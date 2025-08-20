Colombia

Álvaro Uribe Vélez agradeció a sus seguidores por el apoyo en su proceso judicial: “Me dedicaré a la libertad de Colombia”

En primera instancia, el expresidente fue condenado a 12 años de prisión, pero su defensa apeló y el alto tribunal deberá decidir en segunda instancia si mantiene, modifica o revoca la sentencia

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
La Sala Penal del Tribunal
La Sala Penal del Tribunal dejó en libertad a Álvaro Uribe, al considerar que su “buen comportamiento” y “asistencia voluntaria a las citaciones” - crédito Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó públicamente luego de conocerse la decisión del Tribunal de dejarlo en libertad mientras se resuelve la apelación presentada por su defensa en el proceso por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La medida se produjo después de que en primera instancia el exmandatario fuera condenado a 12 años de prisión.

La Sala de Decisión Penal del Tribunal comunicó que la libertad de Uribe estaba sustentada en las conductas que mostró durante el juicio. En la resolución se destacó “el buen comportamiento” del procesado y “su asistencia voluntaria a las citaciones” judiciales. El pronunciamiento indicó que estos aspectos “contradicen la necesidad de la privación inmediata de su libertad”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Tras conocerse la decisión, el exmandatario utilizó su cuenta en la red social X para agradecer los mensajes de apoyo recibidos y para señalar a qué dedicará su libertad. En su publicación escribió: “Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por las expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez
El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó tras la decisión del Tribunal de dejarlo en libertad mientras se revisa en segunda instancia la condena de 12 años en su contra - crédito @AlvaroUribeVel/X

El mensaje fue recibido con múltiples reacciones de apoyo de simpatizantes y figuras políticas que destacaron la trayectoria del líder del Centro Democrático. Durante los días previos, en los que permaneció en detención domiciliaria, el expresidente mantuvo comunicación constante a través de redes sociales y participó de reuniones en su finca de Rionegro, Antioquia; en total estuvo 19 días bajo esta medida.

Ante su publicación, muchos usuarios comentaron que se mantenían fieles a él: “Arriba viejo , Dios es grande”; “Viejo querido, bienvenido nuevamente al ruedo, ¡te necesitamos!Dios lo bendiga"; “El gran colombiano, el mejor presidente de la historia de Colombia”; “Usted volverá a influir en la determinación del próximo presidente que salvará a Colombia. Le agradezco con anticipación!!!”.

La apelación de la defensa busca tumbar la condena de 12 años

El proceso judicial se originó en 2012, luego de una denuncia del entonces senador Iván Cepeda, que señalaba posibles vínculos de Uribe con paramilitares. Durante el juicio se consideraron pruebas como interceptaciones telefónicas, grabaciones y testimonios del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, su esposa y el propio senador. Según la jueza, estas evidencias confirmaron la intención de manipular testigos.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez
El expresidente Álvaro Uribe Vélez está bajo la mira judicial, luego de su condena a 12 años de detención domiciliaria, la cual fue revocada - crédito Luisa González/Reuters

Durante este tiempo de deliberación, el expresidente permanecerá en libertad, medida que se mantendrá hasta que haya un fallo definitivo. La resolución en segunda instancia será determinante para el rumbo de un proceso judicial que provocó amplia atención pública y mantiene a la opinión dividida entre quienes respaldan al exmandatario y quienes piden que se confirme la sentencia en su contra.

Cabe destacar que, Álvaro Uribe fue el primer expresidente colombiano en recibir una condena penal, lo que significó un precedente dentro de la justicia nacional. Aunque fue absuelto del cargo de soborno simple, sus seguidores y su bancada sostuvieron que el proceso estuvo lleno de irregularidades e inconsistencias.

El caso de Álvaro Uribe
El caso de Álvaro Uribe llegó al Tribunal de Bogotá, por lo que su futuro judicial está en manos de tres magistrados - crédito Colprensa

Temas Relacionados

Álvaro UribeUribe libreExpresidente UribeDejan en libertad a UribeCondena a UribeCentro DemocráticoColombia-Noticias

Más Noticias

Procuraduría sancionó a dos exdirectores de la Ungrd por fallas en emergencia de La Mojana: omisiones dejaron miles de damnificados

El Ministerio Público sancionó a Eduardo José González y Javier Pava Sánchez, puesto que omitieron acciones para atender el boquete de Caregato y prolongaron la crisis en la región

Procuraduría sancionó a dos exdirectores

Petro se reunirá con miembros de la Corte Suprema en medio de tensiones por ataques del presidente: “Es la oportunidad de conversar”

El encuentro está previsto durante el evento ‘Justicia para Todos’ en Villavicencio, Meta, el jueves 28 de agosto de 2025

Petro se reunirá con miembros

Gobierno aclaró cómo subsidiará la energía a estratos 1, 2 y 3 e indicó a qué empresas no les subirá el valor del servicio

Edwin Palma, ministro de Minas, afirmó que “esperamos con la modificación promover un uso eficiente de la energía, así como la implementación de energías limpias por parte de los contribuyentes”

Gobierno aclaró cómo subsidiará la

María Fernanda Cabal aseguró que la caída de la dictadura de Nicolás Maduro ayudaría a “lograr la paz en Colombia”

La senadora del Centro Democrático respaldó las operaciones de EE. UU. en el Caribe, cerca a Venezuela

María Fernanda Cabal aseguró que

Operativo contra la minería ilegal en Antioquia dejó dos brasileños capturados: criminales generaban hasta $10.000 millones

Según explicó el director de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana Beltrán, los delincuentes pagaban el 7% de sus ganancias al Clan del Golfo, uno de los grupos armados con mayor presencia en la región

Operativo contra la minería ilegal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fuerza pública bajo ataque: se

Fuerza pública bajo ataque: se han registrado al menos 30 asonadas contra policías y militares en 2025 en Colombia

Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo encargado de expandir el grupo en Risaralda: este es su historial criminal

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

Dos soldados desaparecidos tras enfrentamientos entre Ejército y disidencias en Nariño

Dron explosivo fue inhibido por el Ejército y terminó incrustado en el techo de una vivienda en Santander de Quilichao, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón se conmovió con

Claudia Bahamón se conmovió con la eliminación de Julián Zuluaga en ‘MasterChef Celebrity’: “Niño bonito, te quiero con mi alma”

Hernán Orjuela respondió a señalamientos de estafa a Don Jediondo con su cadena de restaurantes: “Que Pedro directamente te lo corrobore”

Estas son las películas que están de moda en Netflix Colombia este día

Julián Zuluaga realizó conmovedor relato de cómo rescató a Simba durante el rodaje de ‘Darío Gómez’

Michelle Guty armó debate por imitar la forma de hablar de los hombres bogotanos: “Levanten la mano los rolos”

Deportes

Este sería el nuevo rival

Este sería el nuevo rival de la selección Colombia después de las eliminatorias: presidente de la federación lo confirmó

“Estamos perdiendo la plata”, hinchas de Santa Fe contra la Dimayor por programar partidos entre semana

Exjugador de Santa Fe mostró su desacuerdo con la presidencia de Eduardo Méndez: “Hay que conectar con la gente, eso llama plata”

Jhon Jáder Durán fracasó con Fenerbahce en Champions y prendió las alarmas en Colombia: eliminado por el Benfica de Richard Ríos

Tras eliminar a Nacional por Copa Libertadores, São Paulo se habría fijado en un delantero del Deportes Tolima