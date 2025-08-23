Colombia

Alfredo Saade se unió al cruce de mensajes entre Martín Santos y el presidente Gustavo Petro por política de paz del Gobierno

Las declaraciones de Gustavo Petro, Alfredo Saade y Martín Santos generan controversia al introducir referencias históricas y cuestionar la gestión estatal frente a disidencias y actores armados ilegales

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
Saade compara a figuras políticas
Saade compara a figuras políticas actuales con Pablo Escobar en respuesta a críticas de Martín Santos sobre la estrategia de Petro - crédito Colprensa

El intercambio de acusaciones entre Alfredo Saade y Martín Santos en redes sociales reavivó el debate sobre el tratamiento que el presidente Gustavo Petro otorga a los grupos al margen de la ley en Colombia.

En el centro de la controversia, Saade lanzó una comparación directa entre figuras del pasado y actores políticos actuales, al afirmar: “Querido hermano se te olvidó decirle que Pablo Escobar fue congresista antes de poner bombas…muchos hoy se parecen a él”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cruce de acusaciones entre
El cruce de acusaciones entre Alfredo Saade y Martín Santos reaviva el debate sobre la política de Gustavo Petro hacia los grupos armados en Colombia - crédito @alfredosaadev/X

Esta declaración, publicada en su cuenta de X, surgió como respuesta a un comentario previo de Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos.

La discusión se originó cuando Martín Santos cuestionó la política de Petro hacia las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), señalando: “Petro pasó de darle status a las disidencias traquetas EMC a declararlas terroristas. No tiene ni idea lo que está haciendo”.

Con estas palabras, Santos criticó la aparente inconsistencia en la postura del mandatario frente a estos grupos armados, sugiriendo una falta de dirección clara en la estrategia gubernamental.

En medio de este cruce de mensajes, el propio presidente Gustavo Petro intervino para defender su posición y aportar contexto histórico.

El mandatario recordó: “Pablo Escobar pasó de traqueto a terrorista, y Bin Laden de la CIA a terrorista, creo que alguien no tiene idea de la historia (sic)”.

Con esta afirmación, Petro buscó subrayar la transformación de ciertos actores criminales en figuras terroristas, aludiendo tanto al caso colombiano como a referentes internacionales.

El debate expuesto en redes sociales refleja la tensión persistente en torno a la política de paz y seguridad en Colombia, así como las diferencias de criterio entre figuras cercanas al poder y antiguos miembros del Gobierno.

Las comparaciones con Pablo Escobar y la mención de Bin Laden introducen elementos históricos y simbólicos que amplifican la polémica sobre el manejo estatal de los grupos armados y la definición de su estatus ante la ley.

Tensión política en Colombia tras cruce entre Petro y Martín Santos por estrategia de seguridad

El anuncio de Gustavo Petro sobre la apertura de un proceso internacional contra los líderes de las disidencias de las Farc y otras bandas criminales marcó un giro en la estrategia oficial frente a la violencia que sacude a Colombia.

El presidente reveló que solicitará a la Corte Penal Internacional una investigación sobre los crímenes cometidos tanto antes como durante su mandato, con el objetivo de demostrar que estos grupos constituyen organizaciones terroristas y criminales de guerra.

Esta decisión, que incluye la petición a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para iniciar acciones conforme al Estatuto de Roma, busca que los responsables sean perseguidos a escala global por delitos de lesa humanidad.

La escalada de ataques recientes, entre ellos el atentado con carro bomba en Cali que dejó seis civiles muertos y más de 70 heridos, ha intensificado el debate público y político. Las acciones violentas atribuidas a las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá en Amalfi y Iván Mordisco en el suroccidente, han generado una oleada de reacciones.

Martín Santos cuestiona la coherencia
Martín Santos cuestiona la coherencia de Gustavo Petro al cambiar el estatus de las disidencias del EMC de actores políticos a terroristas - crédito @MartinSantosR/X

En este contexto, Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, utilizó su cuenta de X para lanzar una crítica directa al actual mandatario: “Petro pasó de darles estatus a las disidencias traquetas EMC a declararlas terroristas. No tiene ni idea de lo que está haciendo”.

Gustavo Petro defiende su postura
Gustavo Petro defiende su postura y recuerda la transformación de criminales en terroristas, citando a Pablo Escobar y Bin Laden - crédito @petrogustavo/X

La publicación de Santos, que alude al cambio de postura del gobierno frente a estos grupos armados, provocó una respuesta inmediata de Petro en la misma red social. El presidente replicó: “Pablo Escobar pasó de traqueto a terrorista, y Bin Laden de la CIA a terrorista; creo que alguien no tiene idea de la historia”.

Horas antes, el jefe de Estado había compartido detalles inéditos sobre la captura de uno de los presuntos responsables del atentado en Cali.

