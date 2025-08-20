Colombia

Golpe jurídico para la campaña Petro en el CNE: magistrada clave fue apartada del proceso

El retiro de la magistrada cercana al Pacto Histórico reacomoda las fuerzas al interior del tribunal y abre un nuevo escenario jurídico

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
El oficialismo pierde un voto
El oficialismo pierde un voto clave dentro del CNE - crédito Juan Arias/Infobae

El miércoles 20 de agosto, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió apartar a la magistrada Alba Lucía Velásquez del proceso que se adelanta contra la campaña presidencial de 2022 que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

La decisión, que se venía discutiendo desde la semana pasada, fue adoptada tras la recusación presentada por el abogado Hollman Ibáñez, quE argumentó que la togada nunca declaró como impedimento su participación como testigo electoral en esa contienda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el marco judicial colombiano, una recusación es el mecanismo mediante el cual las partes solicitan apartar a un juez o magistrado de un proceso, alegando que existen motivos que pueden comprometer su imparcialidad.

La votación inicial había terminado 5–3 a favor de aceptar la recusación, pero el reglamento del tribunal exige un mínimo de seis votos para que el resultado sea vinculante. En consecuencia, se sortearon dos conjueces, quienes finalmente ratificaron la solicitud y concluyeron que Velásquez debía ser retirada del expediente.

El CNE apartó a la
El CNE apartó a la magistrada Alba Lucía Velásquez del proceso contra la campaña Petro 2022 - crédito CNE

La votación, en esta etapa, fue de 7 magistrados en favor de la recusación y 2 en contra. En ese sentido, el hecho de que hubiera sido testigo electoral en 2022 fue considerado suficiente para cuestionar su neutralidad y derivar en su retiro del expediente.

Con esta decisión, los sectores cercanos al Gobierno pierden un voto estratégico en un proceso que aún no llega a sentencia, pero que tiene un peso político de gran calado.

Hasta el momento, los magistrados investigadores Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) no han radicado la ponencia que determinará la suerte del caso. Se espera que el documento supere las 500 páginas y respalde la tesis de que la campaña sí violó los topes de financiación electoral.

El caso reconfigura el equilibrio
El caso reconfigura el equilibrio político dentro del tribunal electoral - crédito Jesús Aviles/Infobae

En contraste, desde el círculo de defensa de la campaña presidencial de Petro se sostiene que los términos de la investigación ya caducaron, pues han transcurrido más de tres años desde las elecciones de 2022. Sin embargo, los investigadores replican que el reloj procesal se detuvo mientras la Corte Constitucional resolvía si el CNE tenía o no competencia para indagar sobre el presidente en ejercicio.

Ese alto tribunal finalmente determinó que no era posible investigar al jefe de Estado, por lo que el expediente se limitó al gerente de campaña, Ricardo Roa; la tesorera, Lucy Aydée Mogollón; los auditores, María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus; además de los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP).

Nuevo equilibrio de fuerzas en el tribunal electoral

Tras la salida de Velásquez,
Tras la salida de Velásquez, solo queda Fabiola Márquez como magistrada del Pacto Histórico - crédito Colprensa

La salida de Alba Lucía Velásquez reacomoda las cargas políticas al interior del CNE. Ahora, Fabiola Márquez queda como la única magistrada nominada por el Pacto Histórico, mientras que Álvaro Echeverry, avalado por el Mira y cercano a sectores oficialistas, podría inclinar su voto hacia la tesis de la caducidad. A ese bloque se sumaría el liberal Altus Baquero, también partidario de considerar vencidos los términos.

Del otro lado, con posturas más duras frente a la campaña, se encuentran Alfonso Campo (Partido Conservador), Cristian Quiroz (Alianza Verde) y Maritza Martínez (Partido de La U), quienes respaldarían la imposición de sanciones.

En este escenario, el proceso se convierte en una especie de pulso político dentro del CNE, que podría marcar un precedente en la regulación del financiamiento de las campañas en Colombia.

