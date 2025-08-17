Colombia

El narcotráfico puede arruinar una empresa de un día para otro: estas son las advertencias que nadie puede ignorar

Un informe de Control Risks advierte que la cadena de suministro es vulnerable a la infiltración de grupos ilegales mediante compañías fachada o la creación de vínculos comerciales con organizaciones criminales

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
El narcotráfico expone a propietarios
El narcotráfico expone a propietarios de empresas a riesgos reputacionales y operacionales - crédito Carlos Lemos/EFE

La consultora internacional Control Risks emitió una advertencia sobre los riesgos importantes que representa el narcotráfico para las empresas y los inversionistas en Colombia. El fenómeno impacta la seguridad física y también en aspectos reputacionales, regulatorios y financieros. Según la firma, “en Colombia, la exposición al narcotráfico es un riesgo transversal que puede afectar desde la reputación de una empresa hasta su viabilidad operativa”.

El informe señala que las redes criminales hacen uso extensivo de infraestructura pública y privada, como carreteras, puertos, terrenos y edificaciones, para la producción, acopio y transporte de drogas ilícitas. La realidad implica que quienes poseen o administran estos activos pueden enfrentar sanciones legales, procesos administrativos y pérdidas económicas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Esas actividades exponen a estos activos y sus propietarios a riesgos reputacionales y operacionales, así como sanciones regulatorias y penales”, precisa la firma.

Según la Dian y la
Según la Dian y la Uiaf, en 2022 se habrían lavado más de USD2.500 millones en Colombia - crédito Adriana Chica

Los sectores y riesgos más relevantes

Sectores como transporte, logística, minería, infraestructura y agroindustria se encuentran especialmente expuestos a la cooptación por parte del narcotráfico. Dentro de los riesgos más relevantes que destaca Control Risks se encuentran:

  • Posibilidad de extinción de dominio sobre los bienes involucrados, aun si el uso de estos en actividades ilícitas fue indirecto o no intencional,
  • Amenaza sobre empleados y contratistas que pueden ser objeto de presión, corrupción o intimidación para facilitar operaciones criminales.

Además, la cadena de suministro es vulnerable a la infiltración de grupos ilegales mediante empresas fachada o la creación de vínculos comerciales con organizaciones criminales. “Los grupos narcotraficantes tienen altas capacidades de incidir en estas relaciones a través de corrupción, infiltración, coerción, vínculos de negocios, y la creación de empresas fachadas”, advierte el informe.

A qué se ven expuestas las empresas

Las empresas también se ven expuestas a riesgos derivados de transacciones financieras o inversiones relacionadas con propiedades adquiridas o arrendadas con dinero ilícito. La exposición puede acarrear sanciones tanto nacionales como internacionales, incluyendo medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Reino Unido y la Unión Europea.

“La compra o el alquiler de activos físicos como terrenos, edificios, construcciones y cualquier otro bien puede estar expuesta a flujos de dinero ilegal y a vínculos con grupos narcotraficantes”, indica el documento.

Dentro de los sectores más
Dentro de los sectores más expuestos se encuentran la infraestructura portuaria y vial, el agro, el transporte, la minería (legal e ilegal), el sector inmobiliario y el financiero - crédito Policía Nacional

Focos de riesgo elevado

El análisis detalla que las regiones de Catatumbo, Putumayo, Bajo Cauca antioqueño, Guaviare, Nariño, Sierra Nevada y sur de Bolívar, así como los principales puertos sobre el Caribe y el Pacífico y las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador, se consideran focos de riesgo elevado para la actividad empresarial por el accionar de redes criminales y cultivos ilícitos. Dentro de los sectores más expuestos se encuentran la infraestructura portuaria y vial, el agro, el transporte, la minería (legal e ilegal), el sector inmobiliario y el financiero.

Control Risks advierte que el narcotráfico en Colombia evolucionó de los grandes carteles visibles en los años 80 y 90 a organizaciones sofisticadas de bajo perfil, que operan con estructuras empresariales y con mecanismos complejos para ocultar activos e integrar capitales ilícitos a la economía formal.

“Hoy son organizaciones altamente sofisticadas y de bajo perfil, que funcionan con estrategias y visión empresarial”, señala Control Risks.

