Colombia

Asesinato en un billar el sur de Bogotá quedó captado en cámaras de seguridad: sicario atacó por la espalda a la víctima

El delincuente ingresó al establecimiento ubicado en el barrio La Fortaleza y sin palabras disparó al un hombre de 40 años

Daniela Beltrán

Daniela Beltrán

Guardar
Sicario que asesinó a hombre
Sicario que asesinó a hombre dentro de un billar en Usme quedó grabado cometiendo el crimen

La consternación se apoderó de los habitantes del barrio La Fortaleza, en el sur de Bogotá, tras el asesinato de un hombre de 40 años dentro de un billar, ocurrido en la noche del lunes 18 de agosto.

Un sujeto armado irrumpió en el establecimiento, disparó directamente contra la víctima y escapó en moto, con ayuda de un cómplice que lo aguardaba afuera.

La rápida huida de los responsables ha elevado el temor y la incertidumbre en la comunidad local. Según informaron las autoridades, la Policía Metropolitana de Bogotá recibió el reporte del crimen poco después de lo sucedido, tras ser alertada por residentes del sector.

La teniente coronel Sandra Lancheros, oficial de guarnición, ofreció detalles sobre el procedimiento seguido por la policía: “El hombre ocasiona una herida con arma de fuego a la altura de la cabeza de la víctima, quien por la gravedad de las lesiones fallece en el sitio”, relató la oficial al medio regional City Tv.

El delincuente ingresó al establecimiento
El delincuente ingresó al establecimiento ubicado en el barrio La Fortaleza y sin palabras disparó al un hombre de 40 años

El grupo de investigación criminal de la policía arribó al lugar para recolectar información detallada y analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad tanto dentro del billar como en el área circundante.

Estas grabaciones serán claves para determinar la identidad de los autores materiales e investigar si otras personas participaron en el homicidio. Ante los hechos, la Policía Metropolitana de Bogotá instó a la ciudadanía a proporcionar cualquier dato que contribuya al esclarecimiento del caso.

El llamado a comunicarse con la línea 123 busca fortalecer la cooperación ciudadana y agilizar la captura de los implicados, mientras que habitantes de La Fortaleza manifestaron su preocupación y temor creciente debido al aumento de episodios violentos en el sector.

Las autoridades continúan las diligencias de investigación para brindar respuestas a la población y llevar a los responsables ante la justicia.

La víctima, de 40 años,
La víctima, de 40 años, murió en el lugar tras recibir un disparo en la cabeza

Pelea por una apuesta no pagada desató un tiroteo en bar de Bogotá: una persona murió

Cuando el ambiente festivo del billar Los recuerdos de ella en el barrio Las Ferias de Engativá se transformó repentinamente en tragedia, la gravedad del suceso quedó marcada por los hechos posteriores.

Un hombre perdió la vida en la entrada del local a causa de un disparo, mientras otros dos asistentes sufrieron heridas de bala, uno de ellos en condición crítica, atendido en un centro médico tras los esfuerzos iniciales por parte de los testigos. Con el caos ya instalado, la noche del sábado 16 de agosto de 2025 pasó de ser motivo de esparcimiento a convertirse en escenario policial.

Según reportó el periodista Gato Gómez a través de su cuenta de Instagram, lo que comenzó como una reunión de apuestas y risas escaló en tensión cuando uno de los jugadores colocó la ficha ganadora en la mesa de dominó.

El altercado se produjo en
El altercado se produjo en medio de un enfrentamiento por dinero durante un juego de dominó

“Los clientes, que compartían licor y juego, incrementaron progresivamente las sumas apostadas en cada ronda de dominó”. Cuando el ganador exigió el pago acordado y uno de sus oponentes se negó, la discusión adquirió tonos agresivos.

La disputa verbal no tardó en volverse física tras la negativa al pago, y de acuerdo con las imágenes difundidas por el reportero de Olímpica Stereo, la tensión degeneró al punto de que uno de los involucrados extrajo un revólver dentro del establecimiento. “Uno de los involucrados sacó un revólver y abrió fuego dentro del local con una molestia aparente”, informó Gómez.

La violencia del momento cobró una víctima mortal instantáneamente y dejó a dos personas más con heridas por arma de fuego, determinando la urgencia y gravedad de la respuesta médica.

La reacción de los presentes ante la balacera fue inmediata. “La comunidad no dudó en llamar a los miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, que acudieron al sitio para iniciar la investigación, recolectar pruebas y testimonios de los presentes, con el fin de esclarecer los hechos”. El caso movilizó a las autoridades que, en medio del pánico entre vecinos y transeúntes, comenzaron un proceso de indagación para identificar responsabilidades y esclarecer el origen preciso del conflicto.

