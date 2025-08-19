Colombia

Jean Carlos Centeno aclaró su relación con Marbelle: “Me enamoré de ella”

El cantante vallenato y exintegrante del Binomio de Oro aseguró que nunca existió un noviazgo formal y que un malentendido les impidió acercarse más, aunque la amistad y el respeto han perdurado con el tiempo

Elsa Barrera

Por Elsa Barrera

Jean Carlos Centeno reveló detalles
Jean Carlos Centeno reveló detalles de su relación con Marbelle y otras inspiraciones de su juventud - crédito @jeankcenteno - @marbelle.oficial/Instagram

Jean Carlos Centeno habló sobre la profundidad de sus vínculos sentimentales en los inicios de su carrera, marcados por la intensidad juvenil y la inspiración artística.

El cantante, uno de los referentes del vallenato contemporáneo y exintegrante del grupo musical Binomio de Oro, abordó sin rodeos los rumores que durante años lo vincularon sentimentalmente con Marbelle.

En una conversación con el programa Sin Filtro de la revista Semana, Centeno admitió que, aunque su vida privada rara vez ocupa espacio en los medios, el pasado compartido con Marbelle merece una aclaración.

El artista reconoció que ambos se conocieron cuando apenas comenzaban a abrirse camino en la música, y que la atracción fue genuina. “Me enamoré de ella un tiempo… Me enamoré de Marbelle, una buena muchacha, excelente persona, conocí a su mamá y a su papá”, afirmó el cantante.

La relación, según relató Centeno en la entrevista, nunca llegó a consolidarse como un noviazgo formal. El propio artista atribuyó este desenlace a su falta de madurez en aquel momento. “Creo que Marbelle y yo no tuvimos una buena relación, pero sí una bonita amistad porque cuando ella me conoció yo era muy inmaduro”, explicó.

Un episodio puntual, cuyo detalle no reveló, marcó un quiebre: “Solamente algo que ella me dijo me ofendió y yo respondí de manera inmadura”. Con el paso del tiempo, Centeno reconoció que su reacción fue desproporcionada y que la inexperiencia pesó más que cualquier diferencia real.

