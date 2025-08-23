Colombia

Gobernador de Táchira responsabilizó a Álvaro Uribe por polémica valla sobre Maduro: “Seguramente el narco pagó para que la colocaran”

El hecho ocurre en medio de la presión internacional contra el régimen venezolano por sus presuntos vínculos con el Cartel de los Soles y tras el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares por Maduro

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
Freddy Bernal denunció la colocación de una valla en la frontera con Colombia que anunciaba la recompensa de EE. UU. por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - crédito X

Una polémica estalló en la frontera colombo-venezolana cuando el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, denunció la aparición de una valla que anunciaba la recompensa ofrecida por Estados Unidos por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

La situación generó fuertes declaraciones de Bernal y reavivó tensiones diplomáticas y políticas entre ambos países, así como debates sobre la influencia de actores externos en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En declaraciones a varios medios de comunicación venezolanos, Bernal señaló: “En horas de la madrugada, colocaron a pocos diez minutos del puente Simón Bolívar una valla fascista, ¿verdad? Servil a los Estados Unidos. Me imagino uno de tantos grupos uribistas que hay allá de sobra. Seguramente Uribe pagó, el narco-Uribe pagó para que la colocaran, colocando allí precio por la cabeza del presidente Nicolás Maduro y Cabello“.

El gobernador enfatizó que la reacción de un ciudadano colombiano, que retiró la valla, demuestra que aún existen sentimientos bolivarianos en el país vecino: “Pero del lado de Colombia también hay quienes aman a Bolívar, también hay quienes aman la patria. Y me imagino que un ciudadano colombiano molesto por esta acción detestable, en plena calle y a plena luz del día, se bajó y la arrancó. Yo no sé quién es, pero lo felicito, porque la patria de Bolívar va más allá de la frontera”.

En la frontera colombo venezolana
En la frontera colombo venezolana aparecieron pancartas con la recompensa por información sobre el paradero de Nicolás Maduro y que ayuden con su captura - crédito @CARLOSFMEJIA/X

Este episodio coincide con un momento de alta tensión, luego de que el 7 de agosto de 2025, Estados Unidos aumentara la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares y a 25 millones por Diosdado Cabello. La medida hace parte del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés), diseñado para desarticular redes delictivas transnacionales y llevar a sus líderes ante tribunales estadounidenses, según informó The Guardian.

La valla localizada sobre la carretera que conecta Cúcuta con Venezuela detallaba los delitos que motivan la orden de captura internacional contra Maduro y Cabello: narcoterrorismo, conspiración, envío de cocaína a Estados Unidos y deterioro de la democracia venezolana. Además, el cartel incluía un correo electrónico para que los ciudadanos pudieran enviar información sobre el paradero de ambos líderes, que según las autoridades estadounidenses, lideran el llamado Cartel de los Soles.

Estados Unidos ofrece 50 millones
Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por Maduro y 25 millones por Cabello en el marco del Programa de Recompensas por Narcóticos - crédito X

En reacción, Nicolás Maduro anunció un despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo su territorio, una respuesta que refleja la magnitud de la amenaza percibida por su régimen ante la presión internacional y las recompensas ofrecidas por Washington.

Por su parte, las autoridades municipales de Villa del Rosario ordenaron retirar la valla publicitaria tras constatar que la estructura no contaba con los permisos requeridos, según informó el secretario de Gobierno del municipio, José Guillermo Ruiz. La intervención puso en evidencia el incumplimiento de las normas locales para la instalación de publicidad exterior y motivó una acción inmediata por parte de la administración.

Ruiz explicó a EFE que la valla se instaló sin ningún tipo de autorización ni cumpliendo los requisitos establecidos por la administración municipal”. Ante esta situación, la oficina de control urbano verificó la falta de permisos y solicitó el desmonte de la estructura de manera inmediata, asegurando que la delegación municipal actuó con rapidez para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Un hombre habría retirado el cartel ubicado en la carretera entre Cúcuta y Venezuela - crédito X

Este episodio pone en evidencia la complejidad de las relaciones entre Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Más allá del mensaje de recompensa, refleja cómo los símbolos políticos, la presión internacional y las acciones ciudadanas pueden convertirse en puntos de tensión internacional.

