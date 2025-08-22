Once gremios agropecuarios se unen para impulsar consumo de productos nacionales con nueva estrategia

Productos colombianos -energética (Imagen: Shutterstock)

Una nueva estrategia conjunta fue presentada por once gremios del sector agropecuario en Colombia con el fin de promover de manera masiva el consumo de productos locales.

La iniciativa, que recibió el nombre de “Productos Colombianos que Construyen País”, fue dada a conocer en un evento realizado en el auditorio de la Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafé) y busca resaltar los aportes económicos, sociales, ambientales y culturales del campo en la vida diaria de los consumidores.

Productos de exportación - Colombia

La alianza está conformada por la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), Porkcolombia, Fedepapa, Fenavi, Fedearroz, Fedepanela, Asocaña, Fedegán, Asoleche, Adepan y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). En conjunto, estas organizaciones representan a miles de productores en todo el territorio nacional, lo que convierte esta unión en una de las más amplias que se han visto en el sector en los últimos años.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es un recetario titulado igualmente “Productos Colombianos que Construyen País”, elaborado exclusivamente con ingredientes cultivados o producidos en el país. Este material gastronómico pretende recuperar tradiciones regionales, fortalecer la identidad culinaria y resaltar la diversidad de la producción nacional.

Los voceros de la iniciativa explicaron durante el lanzamiento que la meta es acercar a la ciudadanía al origen de los alimentos y generar conciencia frente al impacto de elegir productos colombianos frente a los importados. Según expusieron, la preferencia por lo local no solo beneficia a los agricultores y ganaderos, sino que también contribuye a preservar empleos en el campo, garantizar abastecimiento interno y mantener vivas costumbres culturales que están directamente ligadas al agro.

En el evento, líderes de las asociaciones participantes señalaron que la estrategia contempla un conjunto de acciones que incluye ferias, ruedas de negocios, encuentros regionales y campañas conjuntas en medios digitales. También se prevén actividades de integración con comunidades rurales para dar a conocer las realidades del sector y los desafíos que enfrentan los productores en un mercado cada vez más abierto a la competencia internacional.

Durante la apertura, el director de Sostenibilidad de Fedepalma, Andrés Felipe García, destacó la importancia de la articulación entre los gremios, señalando que se trata de un esfuerzo sin precedentes en el país. Según explicó, la colaboración entre asociaciones tradicionalmente enfocadas en sectores específicos del agro permitirá una visión integral y fortalecerá la voz del campo frente a los consumidores y las instituciones.

Los promotores de la alianza insistieron en que el proyecto va más allá de lo económico. En su presentación afirmaron que se busca resaltar el papel del agro en la cohesión social, en la construcción de identidad cultural y en la sostenibilidad ambiental. “Esta estrategia es una invitación a construir país desde lo que somos y lo que producimos. A reconocer el valor y las familias que están detrás de un producto nacional. Esta es una plataforma que une voces, territorios y propósitos en torno a Colombia”, expresaron los voceros, según citó El Tiempo.

La iniciativa llega en un contexto en el que los productores nacionales enfrentan el reto de competir con importaciones en varios sectores, lo que ha generado debates sobre los mecanismos para proteger la producción local y garantizar condiciones equitativas en el mercado. Con esta campaña, los gremios esperan incentivar la compra consciente y crear un vínculo más directo entre el consumidor y el productor.

Además del recetario, uno de los componentes destacados será la organización de eventos gastronómicos que integren a chefs, cocineros tradicionales y comunidades rurales. Estos espacios buscarán dar mayor visibilidad a la riqueza de los ingredientes nacionales y fomentar la innovación culinaria a partir de lo propio.

Los gremios coincidieron en que la apuesta por los productos nacionales debe ir acompañada de un fortalecimiento en la educación del consumidor. En ese sentido, señalaron que parte de las campañas digitales estarán enfocadas en explicar el proceso de producción de los alimentos, la importancia de las cadenas de valor y el aporte que tiene cada compra local en el desarrollo de las regiones.

En su presentación, los líderes sectoriales destacaron también la necesidad de consolidar la alianza como un esfuerzo de largo plazo que trascienda coyunturas de mercado. Para ellos, la permanencia de la estrategia dependerá del respaldo ciudadano y de la capacidad de los gremios de sostener las actividades previstas en el tiempo.