Colombia

El alcalde de Bogotá anunció la salida de la directora de la UAESP por falta de avances en la gestión de residuos

La próxima semana se anunciarán nuevas medidas y el nombre de la persona que liderará la entidad, con el reto de lograr mejoras tangibles en la limpieza urbana

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Galán anunció la salida de
Galán anunció la salida de la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (uaesp) - crédito Alcaldía de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció en horas de la mañana del 21 de agosto de 2025 un cambio en la dirección de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), entidad encargada del manejo de residuos en la capital colombiana.

La decisión, tomada tras diecinueve meses de gestión, responde a la falta de avances significativos en la solución del problema de las basuras y a la necesidad de encontrar soluciones efectivas que permitan a la ciudadanía percibir mejoras tangibles en la limpieza y el orden de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En los próximos días se dará a conocer el nombre de la persona que asumirá la dirección de la Uaesp, así como las nuevas medidas que se encuentran en evaluación: así lo dijo el mandatario local: en la rueda de prensa: “La próxima semana anunciaremos a la persona encargada de liderar la Uaesp para producir un cambio rápido que se sienta en la ciudadanía”.

Durante el pronunciamiento oficial, la administración reconoció que, a pesar de los esfuerzos realizados y del trabajo del equipo liderado por Consuelo Ordóñez, no se ha logrado revertir la tendencia negativa en la gestión de residuos.

“No hemos logrado cambiar esa tendencia”, admitió la voz principal de la administración distrital, que agradeció el compromiso del equipo saliente y subrayó la necesidad de un nuevo perfil y un impulso renovado para enfrentar los retos actuales y futuros en Bogotá.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció en horas de la mañana del 21 de agosto de 2025 un cambio en la dirección de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) - crédito Alcaldía de Bogotá

Magnitud del problema de basuras en Bogotá

El problema de las basuras se evidencia en la cantidad de residuos recolectados diariamente.

Según datos oficiales, cada día se recogen cerca de novecientas toneladas de escombros y desechos provenientes de puntos de arrojo clandestino, cifra que se suma a los residuos gestionados regularmente a través del esquema habitual de disposición en el relleno sanitario.

Esta situación ha generado malestar entre los habitantes, quienes perciben que en algunos sectores la acumulación de basura afecta su calidad de vida.

Entre las medidas implementadas durante el último año y medio, la administración destacó la puesta en marcha de los llamados “cazarregueros” en puntos críticos de la ciudad.

Sin embargo, estas acciones no han resultado suficientes para modificar de manera sustancial la situación.

El Gobierno local reconoció que la efectividad de estas estrategias ha sido limitada y que se requiere una revisión profunda de las políticas y mecanismos aplicados hasta ahora.

El contrato de recolección de
El contrato de recolección de residuos sólidos en Bogotá vence en febrero de 2026 y la CRA debe decidir el futuro del modelo de aseo - crédito Uaesp

Corresponsabilidad en la gestión de residuos y próximos pasos

La Alcaldía hizo un llamado a la corresponsabilidad de toda la administración distrital y de otros actores clave en la gestión de residuos. Se enfatizó que el manejo de las basuras no es competencia exclusiva de la Uaesp, sino que involucra a diferentes sectores del Gobierno, como lo es la seguridad, movilidad, integración social, ambiente y hábitat, así como a la ciudadanía, el sector privado, los comercios y los recicladores.

“El tema del manejo de residuos y de las basuras en Bogotá no es un tema de una entidad solamente, es un tema de toda la administración y así tiene que ser”, afirmó la administración, reiterando la importancia de la articulación interinstitucional y la participación activa de todos los miembros del Consejo de Gobierno de la unidad.

La CRA negó la solicitud
La CRA negó la solicitud del distrito para implementar el nuevo modelo de aseo, pero la administración presentó un recurso de reposición - crédito Uaesp

Finalmente, se pronunció frente a la decisión de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) de negar el recurso de reposición presentado por la UAESP.

“Estamos preparados para un escenario de libre competencia, pero insistiremos en que Bogotá mantenga las Áreas de Servicio Exclusivo, porque es el modelo que mejor se ajusta a nuestra realidad. Respetamos la decisión de la CRA, pero vamos a seguir defendiendo un esquema que garantice una prestación del servicio de aseo más eficiente para los bogotanos”, añadió.

El nuevo responsable tendrá la tarea de revisar y liderar la implementación de las estrategias necesarias para lograr un cambio perceptible y rápido en la gestión de residuos, con el objetivo de que la ciudadanía experimente mejoras concretas en el corto plazo.