Pablo Escobar fue uno de
Pablo Escobar fue uno de los grandes capos del narcotráfico en Colombia en los 80 y 90 - crédito montaje Infobae

Fortalecimiento operativo y financiero de los principales grupos narcotraficantes

El informe también resalta el fortalecimiento operativo y financiero de los principales grupos narcotraficantes. Ejemplos como el crecimiento del Clan del Golfo y el aumento de la presencia del ELN ilustran el desafío para el sector privado.

Datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) advierten que en 2022 se habrían lavado más de USD2.500 millones en Colombia, cifra equivalente al 0,72% del Producto Interno Bruto (PIB), mediante empresas fachada, testaferrato y prácticas financieras ficticias, lo que termina por afectar a diversos sectores económicos.

En situaciones recientes, la consultora reporta haber asistido a empresas del sector marítimo, minero y agroindustrial en la identificación y mitigación de riesgos de infiltración criminal, por medio de investigaciones forenses, análisis de riesgos a escala municipal y asesoría en negociaciones ante autoridades judiciales y regulatorias.

Qué deben hacer las empresas para blindarse del narcotráfico

Ante este panorama, Control Risks recomienda a las empresas poner en marcha:

  • Evaluaciones de riesgo específicas para el contexto del narcotráfico.
  • Reforzar los procesos de debida diligencia contra lavado de activos.
  • Documentar de manera robusta los procedimientos internos.
  • Ccapacitar al personal en la detección de señales de alerta, en especial en áreas como compras, recursos humanos, logística y finanzas.

“La prevención y la respuesta temprana son esenciales para proteger inversiones y operaciones”, enfatiza la consultora internacional.

Temas Relacionados

NarcotráficoEmpresas en ColombiaLavado de dineroDineroInseguridadExtinción de DominioColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Pelea por una apuesta no pagada desató un tiroteo en bar de Bogotá: una persona murió

El altercado se produjo en medio de un enfrentamiento por dinero durante un juego de dominó

Pelea por una apuesta no

Qué es la declaración de renta sugerida, para qué sirve y a quiénes les aplica en 2025, según lo confirmado por la Dian

Se trata de “una ayuda tecnológica que diligencia parte de la declaración usando la información exógena reportada por terceros”

Qué es la declaración de

Abelardo de la Espriella le salió al paso a declaraciones de Álvaro Uribe y reveló detalles de cómo se descartó su llegada al Centro Democrático

El precandidato de derecha, que inscribirá su aspiración por firmas, dio su versión frente a la polémica que causaron las declaraciones del expresidente de la República, que reveló cómo el abogado intentó llegar a la colectividad para aspirar a los comicios de mayo de 2026

Abelardo de la Espriella le

Festival del Terror cumple diez años con precios especiales y nuevas experiencias: estos son los valores de los pasaportes

La décima edición del evento en Salitre Mágico promete superar expectativas con siete casas del terror, espectáculos en vivo y una nueva área inspirada en leyendas europeas

Festival del Terror cumple diez

Maltrato animal en Santander: un caballo murió tras una cabalgata en Sabana de Torres; Alcaldía se pronunció

La administración local atribuyó el hecho al manejo inadecuado del jinete, mientras defensores piden eliminar estas prácticas de las ferias y fiestas en Colombia

Maltrato animal en Santander: un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las disidencias en

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

Homicidio de líder social en Colombia eleva a 101 las víctimas en el país: Álvaro Roncancio ya había denunciado amenazas de muerte

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

ENTRETENIMIENTO

Estos son los artistas más

Estos son los artistas más reproducidoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

La película más reproducida en Netflix Colombia HOY

Amparo Grisales recordó a su hermano fallecido con un mensaje bastante emotivo: “Seguro estás con mamá”

Deisy del ‘Desafío Siglo XXI’ fue nombrada la mejor cola del Valle del Cauca y estrella del fisicoculturismo

Hija de Kaleth Morales se comprometió: así fue la romántica pedida de mano a la joven artista vallenata

Deportes

Juan Guillermo Cuadrado debutó en

Juan Guillermo Cuadrado debutó en el Pisa con clasificación en la Copa Italia

El codazo de Jhon Durán en Turquía por el que se salvó de ser expulsado en el debut con Fenerbahçe

Este fue el mensaje de Luis Díaz tras su primer título con Bayern Múnich: “La mejor manera de iniciar”

El gol de Luis Díaz en la final de la Supercopa de Alemania, le permitió ganar una millonada al Bayern Múnich

Catalina Usme fue confirmada como nueva jugadora de uno de los clubes más grandes de Perú: será dirigida por su hermano