Álvaro Uribe Vélez agradeció a sus seguidores por el apoyo en su proceso judicial: “Me dedicaré a la libertad de Colombia”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó públicamente luego de conocerse la decisión del Tribunal de dejarlo en libertad mientras se resuelve la apelación presentada por su defensa en el proceso por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La medida se produjo después de que en primera instancia el exmandatario fuera condenado a 12 años de prisión.

La Sala de Decisión Penal del Tribunal comunicó que la libertad de Uribe estaba sustentada en las conductas que mostró durante el juicio. En la resolución se destacó “el buen comportamiento” del procesado y “su asistencia voluntaria a las citaciones” judiciales. El pronunciamiento indicó que estos aspectos “contradicen la necesidad de la privación inmediata de su libertad”.

Tras conocerse la decisión, el exmandatario utilizó su cuenta en la red social X para agradecer los mensajes de apoyo recibidos y para señalar a qué dedicará su libertad. En su publicación escribió: “Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por las expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”.

El mensaje fue recibido con múltiples reacciones de apoyo de simpatizantes y figuras políticas que destacaron la trayectoria del líder del Centro Democrático. Durante los días previos, en los que permaneció en detención domiciliaria, el expresidente mantuvo comunicación constante a través de redes sociales y participó de reuniones en su finca de Rionegro, Antioquia; en total estuvo 19 días bajo esta medida.

Ante su publicación, muchos usuarios comentaron que se mantenían fieles a él: “Arriba viejo , Dios es grande”; “Viejo querido, bienvenido nuevamente al ruedo, ¡te necesitamos!Dios lo bendiga"; “El gran colombiano, el mejor presidente de la historia de Colombia”; “Usted volverá a influir en la determinación del próximo presidente que salvará a Colombia. Le agradezco con anticipación!!!”.

La apelación de la defensa busca tumbar la condena de 12 años

El proceso judicial se originó en 2012, luego de una denuncia del entonces senador Iván Cepeda, que señalaba posibles vínculos de Uribe con paramilitares. Durante el juicio se consideraron pruebas como interceptaciones telefónicas, grabaciones y testimonios del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, su esposa y el propio senador. Según la jueza, estas evidencias confirmaron la intención de manipular testigos.

Durante este tiempo de deliberación, el expresidente permanecerá en libertad, medida que se mantendrá hasta que haya un fallo definitivo. La resolución en segunda instancia será determinante para el rumbo de un proceso judicial que provocó amplia atención pública y mantiene a la opinión dividida entre quienes respaldan al exmandatario y quienes piden que se confirme la sentencia en su contra.

Cabe destacar que, Álvaro Uribe fue el primer expresidente colombiano en recibir una condena penal, lo que significó un precedente dentro de la justicia nacional. Aunque fue absuelto del cargo de soborno simple, sus seguidores y su bancada sostuvieron que el proceso estuvo lleno de irregularidades e inconsistencias.