Según explicó, las columnas del Estado Mayor Central en el Cauca sufrieron un revés estratégico tras la incautación de su armamento en el corregimiento Honduras del municipio de El Tambo, en el cañón del Micay.

Petro describió la reacción de los insurgentes como un signo de debilidad, al señalar que “dos integrantes, solitarios, corriendo como ladrones de celulares por los barrios populares, después de fallar en el ataque a la base aérea y provocar una masacre en la población civil de Cali”.

El mandatario enfatizó que “la agrupación ilegal narcotraficante más grande del país, ubicada en el Cauca, empieza su descomposición final”.

En respuesta a la reciente ola de violencia, Petro anunció que solicitará al Estado colombiano y a la comunidad internacional que las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo sean reconocidas formalmente como organizaciones terroristas, perseguibles en cualquier lugar del mundo, incluida Bogotá.

El presidente subrayó la necesidad de que la Junta del Narcotráfico y sus bandas sean objeto de acciones judiciales internacionales, al considerar que han cometido crímenes sistemáticos contra la humanidad en Colombia.

La confrontación pública entre Petro y Martín Santos en X refleja la tensión política que rodea la gestión de la seguridad y la política de paz en el país.

Mientras el gobierno endurece su discurso y recurre a instancias internacionales, las críticas desde sectores vinculados al anterior proceso de paz evidencian la complejidad del escenario colombiano ante la persistencia de la violencia armada.

Temas Relacionados

Gustavo PetroMartín SantosAlfredo SaadeJuan Manuel SantosEstado Mayor CentralGrupos armadosPolítica de seguridadPablo EscobarBin LadenColombia-noticias

Más Noticias

Propuesta de ley plantea que empleados tengan un día de descanso remunerado en su cumpleaños

La iniciativa permitiría a los trabajadores del sector público y privado disfrutar de un día libre en su cumpleaños, para mejorar su bienestar, motivación y equilibrio entre la vida personal y laboral

Propuesta de ley plantea que

El torneo de las botas, el campeonato de fútbol que agricultoras colombianas juegan con ruana y sombrero en Jenesano: el premio es un “marrano”

La mujeres integran grupos deportivos con nombres apegados a objetos, prácticas y dichos propios de los habitantes de la región

El torneo de las botas,

🔴Etapa 5 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal y a los ciclistas colombianos

La ronda ibérica tendrá una exigente prueba en la contrarreloj por equipos, en la que Egan Bernal y el Ineos Grenadiers, buscarán imponerse en los tiempos

🔴Etapa 5 de la Vuelta

Gustavo Petro pidió al Pacto Histórico recurrir a medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El mandatario recomendó a los miembros del colectivo defender sus derechos ante el organismo internacional

Gustavo Petro pidió al Pacto

Cayeron los secuestradores que, con ambulancia, intentaron llevarse a comerciarte en pleno parque de la 93, en Bogotá

La rápida reacción de la víctima y la posterior investigación policial permitieron identificar a tres responsables: dos fueron capturados en la ciudad y uno permanece prófugo en España, buscado por Interpol

Cayeron los secuestradores que, con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

34 soldados siguen retenidos contra

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

Dos soldados desaparecidos tras enfrentamientos entre Ejército y disidencias en Nariño

Dron explosivo fue inhibido por el Ejército y terminó incrustado en el techo de una vivienda en Santander de Quilichao, Cauca

Fue liberada la médica Daniela Hernández Montoya, secuestrada el 14 de agosto tras recoger a sus hijos en el colegio

Ejército reportó hostigamiento del Clan del Golfo en medio de labores de inspección de un cadáver: se requirió apoyo aéreo

ENTRETENIMIENTO

Feid reveló por qué eligió

Feid reveló por qué eligió el color verde como su insignia y representación: esta es la historia

Conflicto en la casa Gamma del ‘Desafío 2025’: Zambrano lanzó duro ultimátum a su compañero Rata: “Voy a darte una muñequera”

La Toxi Costeña recordó el episodio que la marcó tras la muerte de su abuela: “Mi mamá me daba unas palizas”

Pipe Bueno dio detalles sobre el tiempo que pasó en celibato y sin licor: “Eso me pegó en el pecho”

Jorge Rausch, jurado de ‘MasterChef Celebrity’, reveló la actividad que le salvó la vida, y no fue la cocina: “Todo lo demás parecía fuera de control”

Deportes

🔴Etapa 5 de la Vuelta

🔴Etapa 5 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal y a los ciclistas colombianos

Luis Díaz habló sobre las claves que necesita la selección Colombia para ir al Mundial: “No somos nada sin la gente”

Estas fueron las heridas de Nairo Quintana que lo dejaron por fuera de la Vuelta a España

Wehen Wiesbaden vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la Copa de Alemania

Árbitro cometió un error al repetir penalti de Millonarios en la Copa Colombia ante Real Cartagena: esto dice el reglamento