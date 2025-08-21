Colombia

Atentados terroristas en Amalfi y Cali: partidos políticos exigieron al Gobierno Petro medidas para proteger la vida de los colombianos

Los pronunciamientos unificados del Partido de la U, Centro Democrático y Partido Liberal Colombiano reflejan el nivel de preocupación y rechazo existente ante el recrudecimiento de la violencia armada

David Garzón

Por David Garzón

Ataques directos a infraestructuras estratégicas, como las bases policiales y militares, plantea desafíos crecientes para el Estado - crédito REUTERS/Federico Ríos

Los recientes atentados terroristas perpetrados en Amalfi, Antioquia, y en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, generaron una contundente respuesta por parte de los principales partidos políticos en Colombia.

Ambos hechos, registrados el 21 de agosto de 2025, pusieron en evidencia los riesgos permanentes a los que se enfrenta la Fuerza Pública, así como la gravedad de la situación de orden público en distintas regiones del país.

El Partido de la U publicó un comunicado en el que condenó enérgicamente los actos violentos ocurridos en ambas ciudades, refiriéndose a ellos como atentados terroristas que cobraron la vida de miembros de la fuerza pública y de la población civil, además de dejar múltiples personas heridas.

El partido manifestó su solidaridad con las instituciones y las familias de las víctimas - crédito @partidodelaucol / X

El partido manifestó su solidaridad con las instituciones y las familias de las víctimas, y dirigió un mensaje a la ciudadanía colombiana, en el que señalaron que no merece vivir bajo amenazas de violencia que destruyen el tejido social. Instó al Gobierno nacional a implementar medidas urgentes y contundentes para hacer frente a estos hechos, con el objetivo de restaurar la tranquilidad en el país.

Por su parte, el Centro Democrático, en un pronunciamiento difundido por sus canales oficiales, reiteró su rechazo total a los ataques terroristas y ofreció sus oraciones por los policías asesinados en el nordeste de Antioquia. El partido destacó que la gravedad de la situación implica un serio deterioro del orden público y criticó lo que calificó como una inadecuada utilización de los recursos estatales, los cuales, según ellos, se concentran en negociaciones con grupos armados ilegales mientras aumentan los ataques contra las fuerzas de seguridad.

El partido destacó que la gravedad de la situación implica un serio deterioro del orden público - crédito @CeDemocratico / X

En su mensaje, el partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe señaló la urgencia de proteger a la ciudadanía y advirtió que la falta de firmeza en la lucha contra estructuras como las de las disidencias de las Farc y el ELN está poniendo en riesgo la estabilidad nacional. El Centro Democrático reafirmó su solidaridad con las víctimas y llamó a la ciudadanía a reflexionar ante el impacto del terrorismo en la nación.

Por último, el Partido Liberal Colombiano, bajo la vocería de César Gaviria Trujillo, emitió un comunicado en el que condenó “de manera categórica” ambos atentados. El Liberalismo calificó los ataques como hechos que atentan contra la vida, la seguridad nacional y la tranquilidad de todos los colombianos. Expresó una profunda solidaridad con las familias de las víctimas, la fuerza pública y las comunidades afectadas, reiterando su respaldo institucional a quienes arriesgan la vida en defensa del país.

El partido criticó la política de paz total del Gobierno actual - crédito @PartidoLiberal / X

Además, exigió a las autoridades nacionales acelerar las investigaciones, identificar con prontitud a los responsables y llevarlos ante la justicia. El comunicado concluyó con un llamado a la unidad nacional y un reconocimiento al trabajo de la Fuerza Pública.

Los pronunciamientos unificados de Partido de la U, Centro Democrático y Partido Liberal Colombiano reflejan el nivel de preocupación y rechazo transversal existente ante el recrudecimiento de la violencia armada. El uso de drones con explosivos y ataques directos a infraestructuras estratégicas, como las bases policiales y militares, plantea desafíos crecientes para el Estado y pone en relieve la necesidad de respuestas articuladas, efectivas y con respaldo político para restablecer la seguridad, la confianza institucional y la paz en Colombia.

Cabe destacar que entre las primeras personalidades de la política que se pronunciaron en rechazo a los atentados fue la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, que en su cuenta de X cargó contra el gobierno de Gustavo Petro. “Esto es el terrorismo en toda su capacidad ante un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos”, expresó con firmeza.

