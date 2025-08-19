Bruce Mac Master le contesta a Antonio Sanguino por críticas al congreso de la Andi: “Acá un ministro político, en problemas”

Bruce Mac Master contestó a un mensaje de Antonio Sanguino criticando el congreso de la Andi - crédito @Andi_Colombia/X y @AntonioSanguino

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) realizó su reunión anual y el presidente Gustavo Petro no asistió al evento.

Tras esta ausencia, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, publicó en varias ocasiones, en sus redes sociales, críticas a esta decisión y al congreso en general.

En respuesta a un mensaje reciente de Sanguino, donde cuestionaba la organización del congreso de la Andi, el presidente de la asociación, Bruce Mac Master, respondió con la frase: “Acá un ministro político, en problemas”. Con estas palabras, Mac Master aludió a la postura crítica del funcionario frente al evento empresarial.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en uno de sus mensajes de X expresó su inconformidad por el tono político que, según él, tuvo el congreso empresarial de la Andi. Señaló que el evento se presentó como un espacio de oposición al Gobierno y no como un foro de debate propio del sector empresarial.

“Resulta desafortunado que el Congreso empresarial de la ⁦@ANDI_Colombia⁩ parezca más un foro político de la oposición al gobierno del Presidente ⁦⁦@petrogustavo⁩ que un escenario de discusión de este sector del empresariado con el país", escribió en su cuenta de la red social X el funcionario del Gobierno nacional.

A las anteriores palabras del ministro, Mac Master contestó cuestionando la actitud de quienes actúan guiados por el poder de un líder político. Apuntó que en su afán de complacer a su jefe político, muchos terminan perdiendo su propio criterio y celebran gestos simbólicos para mostrar lealtad.

“Uno de los múltiples problemas del Caudillismo es que los seguidores, especialmente los que disfrutan de los favores y el poder que les presta temporalmente el caudillo, se desfiguran tristemente por tratar de complacer a su líder. Nos imaginamos el orgullo que sienten de mostrare “la peinada” que le dieron a algunos ciudadanos, que por cierto somos sus gobernados, y le piden que los retrine", escribió en su mensaje el presidente de la Andi.

También cuestionó la forma en la que algunos funcionarios y figuras políticas actúan, señalando que recurren a conductas y discursos para agradar al líder en el poder, lo que afecta la calidad del debate público y democrático.

“No solo se hacen cosas impensablemente torpes, sino se dicen muchas cosas sinsentido, agresivas sin límite contra los opositores, solo para agradar el oído del jefe. Algunos ministros, congresistas de la rosca de poder, políticos (algún expresidente) en busca de favores, aportan poco a la democracia y al debate democrático al caer en esas prácticas casi primitivas de adulación”, comentó.

Bruce Mac Master concluyó su mensaje refiriéndose al ministro Sanguino, al señalar: “Acá un ministro político, en problemas, diciéndole a un estamento de la sociedad que ellos tienen el monopolio de la conversación democrática”. Con esto puso en duda la legitimidad de las críticas del ministro y defendió la apertura del debate en el sector empresarial.

Y es que, el ministro de Trabajo en varias oportunidades ha hecho criticas al respecto, en otro de sus mensajes, criticó el comportamiento de la dirigencia empresarial en Colombia, enfocando sus críticas en el presidente de la Andi, Bruce Mac Master. Señaló que la actitud de los líderes gremiales, como Mac Master, Jaime Alberto Cabal de Fenalco y Bedoya de la SAC, ha dejado de representar los intereses de sus sectores para asumir una postura abiertamente opositora al gobierno de Gustavo Petro.

“La ANDI en Monólogo. Peló el cobre de nuevo la dirigencia empresarial, en cabeza del Presidente de la @ANDI_Colombia Bruce Mac Master. Se ha vuelto un común denominador que varios de ellos, como Bruce o Jaime Alberto Cabal de Fenalco o Bedoya de la SAC, se comporten más como rabiosos opositores de derecha al gobierno liderado por el Presidente @petrogustavo, que como voceros de los industriales, los comerciantes o los agricultores”, dijo.

Sanguino señaló que esta postura quedó en evidencia durante el Congreso Empresarial de la Andi realizado en Cartagena. Afirmó que la dirigencia gremial llevó a cabo “un acto sin precedentes de descortesía y sectarismo” al no invitar al Presidente de la República. El ministro sostuvo que esta decisión privó a los asistentes de conocer “los positivos resultados económicos del gobierno y las líneas que en esta materia desplegará en su último año de mandato”.