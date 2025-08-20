El Centro Democrático rechazó el presupuesto nacional propuesto por Gustavo Petro: “No hay ningún esfuerzo para corregir el rumbo”

El presupuesto para el 2026, de acuerdo con el Centro Democrático, debería recortarse en 39,5 billones de pesos - crédito

El Centro Democrático, partido de oposición, anunció el 19 de agosto que no respaldará el Presupuesto General de la Nación para 2026 presentado por el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro. La colectividad argumentó que la propuesta, que asciende a $556,9 billones, de los cuales $26,9 billones dependen de la reforma tributaria, carece de un proceso de diálogo y presenta serias preocupaciones sobre el manejo fiscal y el crecimiento de la burocracia.

En un comunicado dirigido a la opinión pública y a las comisiones económicas del Congreso, con el que sentó su posición frente al articulado radicado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la colectividad expresó que, pese a haber asistido a diversas reuniones convocadas por el Ejecutivo durante casi tres años de la actual administración, estos encuentros no han representado espacios de diálogo real. Una situación que se vería reflejada en este nuevo presupuesto.

Con esta misiva, el Centro Democrático rechazó el Presupuesto General de la Nación para el 2026 - crédito suministrado a Infobae Colombia

Según el partido, “esas reuniones solo han servido como vitrinas para que el Gobierno presuma una voluntad de diálogo que en la práctica no existe. Nada de lo que se ha planteado en esos espacios ha sido escuchado, mucho menos tenido en cuenta”. Con ello, reiteraron -tal como lo expusieron sus representantes y senadores en las citadas comisiones- que hay un evidente desfase entre las capacidades reales del Estado y lo presentado al legislativo.

Las críticas del Centro Democrático al diálogo y a la gestión fiscal

Entre los argumentos de la oposición figura el aumento de la burocracia y el deterioro de las finanzas públicas. El partido denunció que, bajo la gestión de Petro, la burocracia creció un 40% y el costo burocrático un 50%. Además, alertó sobre la caída del recaudo tributario, que al cierre de 2024 disminuyó un 4% respecto a 2023; siendo estas cifras el reflejo la falta de un esfuerzo creíble por parte del Ejecutivo para corregir el rumbo fiscal del país.

La propuesta del Gobierno en 2025 para el presupuesto general fue inicialmente de $523 billones, pero al final fue decretado por $511 billones, al no aprobarse la reforma tributaria - crédito Colprensa

La colectividad también cuestionó la convocatoria del mandatario a una nueva reunión para discutir el proyecto de presupuesto, al señalar que no tiene sentido participar en encuentros que, a su juicio, no garantizan un debate efectivo. E insistió en que el escenario natural y legal para la discusión del presupuesto es el Congreso, en el que, según sus palabras, “el debate se debe hacer de cara al país, con transparencia, cifras claras y responsabilidad técnica y política”.

En su pronunciamiento, el Centro Democrático criticó la insistencia del Gobierno en presentar cifras que, a su entender, solo buscan justificar nuevas cargas fiscales sobre los ciudadanos, sin abordar la necesidad de recortar el gasto público. Y del mismo modo calificó de “obstinación irresponsable” la repetición de errores y gastos innecesarios que, según su análisis, han llevado a Colombia a un deterioro fiscal -a todas luces- preocupante.

FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Hacienda, Germán Avila, confía en la aprobación del presupuesto para 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

Eso sí: pese a su rechazo al proyecto presentado y de las críticas al proceso de diálogo, el Centro Democrático reiteró su disposición a participar en el debate presupuestal dentro del Congreso, al reafirmar su compromiso con el cumplimiento de las funciones constitucionales que le corresponden en la discusión y análisis del Presupuesto General de la Nación; que tendrá plazo para aprobarse antes del 25 de septiembre; pues si no será determinado por decreto.

Es válido destacar que durante la jornada del martes 19 de agosto no hubo avances significativos en la discusión; aunque se conoció que de parte del Centro Democrático la propuesta pasa por la reducción de 39,5 billones de pesos en la relación radicada por el Ejecutivo; lo que, según la representante oficialista María del Mar Pizarro representa, prácticamente, lo que debe destinarse para la cartera de Defensa y las universidades pública.