La combinación de medidas coercitivas, movilización ciudadana y declaraciones de funcionarios muestra la interacción constante entre política, seguridad y percepción pública en un contexto geopolítico tenso y polarizado.

Temas Relacionados

Freddy BernalÁlvaro UribeFrontera Colombo-venezolanaTáchiraNicolás MaduroDiosdado CabelloEstados UnidosOrden de capturaColombia-Noticias

Más Noticias

Números ganadores del Super Astro Sol de este 23 de agosto de 2025

Con 500 pesos se tiene la capacidad de obtener miles de millones de pesos en premios con Super Astro

Números ganadores del Super Astro

Once Caldas vs. Tolima: la seguridad se reforzará en el estadio Palogrande, habrá más controles

De acuerdo con la larga lista de objetos vetados en el acceso al estadio, la prioridad institucional es reducir los recursos que tradicionalmente se han utilizado en actos de violencia

Once Caldas vs. Tolima: la

EN VIVO Millonarios vs. Junior de Barranquilla, fecha 8 de la Liga BetPlay: los azules buscan su primer triunfo ante el líder

Los “Embajadores”, con técnico interino, están obligados a sumar tres puntos para salir del último lugar y quitarle el invicto a los “Tiburones”, que no ganan en Bogotá desde 2017

EN VIVO Millonarios vs. Junior

Fue liberado Kevin Patarroyo, joven que llevaba casi 6 meses secuestrado en el Catatumbo

En su momento, la familia de la víctima pidió a ayuda al Gobierno nacional para encontrarla. Una comisión humanitaria llevó a cabo el rescate

Fue liberado Kevin Patarroyo, joven

Daniel Quintero arremetió contra Vicky Dávila, la llamo “muñeca de la mafia”

El precandidato salió en defensa de Iván Cepeda, que anunció que se sumará a la consulta del Pacto Histórico

Daniel Quintero arremetió contra Vicky
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Personero de Cali tras atentado

Personero de Cali tras atentado frente a escuela militar: “El suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo”

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

El destino de dos taxistas en el atentado en Cali: uno murió y el otro se salvó luego de que el camión bomba lo chocara

El error que evitó la explosión del segundo camión bomba en Cali y la ruta que los terroristas habrían utilizado desde el Cauca

Atentados terroristas en Colombia: está es la línea donde puede denunciar cualquier movimiento sospechoso

ENTRETENIMIENTO

El mensaje de Doña Anciana

El mensaje de Doña Anciana a los familiares de Carlos ‘Cerdo’ Molina: condolencias tras la partida del icónico personaje

Rumores de romance entre Mariana Zapata y Jlexispr agitan redes sociales

J Balvin hizo historia al llevar el reguetón a Vietnam: “Estamos cantando en lugares donde siempre soñé”

Mariana Pajón presume su embarazo y celebra la llegada de su primer hijo con Vincent Pelluard: “Amo ver mi pancita crecer”

Presentadora de Noticias RCN cometió un error en plena transmisión en vivo: sus compañeros la salvaron

Deportes

Once Caldas vs. Tolima: la

Once Caldas vs. Tolima: la seguridad se reforzará en el estadio Palogrande, habrá más controles

EN VIVO Millonarios vs. Junior de Barranquilla, fecha 8 de la Liga BetPlay: los azules buscan su primer triunfo ante el líder

Pésimo inicio de Jhon Arias con Wolverhampton en la Premier League: nueva derrota ante el Bournemouth

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el superclásico de la fecha 8 de la Liga BetPlay 2025

Teófilo Gutiérrez respondió a polémica con prestamista con curiosa declaración: “Yo ya le pagué a ese”