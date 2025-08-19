Colombia

Juan Daniel Oviedo mandó en un costal la lista de firmas a ciudadana que permanecía en un cuarto piso: todo por la campaña

El que fuera uno de los máximos candidatos para llegar a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones regionales de 2023, protagonizó una particular escena en el sector de Bosa, al sur de la capital colombiana

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Juan Daniel Oviedo comenzó su recolección de firmas en Bosa- crédito @jdoviedoar/ Instagram

Juan Daniel Oviedo va con toda por la Presidencia de la República. Y es que luego de que estuvo cerca de llegar a la Alcaldía de Bogotá, el exdirector de la Dian perfiló sus aspiraciones por llegar a la Casa de Nariño, en medio de la que parece ser una controvertida carrera electoral.

Por ejemplo, en una de sus más recientes salidas públicas, el bogotano se mostró impulsando su recolección de firmas en diferentes partes de la capital colombiana.

De hecho, en una escena que llamó la atención de propios y extraños, Oviedo llegó a convencer a una ciudadana que permanecía en el cuarto piso de una vivienda de firmar, sin que esta tuviera que bajar hasta donde permanecía el ahora precandidato.

Fue a través de un video que difundió Oviedo a través de su cuenta de Instagram que se observa que el bogotano llegó hasta una vivienda en el sector de Bosa, al sur de la ciudad, y envió su listado de firmas hacia el cuarto piso de la misma a través de un costal, en una de las prácticas más comunes en el país.

“En #Bosa hasta los del cuarto piso quieren firmar para avalar nuestra aspiración y estar @ConTodaPorColombia. Una señora mandó el canasto y puso su firma🤩✍🏼 Eso es lo que nos llena: ver la generosidad y las ganas de cambiar este país y recuperar su esperanza 💛💙❤️⚡️¡Gracias de verdad! Con ustedes, pa’ arriba siempre 🚀✨“, comentó Oviedo a través de su cuenta de Instagram.

Juan Daniel Oviedo busca reunir
Juan Daniel Oviedo busca reunir firmas de cara a sus aspiraciones presidenciales- crédito @jdoviedoar/X

Y es que decenas de familias acostumbran a que, cuando llega un pedido, domicilio, o sencillamente, deben hacer llegar algo a su puerta y se encuentran en pisos superiores, envían un costal o una canasta atada a una cuerda que ellos mismos tiran desde las alturas.

Incluso, una vez Oviedo recibió el costal desde el cuarto piso de la mencionada vivienda, él colocó dentro de este el listado de firmas que ha concretado durante las últimas semanas.

“Esa firma está buena, ahí le mando con esferito y todo. De todas formas sirve”, mencionaba el precandidato en el momento en el que el costal subía hasta el cuarto piso donde permanecía la ciudadana.

Oviedo mandó el listado hacia
Oviedo mandó el listado hacia un cuarto piso- crédito @jdoviedoar/Instagram

Acto seguido, en el video se observa que la mujer firmó el listado y volvió a enviar el paquete a donde permanecía Oviedo.

La escena, que se viralizó en redes sociales, generó decenas de comentarios en redes sociales. Por ejemplo, hubo internautas que expresaron su deseo en acompañar a Oviedo en sus aspiraciones políticas, así como hubo quienes tomaron con gracia lo sucedido, a pesar de que dicha práctica es bastante común en diferentes puntos de Bogotá.

“Donde puedo apoyar con unas firmas para sogamoso Boyacá ?”, “Salgo a la calle en Bogotá esperando encontrarlo”, “Eres tremendo! Y en especial el magnífico corazón que tienes! Team oviedo…“, ”Eso es reconocer las formas en las que viven las personas... Animo Juan que lo haces muy bien... Duro es el camino pero vas en buena dirección", “Si se quiere se puede”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Juan Daniel Oviedo fue blanco
Juan Daniel Oviedo fue blanco de críticas antes de las elecciones del 2023- crédito Redes sociales

Oviedo fue blanco de críticas por vivir en Bosa antes de las elecciones de 2023

Como parte de su campaña, Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, decidió mudarse temporalmente al barrio Bosa Brasilia en el sur de Bogotá, presentándolo como una “inmersión urbanística” para comprender de primera mano la realidad social del sector. Sin embargo, esta decisión fue vista por algunos vecinos y críticos como una estrategia oportunista y superficial para ganar votos, lo que derivó en fuertes cuestionamientos sobre sus verdaderas intenciones.

En respuesta, se convocó un plantón con la consigna “Mi barrio no es un safari” frente a la casa en Bosa donde residía Oviedo. Los críticos, incluyendo líderes como Elkin Alfonso Múnera, expresaron que la presencia del candidato no representaba un verdadero compromiso, sino más bien una forma de instrumentalizar la localidad como decorado político.