Los investigadores afirman que el
Los investigadores afirman que el plazo se extendió por decisión de la Corte Constitucional - crédito César Carrión/Presidencia

La salida de Alba Lucía Velásquez no resuelve el debate de fondo, pero sí reconfigura la correlación de fuerzas dentro del CNE en un proceso que podría convertirse en un hito para la supervisión de las campañas electorales en Colombia. Mientras la ponencia definitiva se radica, el Gobierno pierde un voto clave, la oposición gana terreno, y el futuro jurídico de la campaña presidencial de Petro se mantiene en suspenso.

Temas Relacionados

CNEGustavo PetroRecusaciónAlba Lucía VelásquezTopes electoralesCampaña 2022Petro PresidenteColombia-Noticias

Más Noticias

Chontico día resultado 20 de agosto 2025; sorteo 8163

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Chontico día resultado 20 de

Fenerbahçe vs. Benfica EN VIVO, Jhon Jáder Durán y Richard Ríos son titulares en el partido de la UEFA Champions League

Se juegan los primeros 90 minutos en Estambul, entre el equipo de Jhon Jader Duran y Richard Ríos, por un cupo a la fase de liga del torneo más importante de Europa

Fenerbahçe vs. Benfica EN VIVO,

Lotthar Matthaüs cambió de opinión sobre el fichaje de Luis Díaz tras ganar la Copa de Alemania: “Demostró su calidad”

El equipo bávaro se impuso al Stuttgart gracias a un cabezazo preciso del colombiano, quien respondió a las críticas y se consolidó como pieza clave en el inicio de la temporada

Lotthar Matthaüs cambió de opinión

Este sistema que enciende y apaga tu carro solo en el tráfico podría estar pasando factura al motor y la batería

La función de arranque y parada automáticos, presente en la mayoría de los autos modernos, genera controversia por su impacto en la durabilidad de componentes clave

Este sistema que enciende y

“El papá de mi hijo trabaja en la Procuraduría pero no tiene absolutamente nada que ver”: Laura Sarabia contestó a acusaciones de Saade tras suspensión

Laura Sarabia respondió las declaraciones de Alfredo Saade, que insinuó que detrás de su suspensión están funcionarios “de Sarabia” de buscaron su salida del despacho de la Presidencia

“El papá de mi
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es alias Sara, líder

Quién es alias Sara, líder de las disidencias capturada por segunda vez: es pareja de uno de los cabecillas más buscados

Revelan posible motivo detrás del ataque armado en finca recreativa de Mesitas del Colegio

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: gobernador confirmó tres muertos

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

ENTRETENIMIENTO

Mr. Stiven dijo cuál es

Mr. Stiven dijo cuál es el creador de contenido que tiene más plata en Colombia y por qué

Juanes habló de la tragedia que vivió por una hermana en coma más de 20 años y el impacto que tuvo en su música

Así reaccionó Mike Bahía cuando Greeicy Rendón confesó que consideró subir contenido a Onlyfans: “Tuve ganas de abrirlo”

“Me voy a tirar”: Dany Hoyos, creador de Suso, relató el momento en que pensó quitarse la vida y su camino hacia la salud mental

Isabella Vargas, hija de Karina García, despejó dudas sobre la relación que sostiene su madre con Altafulla

Deportes

Fenerbahçe vs. Benfica EN VIVO,

Fenerbahçe vs. Benfica EN VIVO, Jhon Jáder Durán y Richard Ríos son titulares en el partido de la UEFA Champions League

Lotthar Matthaüs cambió de opinión sobre el fichaje de Luis Díaz tras ganar la Copa de Alemania: “Demostró su calidad”

Luis Díaz muestra su nueva faceta como acordeonero en el Bayern Múnich: “Tradición colombiana”

Figura de la selección Colombia en la Copa América sería transferida a la liga de Estados Unidos

Así fue la celebración de los jugadores del Once Caldas en el camerino tras el triunfo ante Huracán como visitante en Argentina