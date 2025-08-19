Colombia

Mascota de Valeria Afanador salió de un “cuadro de ansiedad” para unirse a la búsqueda de la niña en Cajicá, Cundinamarca

Organismos de socorro, miembros de la fuerza pública, vecinos y la familia de la menor permanecen unidos en los operativos de búsqueda e insisten en el llamado a quien tenga información de la ubicación de la niña

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
La desaparición de la menor
La desaparición de la menor de la niña de 10 años, desde la mañana del martes 12 de agosto, mantiene a las autoridades en intensa búsqueda para dar con su paradero - crédito Bomberos Cundinamarca

Crece la incertidumbre y preocupación por Valeria Afanador, una niña de 10 años, que desapareció misteriosamente de la zona verde de su colegio en Cajicá (Cundinamarca).

Organismos de socorro, miembros de la fuerza pública, vecinos y la familia de la menor permanecen unidos en los operativos de búsqueda e insisten en el llamado a quien tenga información de la ubicación de la niña lo informen de inmediato, pues se mantiene una recompensa de hasta $70 millones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Mascota de Valeria Afanador se sumó a su búsqueda tras superar cuadro de ansiedad

De acuerdo con información entregada por Manuel Afanador a City Noticias, Apolo se sumó a las labores de búsqueda de Valeria, tras superar un cuadro de “nervios y ansiedad”.

La jornada de búsqueda fue encabezada por su padre Manuel Afanador y Apolo, un perro que conocía a la menor, para que sea un apoyo más en la inspección de los terrenos - crédito redes sociales/X

Para la familia Afanador, Apolo es un apoyo fundamental en este proceso debido al vínculo estrecho que mantiene con la menor.

De acuerdo con lo señalado por el padre de la niña, el perro de la familia ha sido incluido como parte de las acciones de rastreo en la zona, junto con los organismos de emergencia y los cuerpos de rescate oficiales.

“Vamos a seguir en la búsqueda, tanto nosotros, la familia, como todos los cuerpos de rescate. El apoyo de la alcaldía, de la gobernación, de los Bomberos, Ejército, Policía y todos los entes de rescate y control, vamos a seguir en la búsqueda”, declaró Afanador al medio citado.

La presencia del canino, aseguró, responde a su profundo conocimiento y cercanía con Valeria: “La conoce muy bien”, afirmó, enfatizando que la pequeña siempre ha mostrado especial atención hacia él.

Hasta la fecha, la familia no había involucrado al perro en la búsqueda porque, tras la desaparición de la menor, este presentó signos de nerviosismo y ansiedad, explicó Manuel Afanador al medio local. Además, la decisión de incorporar al animal también surgió tras ocho días sin resultados concluyentes sobre el paradero de la niña.

La comunidad de Cajicá también
La comunidad de Cajicá también se ha solidarizado con la familia de Valeria Afanador - crédito @alcajica/IG

Megaoperativo por ubicar el rastro de la niña

El caso de Valeria Afanador mantiene movilizadas a más de 210 personas en labores de búsqueda, mientras las autoridades examinan 20 reportes informativos y han extendido el radio de revisión a poblaciones cercanas como Tenjo, Tabio y Chía.

Se han revisado más de 350 horas de grabaciones de cámaras de vigilancia y se han tomado testimonios relevantes, según expuso el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en diálogo el medio.

La familia hace énfasis en la colaboración ciudadana y reitera la existencia de una recompensa de hasta $70 millones para quien aporte información que facilite la ubicación de Valeria.

A la investigación del caso
A la investigación del caso de Valeria Afanador se sumó el Gaula y CTI de la Fiscalía - crédito Bomberos Cundinamarca

“El mensaje que he venido dando es si en algún momento alguien vio a Valeria o alguien tiene a Valeria, no tenga miedo de reportarla al 123. Nosotros la vamos a ubicar o, si tienen información, hay una recompensa”, reiteró Manuel Afanador.

Mientras tanto, el proceso de búsqueda se apoya en dos ejes paralelos: el operativo, liderado por los organismos de emergencia, y el judicial, a cargo de la Fiscalía General de la Nación.

