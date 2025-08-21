La historia del colombiano que entregó ayuda humanitaria en Gaza en plena guerra: “Me colé entre la mercancía”

Jorge Saray, colombiano, arriesga su vida para entregar ayuda humanitaria en Gaza durante el conflicto con Israel - crédito Europa Press

Jorge Saray, un colombiano originario de Choachí, logró ingresar a la Franja de Gaza durante el conflicto con Israel para distribuir ayuda humanitaria a cientos de personas. Su travesía, marcada por riesgos extremos, corrupción y una crisis alimentaria sin precedentes, refleja la magnitud de la emergencia que enfrenta la población gazatí.

En diálogo con BBC Mundo, Saray relató que el paso por la zona de guerra dejó en él heridas profundas y una percepción directa de la desesperación que domina el enclave palestino.

El interés de Saray por la historia de Israel y Palestina nació en su infancia, pero la intensificación del conflicto en octubre de 2023 lo impulsó a actuar. Tras meses de reflexión y ahorro, decidió que no podía permanecer como un simple espectador ante el sufrimiento de los gazatíes.

Buscó ingresar a Gaza desde Egipto para llevar alimentos básicos —arroz, azúcar, aceite y pastillas para purificar agua—. La falta de acreditación oficial tanto de la Cancillería colombiana como de la embajada palestina en Bogotá lo obligó a encontrar una ruta alternativa: compró víveres en El Arish, cerca de la frontera con Gaza.

Obstáculos, corrupción y el costo de la ayuda

El trayecto hacia la franja resultó una odisea. Para superar los estrictos controles egipcios, Saray recurrió a un facilitador local que lo ocultó entre mercancía destinada a Gaza. Estos facilitadores, en su mayoría egipcios, libios y marroquíes, operan como comisionistas y cobran sumas elevadas por transportar personas y ayuda humanitaria.

El traslado de 500 a 700 kilos de alimentos en un recorrido de apenas 43 kilómetros podía alcanzar un costo de hasta USD 400. “Se desangra el bolsillo, pero si quieres hacer algo, tienes que recurrir a estos facilitadores locales que llevan 10-15 años en la zona”, afirmó Saray.

La corrupción y la incertidumbre marcaron el camino. Los facilitadores, con contactos en puntos de control, lograban introducir mercancía y personas, pero nunca dieron garantías de seguridad. “Los corruptos ni siquiera aseguran que 500 metros más adelante no te ataquen o retengan”, detalló Saray.

El cruce del Corredor de Filadelfia, una zona vigilada por militares egipcios e israelíes, representó uno de los momentos más peligrosos. A pesar de todo, Saray logró entrar a Gaza y distribuir la ayuda reunida: alrededor de 115 niños y 400 adultos recibieron apoyo.

Crisis alimentaria y caos en la ayuda

La situación dentro de Gaza, según Saray y reportes de la ONU citados por BBC Mundo, es de una gravedad extrema. La crisis alimentaria llegó a la fase 5, considerada catastrófica, con aproximadamente 470.000 personas —una cuarta parte de la población— en riesgo de hambruna.

Los bombardeos y ataques constantes provocaron decenas de muertes por desnutrición, sobre todo entre niños. La distribución de ayuda se volvió caótica: multitudes desesperadas luchan por acceder a los camiones de alimentos, mientras la violencia y la anarquía reinan en campamentos de Jan Yunis y Jabalia.

El bloqueo impuesto por Israel desde marzo de 2025 profundizó la crisis. Según el medio citado, la gestión de la ayuda humanitaria pasó de la ONU a la Fundación Humanitaria de Gaza (FHG), una organización privada respaldada por Estados Unidos.

Más de 170 ONG, incluidas Oxfam, Save the Children y Médicos Sin Fronteras, denunciaron que fuerzas israelíes y grupos armados abren fuego contra civiles que intentan recibir alimentos. Israel negó estos señalamientos y aseguró que la FHG permite entregar asistencia directa, evitando la interferencia de Hamás.

Violencia, desesperación y una huella imborrable

La violencia y la anarquía pasaron a formar parte del día a día en Gaza. Saray describió a BBC Mundo cómo bandas organizadas se apoderan de la comida para revenderla, incluso atacan a niños que transportan ayuda.

La desesperación lleva a muchos a delinquir, mientras otros, tras perder a sus familias, viven con dolor prolongado y sed de venganza. El acceso a medicinas y productos básicos depende de permisos militares y listas de espera de varios días. La inseguridad es permanente: “Todos los días hay muertos en situaciones confusas donde nadie sabe quién disparó tras una montaña o unos escombros”, señaló Saray.

La experiencia dejó en Saray huellas imborrables. Presenció escenas de niños heridos, multitudes peleando por comida y perros hambrientos devorando restos humanos. “Algunas escenas se quedan grabadas; son dramáticas, impactantes, de esas que uno solo ve en películas”, confesó. El dolor se intensificó al saber de la muerte de una niña a la que había ayudado y al escuchar testimonios de quienes temen que la ocupación israelí lleve el conflicto a una fase terminal.

Salir de Gaza tampoco resultó sencillo. Tras el anuncio del plan israelí para ocupar la Ciudad de Gaza, Saray abandonó la Franja junto a otros extranjeros, enfrentando nuevas restricciones y episodios de discriminación en Egipto.

De regreso en Colombia, trata de readaptarse a una cotidianidad que ya no siente igual. Pese a las limitaciones y al alcance modesto de su ayuda, Saray conserva la satisfacción de haber llevado un momento de alegría a los niños gazatíes repartiendo globos con sonrisas, un gesto de esperanza en medio de la adversidad.