Tribunal Superior de Barranquilla ratificó la absolución de Alex Saab por el delito de estafa agravada: ya no tiene problemas con la justicia

El empresario Alex Saab fue acusado por Estados Unidos de manejar una vasta red para que el régimen del dictador Nicolás Maduro - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

El cierre definitivo del proceso penal contra Alex Saab quedó sellado tras la confirmación que el empresario ya había pagado las multas pendientes por el delito de estafa agravada.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla resolvió el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación y ratificó la absolución dictada en primera instancia, ordenando la terminación de la causa por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, estafa agravada y exportación o importación ficticia.

La resolución, notificada el viernes 22 de agosto de 2025, establece de manera explícita: “Permanece la absolución decretada en primera instancia y confirmada por esta Sala en relación con los otros delitos por los que se llevó a cabo el juicio oral”, se lee en la misiva. De este modo, la instancia superior respaldó la decisión previa y dispuso el cierre del proceso penal contra Alex Saab.

En el documento judicial se detalla que la extinción de la acción penal por estafa agravada se fundamenta en la indemnización integral realizada por el empresario - crédito Tribunal Superior de Barranquilla

En el documento judicial se detalla que la extinción de la acción penal por estafa agravada se fundamenta en la indemnización integral realizada por el empresario. El fallo ordena: “Decretar extinguida, por indemnización integral, la acción penal ejercida en contra del ciudadano Alex Naín Saab Morán en razón al punible de estafa agravada. Se ordena cesación de procedimiento por este reato”.

La Sala Penal argumentó que la extinción de la acción penal por el único delito que subsistía, la estafa agravada, representa la vía más adecuada para concluir el proceso, en consonancia con el principio de mínima intervención del derecho penal.

El cierre definitivo del proceso penal contra Alex Saab quedó sellado tras la confirmación de que el empresario ya había pagado las multas pendientes por el delito de estafa agravada - crédito Tribunal Superior de Barranquilla

El tribunal enfatizó: “Declarando la extinción de la acción penal por el único delito que subsistían, como es la estafa agravada, es la mejor forma de dar por terminada la acción penal, en este caso en la medida en que el derecho penal es de mínima intervención y su labor es evitar los conflictos 16 y no prorrogarlos. Con la decisión que se toma ahora realmente se cumple la retórica afirmación de que no hay vencedores ni vencidos”.

Y agregó: “Señálese que permanece la absolución decreta en primera instancia y confirmada por esta Sala en relación con los otros delitos por los que se llevó a cabo el juicio oral”.

Cabe recordar que la resolución fue dictaminada tras interponer un recurso de apelación por parte de Fiscalía General de la Nación y Bancóldex. Sin embargo, con la decisión del tribunal terminan de manera definitiva los asuntos jurídicos que tenía Saab con la justicia colombiana.

Los vínculos de Alex Saab con el dictador venezolano Nicolás Maduro

El empresario barranquillero es cercano al régimen venezolano liderado por el dictador Nicolás Maduro - crédito X

El empresario Alex Saab fue acusado por Estados Unidos de manejar una vasta red para que el régimen del dictador Nicolás Maduro pudiera desviar en su beneficio ayuda alimentaria con destino a Venezuela. Junto con su socio Álvaro Pulido, habría transferido 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas extranjeras de su propiedad o bajo su control.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Saab se convirtió en el hombre que permitió a Nicolás Maduro y el régimen venezolano amasar fortunas en corrupción; a ser la persona capaz de poner contra las cuerdas al dictador chavista y a su círculo más íntimo.

Al ser descubierto habría colaborado con la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), por lo que entregó más de $10 millones de dólares obtenidos ilegalmente. Además, ofreció información sobre la corrupción en el gobierno de Maduro y acordó entregarse a la justicia estadounidense el 30 de mayo de 2019, lo cual incumplió.

El barranquillero estuvo preso en los Estados Unidos desde 2021 hasta 2023, cuando la dictadura venezolana llegó a un acuerdo con el Gobierno norteamericano a cambio de la libertad de 10 estadounidenses presos en Venezuela y de varios presos políticos venezolanos