“El operativo por parte de los organismos de emergencia, y el judicial e investigativo, a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Esperando que se obtengan resultados, luego de la recopilación de material fílmico, de entrevistas, que están en poder de la fiscalía”, señaló el secretario de Seguridad de Cajicá, Wilson Halaby. Y añadió que ninguna hipótesis ha sido excluida.

Por su parte, el gobernador Rey remarcó que existen patrones y análisis aún reservados como parte de la investigación, y que la operación de búsqueda continúa con toda la capacidad institucional disponible.

“La investigación judicial va a determinar un factor determinante para descartar o afirmar si aquí existió algún hecho delictivo en su desaparición“, apuntó Rey.

Entre tanto, en el Gimnasio Campestre Los Laureles los estudiantes continúan recibiendo atención psicosocial y clases virtuales a medida que avanza el caso.

Temas Relacionados

DesapariciónValeria AfanadorCajicáCundinamarcaManuel AfanadorColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Huracán vs. Once Caldas, octavos de la Copa Sudamericana 2025: siga el minuto a minuto en Buenos Aires

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera defienden una ventaja de 1-0 obtenida en Manizales, mientras que el Globo quiere respetar su condición de local

EN VIVO Huracán vs. Once

Bombas y dos candidatos presidenciales asesinados, la huella del mercenario Yair Klein en Colombia

Justicia y Paz expuso un fallo en el que confirmó la participación del israelí durante el auge del paramilitarismo en el país

Bombas y dos candidatos presidenciales

Bogotá anuncia nueva estación de bomberos tras 18 años sin ampliaciones: esta será la ubicación de la sede

La construcción de la estación en un sector estratégico de la ciudad, tendrá como fin la reducción de los tiempos de respuesta y mejorar la cobertura ante posibles emergencias

Bogotá anuncia nueva estación de

Paola Holguín se anticipó y dio la bienvenida a un quinto precandidato al Centro Democrático: “No es un momento de exclusiones”

La congresista se pronunció ante la posibilidad de que surja un nuevo aspirante que busque representar al partido de derecha en las elecciones presidenciales de 2026, y recalcó que lo fundamental debe ser la plataforma de ideas y no los nombres

Paola Holguín se anticipó y

Carlos Antonio Vélez entró en pelea con dueño del Junior por dinero de la televisión: “No le vendan más mentiras a la gente”

El periodista le respondió a Fuad Char por sus críticas al canal de televisión del fútbol colombiano, con respecto a la repartición de las ganancias de los derechos para los 36 clubes

Carlos Antonio Vélez entró en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan masacre en una finca

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: confirman tres muertos

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

ENTRETENIMIENTO

Boda de Sara Corrales: estos

Boda de Sara Corrales: estos fueron los lujosos vestidos que utilizó en su matrimonio

Marbelle reaccionó a la arenga del público “Fuera Petro” en pleno concierto: todo quedó en video

Chiqui Martí, bailarina erótica que se negó a trabajar con Shakira contó la razón de su disgusto: “Primera y última”

Sara Uribe respondió a seguidor cómo superar una ruptura: en redes afirman que fue una indirecta para Fredy Guarín

Tarzán y Arandú, exparticipantes del ‘Desafío’ se fueron a los golpes para arreglar sus diferencias: así fue la pelea

Deportes

Cuauhtémoc Blanco y las amenazas

Cuauhtémoc Blanco y las amenazas de muerte que recibió por llamar “cocainómano” a un colombiano: “Estuvo muy fuerte”

EN VIVO Huracán vs. Once Caldas, octavos de la Copa Sudamericana 2025: siga el minuto a minuto en Buenos Aires

EN VIVO São Paulo vs. Atlético Nacional, octavos de final en la Copa Libertadores 2025: el Verdolaga busca los cuartos de final

Carlos Antonio Vélez entró en pelea con dueño del Junior por dinero de la televisión: “No le vendan más mentiras a la gente”

EN VIVO l Fluminense vs. América: los Escarlatas van por la heroica en la Copa Sudamericana