Oh My Drag Fest!: artistas internacionales, oferta cultural y todo lo que debe saber del evento que se realiza en Bogotá

El show de Oh My Drag Fest se llevará a cabo el domingo 17 de agosto - crédito Prensa Oh My Drag Fest

El domingo 17 de agosto, desde las 9:00 p. m., el Royal Center de Bogotá abrirá sus puertas para recibir a los invitados y asistentes en el último día de actividades de la segunda edición de Oh My Drag Fest!, un evento que reúne a figuras internacionales del drag junto a representantes destacados del arte escénico local.

La organización confirmó la presencia de Shea Couleé, ganadora de RuPaul’s Drag Race All Stars 5; Morphine Love Dion, reconocida participante de la temporada 16; y Jewels Sparkles, finalista de la misma edición de famoso programa televisivo.

“Este gran evento se realizará el domingo 17 de agosto en el Royal Center de Bogotá, y contará además con la participación de algunas de las mejores drag queens locales, artistas invitados, música en vivo y una agenda llena de sorpresas para el público”, detalló el comunicado de la organización del evento.

Será una jornada cargada de actividades culturales, presentaciones de destacadas figuras de la escena queer - crédito Prensa Oh My Drag Fest!

La agenda de Oh My Drag Fest! incluye shows de alto nivel, presentaciones en vivo y la integración de talentos locales con estrellas provenientes de la escena internacional.

Tras una exitosa edición en marzo de 2025, esta segunda edición del evento, que se realizó el 13,16 y finaliza el 17 de agosto, evidencia el impacto que mantiene en la comunidad y su proyección como plataforma pionera de entretenimiento drag en el país.

“Oh My Drag! es una marca pionera del entretenimiento drag en Colombia. Con más de 7 años de trayectoria, ha creado experiencias inolvidables que mezclan cultura, diversidad, arte y comunidad, siendo el único espacio donde los fans pueden conocer en persona a sus drags favoritas de Drag Race en un entorno seguro, divertido y sin etiquetas”, agregó el comunicado.

De acuerdo con los organizadores, a diferencia de otros espectáculos, el festival busca una vinculación real entre participantes y público. El escenario del Royal Center será compartido por artistas queer emergentes, reconocidas drag queens de la escena bogotana e invitados especiales, generando un entorno de celebración y apertura a la diversidad.

Presentaciones elaboradas de talento local e internacional primarán en el evento - crédito Prensa Oh My Drag Fest!

Las actividades del evento trascienden la propuesta artística. Como parte de la programación, se realizarán jornadas de pruebas rápidas de VIH, gestionadas en colaboración con organizaciones especializadas, y activaciones junto a aliados como Páramo Presenta.

El evento “se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad LGBT+ y sus aliados, pero también para curiosos, heterofriendlys y todos los que valoran lo diferente y buscan experiencias inesperadas. Oh My Drag! no es solo un show: es cultura pop en vivo, es fiesta, es libertad, es comunidad”, explicó la organización.

Detrás del proyecto se encuentra Juan José Jiménez, productor y director creativo, que desde la fundación de Oh My Drag! ha impulsado alianzas con marcas como Smirnoff, Anastasia Beverly Hills y Hilton.

“Oh my Drag nació como un espacio seguro para todos, donde las personas venían a disfrutar de una fiesta, pero se sentían seguros, siendo ellos mismos, expresándose en su forma de vestir, en su forma de maquillarse. Por ejemplo, nos llegaba gente en tacones, gente en botas, gente con grandes looks y eso era maravilloso”, explicó a El Tiempo Jiménez sobre la evolución del evento a través de los años.

Son más de 25 eventos realizados en sus siete años de trayectoria - crédito Prensa Oh My Drag Fest!

Y agregó: “Lo que nos motivó a hacer esto fue darle un espacio a la diversidad y la visibiliad al talento de Colombia. Estos artistas vienen de un reality televisivo llamado RuPaul’s Drag Race, que es súper famoso. Mientras el público venía o asistía a nuestros eventos para conocer estos artistas, también tenían la oportunidad de conocer la diversidad que existía en Colombia”.

La diversidad se refleja no solo en el cartel artístico sino en la presencia de DJ sets, fiestas temáticas y acciones de apoyo social durante la jornada.

La segunda edición de Oh My Drag Fest! se prepara como una plataforma que, más allá del espectáculo, promueve la celebración pública del orgullo, la libertad y la expresión individual en la capital colombiana.

Ya llevamos más de 25 eventos, hemos trabajado con más de 30 artistas de talla internacional y este año, en 2025, tenemos la oportunidad, no solo de crear nuestro primer festival, sino que ya vamos por la segunda edición y ha sido increíble”, puntualizó el director del evento al medio mencionado.

Boletería disponible en: www.ohmydrag.com

