito @Jbalvin/Instagram

Tras el concierto, el artista expresó su gratitud y emoción por haber llevado la música latina a un territorio nuevo, reafirmando su compromiso con la internacionalización del género y el orgullo de representar a Colombia y a la comunidad latina en escenarios globales. “Colombia Latino Gang! Primero show de Reggaeton en Vietnam”, escribió.

J Balvin también reflexionó sobre el significado de este logro, recordando sus orígenes y la emoción de conquistar nuevos escenarios. Para el artista, cada paso en territorios desconocidos representa una oportunidad para que la cultura latina siga abriéndose camino y sea reconocida en todo el mundo.

“Bueno, terminé el show. A veces uno no sabe cómo explicar cómo un niño soñador de Medellín, que quería crecer con la música y hoy en día estamos cantando en lugares donde siempre soñé, pero no sabía cuándo iban a llegar. Y hoy esas cosas que me gustan hacer es preguntarme cuándo fue la última vez que hice algo por primera vez. Y esto es uno de esos. Así que chimba, Vietnam. Seguimos, vamos por la India y vamos por muchos más lugares del mundo, porque eso es lo que nos merecemos los latinos, estar presentes en todos lados y que valoren nuestra cultura, nuestro idioma, lo que somos. Los amo, sigan soñando. Let’s go”, expresó a través de un video.