En varias localidades las basuras
En varias localidades las basuras se acumulan hasta cinco días seguidos - crédito Camila Díaz y Sofía Toscano / Colprensa

Denuncia del concejal Leandro Castellanos

Ante la salida de Consuelo Ordóñez al frente de la entidad, el concejal Leandro Castellanos expresó su agradecimiento al alcalde Carlos Fernando Galán por “haber escuchado sus denuncias y expedido el acto administrativo que solicita la salida de Consuelo Ordóñez de la Uaesp”.

Durante dicho período, Castellanos insistió en que la capacidad de Consuelo Ordóñez para dirigir la UAESP resultó insuficiente frente a los desafíos del sector. En su balance, señaló que “la CRA le negó dos veces el modelo de aseo, Bogotá tiene casi 700 puntos críticos de basuras y los millonarios contratos no resolvieron nada”.

En este nuevo escenario, Castellanos solicitó que la administración designe a un líder con las competencias necesarias para responder ante una situación que él define como crítica para la ciudad.

Temas Relacionados

Carlos Fernando GalánManejo de residuosUAESPAlcaldía de BogotáConsuelo OrdóñezBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Aida Victoria Merlano mostró su cuerpo tras tres semanas postparto y aclaró que no sigue dietas estrictas

Tres semanas después del nacimiento de su primer hijo, la ‘influencer’ barranquillera mostró su figura posparto en redes sociales y aseguró que no sigue dietas estrictas ni se ha sometido a procedimientos estéticos

Aida Victoria Merlano mostró su

Santoral del 21 de agosto: ¿Quién fue San Pío X papa?

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral del 21 de agosto:

Álvaro Uribe exigió rapidez en la selección del candidato presidencial del Centro Democrático tras quedar en libertad: “Hay que ganar”

Tras obtener su libertad, el exmandatario participó en un acto público en Sabaneta, Antioquia, donde instó a que se acelere la selección del aspirante de su partido a la presidencia

Álvaro Uribe exigió rapidez en

Las redes se burlan con memes de la particular protesta de los hinchas de Millonarios lanzando los zapatos a la cancha

El conjunto capitalino decidió despedir a David González como su entrenador tras la derrota 2-1 en contra de Unión Magdalena como local en el estadio Nemesio Camacho El Campín

Las redes se burlan con

Daniel Briceño aseguró que el gobierno Petro ejecutó el plan perfecto para que Carlos Ramón González se volara del país: “El dictador Daniel Ortega amigo de Petro negó esa extradición”

El concejal por Bogotá del Centro Democrático afirmó que la administración de Gustavo Petro “hizo la pantomima de pedirlo en extradición”, pero ayudó a que se volara

Daniel Briceño aseguró que el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Artículo de Time planteó si

Artículo de Time planteó si los Comandos de Frontera podrían ayudar a resolver el problema de las disputas por cocaína en zona limítrofe entre Colombia y Ecuador

Abogado del Clan del Golfo desmintió a Petro sobre presencia del grupo armado en la Junta del Narcotráfico: “Son casi imposibles”

Condenan a 40 años a exparamilitar de las AUC por desaparición de siete funcionarios del CTI en Cesar: aún no encuentran los restos

Masacre en Mesitas del Colegio: el vínculo con San Andresito de la 38 que tendría una de las personas asesinadas

Dos soldados secuestrados en Cúcuta fueron entregados a una comisión de la ONU en límites con Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano mostró su

Aida Victoria Merlano mostró su cuerpo tras tres semanas postparto y aclaró que no sigue dietas estrictas

Complot en el ‘Desafío 2025’: el equipo Alpha se rebela en contra de Eleazar y trama la caída de su capitanía

Expareja de Laura G reveló que supuestamente le pagó una millonaria suma de dinero para que fuera a Dubái y que después lo habría amenazado: “Ella es prepago”

Yeferson Cossio reveló la ayuda que le dio Nicolás Arrieta y cómo empezó a conseguir dinero mostrando el cuerpo: “¿Por qué ocultarlo?

Epa Colombia fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a Carabineros y así reaccionó Yina Calderón: “Va a quedar, dentro de muy poco, libre”

Deportes

Las redes se burlan con

Las redes se burlan con memes de la particular protesta de los hinchas de Millonarios lanzando los zapatos a la cancha

Figura del Fluminense sería la sorpresa de Néstor Lorenzo para la convocatoria de la selección Colombia

Este sería el técnico encargado de Millonarios en el partido contra Junior tras la salida de David González

Jorge Arias, capitán del Millonarios, ofreció disculpas tras la derrota ante el Unión Magdalena: “Somos una vergüenza”

José Enamorado habló sobre las polémicas faltas de tiro penal en el Junior vs. Bucaramanga: “Alcanza a pegarme”