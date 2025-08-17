Bogotá tendrá una plataforma para ayudar en la búsqueda de animales perdidos en la ciudad: así funcionará

Los animales tendrán un registro que facilitará su reencuentro con sus cuidadores - crédito Freepik

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) lanzó una innovadora plataforma con la que busca tener registro de los animales de compañía extraviados en la ciudad y, asimismo, contribuir a la búsqueda de los animales y al posterior reencuentra con sus cuidadores.

El sitio web, denominado “Perros y gatos buscan su hogar”, funcionará como un centro de acopio virtual de avisos sobre animales de compañía perdidos. Según el anuncio del Idpyba, la página se encuentra en fase de pruebas y su entrada en funcionamiento oficial está prevista para el 22 de agosto de 2025. A partir de esa fecha, cualquier ciudadano podrá ingresar información sobre perros y gatos extraviados, con el objetivo de facilitar su localización y eventual regreso a casa.

Antonio Hernández Llamas, director de la entidad distrital, explicó que la plataforma busca reflejar el espíritu de la ciudad en torno al cuidado de los animales de compañía, así como responder al creciente amor animalista en los ciudadanos que demanda que se habiliten canales que faciliten las reuniones entre las mascotas extraviadas y sus hogares.

“Bogotá es una ciudad profundamente animalista y cada vez más consciente de la necesidad de habilitar canales de reencuentro entre nuestros animales de compañía y sus hogares perdidos; por esa razón habilitamos este espacio para que todos encontremos un sitio donde buscar a nuestros familiares peludos extraviados”, explicó Hernández Llamas.

Asimismo, el director de la entidad preciso que las expectativas es posicionar al portal como un espacio digital se consolide como una herramienta de consulta efectiva y de alto impacto para la comunidad animalista de Bogotá.

De acuerdo con la explicación de la entidad, la plataforma “Perros y gatos buscan su hogar” funcionará bajo una dinámica de participación basada en la colaboración ciudadana, por lo que quienes hayan perdido o encontrado un animal podrán publicar directamente los datos relevantes en la plataforma, incluyendo fotografías y datos de contacto que quedarán visibles para los demás usuarios que podrán consultar en tiempo real las actualizaciones, proporcionadas por los mismos usuarios, sobre cualquier caso de mascotas extraviadas

No obstante, el proceso exige que los usuarios otorguen su consentimiento previo, expreso e informado para la publicación de esta información, en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales. De este modo, la plataforma garantiza que la información compartida se utilice exclusivamente para los fines de divulgación, localización y reencuentro de animales perdidos.

A su vez, el Idpyba aclaró que su competencia con la plataforma obedece únicamente al funcionamiento y administración técnica de esta, por lo que aseguró que los usuarios que accedan tendrán la responsabilidad de la veracidad o procedencia de la información que proporcionan en torno a la búsqueda y reencuentro de animales de compañía con sus cuidadores.

La entidad también explicó que su relación con la plataforma se limita a la publicación y difusión de casos de animales perdidos en la ciudad, razón por la cual el portal web no constituye un medio de contacto directo con los ciudadanos y no existiría responsabilidad alguna de la entidad en casos en los que los animales de compañía no puedan ser encontrados.

La iniciativa responde a una demanda creciente de la ciudad en relación con la convivencia con animales de compañía, que ha consolidado el vínculo entre las mascotas y sus cuidadores como parte esencial del tejido social. Adicionalmente, el lanzamiento de “Perros y gatos buscan su hogar” y su posterior puesta en funcionamiento representa un avance en la articulación de esfuerzos entre la administración pública y la comunidad para enfrentar el problema de los animales extraviados facilitando canales de comunicación directos y transparentes.

Finalmente, la plataforma busca que consolidar una red que sea capaz de centralizar la información y facilitar el contacto entre quienes han perdido y quienes han encontrado animales, reduciendo los tiempos de búsqueda y aumentando las probabilidades de reencuentro.