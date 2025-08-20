⁠Miguel Polo Polo reaccionó al fallo de tutela que ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe: “A llorar, petristas”

El congresista celebró la decisión y lanzó contundente mensaje a los seguidores de Gustavo Petro - crédito montaje Colprensa - REUTERS/Luisa González

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez tras fallar una tutela a su favor, medida que revoca la detención domiciliaria que le había impuesto la jueza Sandra Heredia a comienzos de agosto, tras condenarlo a 12 años de prisión, en primera instancia, por soborno en actuación penal y fraude procesal.

Según la sentencia, Uribe debe esperar en libertad la decisión de segunda instancia sobre la apelación a su condena, al considerar que la restricción de su libertad es desproporcionada y que la jueza no fundamentó de manera precisa la necesidad de su detención.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Tribunal argumentó que la privación de la libertad no cumplía criterios de necesidad para la convivencia pacífica y vulneraba la presunción de inocencia, citando un precedente constitucional de 2024.

La decisión, firmada por los magistrados Leonel Rogeles Moreno y Aura Alexandra Rosero, no aborda la responsabilidad penal del expresidente, aspecto que sigue en etapa de revisión.

Ante la noticia, el partidario del expresidente Miguel Polo Polo reaccionó en redes sociales tras el fallo de la de la tutela a favor de Uribe. “Más duró la juez leyendo el fallo, que Uribe preso. A llorar petristas”, escribió Polo Polo en su cuenta de X.

En un trino anterior a este, el congresista reaccionó a los cuestionamientos que Petro hizo en el reciente Consejo de Ministros, donde aseguró no entender “por qué Uribe está libre”, caso que comparó con la empresaria de keratinas Epa Colombia.

El congresista celebró la decisión desde su cuenta de X - crédito @MiguelPoloP / X

“Petro dice que no entiende cómo Uribe está libre mientras Epa está preso… Los colombianos pensamos lo mismo, pero de usted: no entendemos cómo un guerrillero que perteneció a una organización criminal está hoy libre y, peor aún, presidiendo nuestro país", escribió Miguel Polo Polo ante las palabras del mandatario.

Cabal respalda la libertad de Uribe y acusa a la jueza de errores en su detención

La congresista de Colombia, María Fernanda Cabal, expresó su respaldo al fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, enfatizando en los argumentos jurídicos que sustentaron la decisión. Tras leer la sentencia, Cabal señaló que el Tribunal evidenció “los graves errores de la Jueza 44 Penal”, reprochando el uso de “argumentos vagos, subjetivos y sin fundamento” para justificar la detención de Uribe.

Según Cabal, el Tribunal recordó que en Colombia está prohibida la aplicación de una ley penal de autoría y que “nadie puede ser encarcelado por ‘preocupaciones sociales’”. La congresista resaltó que la sentencia judicial desarmó los motivos esgrimidos para la detención del exmandatario, subrayando que “no había riesgo de fuga”, Uribe “siempre compareció ante el tribunal” y ya se le había concedido arresto domiciliario.

Cabal resaltó que está prohibido encarcelar por “preocupaciones sociales” y defendió el derecho a la libertad mientras la condena no sea definitiva - crédito @MariaFdaCabal / X

Cabal criticó que la jueza ignorara el precedente SU-220 de 2024 y violara el artículo 450 del Código de Procedimiento Penal, el cual permite que los condenados permanezcan en libertad mientras la sentencia no sea definitiva. “En resumen, la tutela no solo deslegitima una decisión judicial deficiente, sino que reafirma principios constitucionales fundamentales: la presunción de inocencia, el principio pro libertatis y el derecho al debido proceso”, afirmó. Para Cabal, este fallo representa “una victoria institucional contra el populismo punitivo”.

Iván Cepeda también reaccionó a la libertad de Uribe y denuncia presiones a la justicia

El senador Iván Cepeda se pronunció tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, expresando respeto pero explícito desacuerdo con el fallo. Cepeda, víctima reconocida en el proceso judicial contra el exmandatario, afirmó: “Respetamos esta decisión, más no la compartimos. Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra y creemos que la medida que impuso la jueza Heredia era de alguna manera una medida para protegernos de ese tipo de acciones”.

El senador Iván Cepeda manifestó respeto, pero no compartió el fallo judicial que permitió la libertad de Álvaro Uribe Vélez - crédito Colprensa

El congresista, figura del Pacto Histórico, sostuvo que la defensa de Uribe y allegados han ejercido presiones sobre los magistrados y la opinión pública en este proceso mediático. Cepeda señaló que la jueza Sandra Heredia, responsable de la condena de 12 años contra Uribe en primera instancia por fraude procesal y soborno en actuación penal, actuó con el objetivo de garantizar protección ante esos hechos.

Cepeda concluyó que, pese a la diferencia de criterios, acatarán la decisión judicial y decidirán las próximas acciones conforme a los procedimientos de ley: “Ahora vendrá la apelación, vendrán las acciones que nosotros probablemente desarrollaremos, pero con toda la calma y la serenidad decimos: ‘Respetamos esta decisión y procederemos desde nuestra perspectiva con relación a lo que consideremos es pertinente’”.