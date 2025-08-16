Colombia

Cayeron Los Joyeros: tres hombres fueron capturados en flagrancia mientras robaban una compraventa al sur de Bogotá

De los tres aprehendidos, dos presentaban antecedentes por los delitos de hurto, concierto para delinquir y ataque al servidor público, y presuntamente están involucrados en una estructura dedicada al robo de joyas

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Tres capturados por robo de
Tres capturados por robo de joyas en Bogotá - crédito Mebog

Tres hombres fueron capturados en flagrancia por la Policía cuando cometían un hurto en una compraventa ubicada en el barrio Bosa Centro, en el suroccidente de Bogotá. Los uniformados llegaron rápidamente al lugar tras recibir una alerta a la línea de emergencia 123, ingresaron al establecimiento y sorprendieron a los delincuentes sustrayendo objetos como joyas, relojes y consolas, además de hallar las puertas y cortinas violentadas.

Las autoridades lograron recuperar elementos valorados en más de $10 millones. Según la información oficial, “gracias a la rápida reacción de las autoridades, lograron capturar a tres ciudadanos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El uso de las cámaras de seguridad fue clave para evidenciar el hurto en desarrollo, permitiendo la intervención inmediata de los agentes. En uno de los videos sustraídos del sistema de seguridad, se ve claramente cuando uno de los delincuentes violenta la reja del lugar e ingresa gateando. Gracias a las cámaras internas de la prendería se ve cómo dos personas, intentando no dejar ver sus rostros, cubriéndolos con tapabocas y una gorra, empiezan a revisar los objetos por varios minutos.

El uso de las cámaras de seguridad fue clave para evidenciar el hurto en desarrollo, permitiendo la intervención inmediata de los agentes - crédito Mebog

En otro de los registros ya se confirma la presencia de varios uniformados de la Policía que arribaron a la ubicación en cuatro vehículos motorizados y una patrulla de la institución. Interfieren en las actividades ilícitas de estas personas, ingresan al predio y proceden con las capturas.

De los tres aprehendidos, dos presentaban antecedentes por los delitos de hurto, concierto para delinquir y ataque al servidor público, y presuntamente están involucrados en una estructura dedicada al robo de joyas.

Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente mientras avanzan los procedimientos judiciales respectivos, tal como lo comunicó el teniente coronel, Óscar Chauta, comandante de la estación de Policía Bosa.

Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente mientras avanzan los procedimientos judiciales respectivos - crédito Mebog

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que en lo que va del año se han recuperado 5.983 casos de mercancía hurtada, reafirmando su compromiso con la seguridad de los ciudadanos y la importancia de la colaboración ciudadana.

La institución también recordó a la población que puede reportar cualquier hecho delictivo a la línea de emergencia 123 para continuar desplegando acciones preventivas en beneficio de la comunidad.

Desarticulan dos células del Tren de Aragua en Bogotá tras operativos policiales

La Policía Metropolitana de Bogotá informó la captura de nueve personas, cinco de ellas presuntos integrantes del Tren de Aragua, en el marco de la Operación Bogotá. Los detenidos estarían vinculados a la venta de estupefacientes y a la extorsión de comerciantes en diferentes sectores de la ciudad.

Las autoridades detallaron que el proceso de un año incluyó labores de vigilancia, interceptaciones telefónicas y la infiltración de un agente encubierto, lo que permitió documentar el transporte, camuflaje y comercialización de drogas.

El grupo operaba principalmente en el parque Los Hippies y sus alrededores, donde distribuían marihuana, tusi y cocaína bajo la modalidad de menudeo y entregas a domicilio. Para evadir a las autoridades, los miembros cambiaban de vestimenta varias veces al día y ocultaban la droga en estructuras del parque, zonas boscosas y talanqueras de una estación de servicio cercana. Además, portaban dosis mínimas para evitar la judicialización.

La Policía Metropolitana de Bogotá
La Policía Metropolitana de Bogotá informó la captura de nueve personas, cinco de ellas presuntos integrantes del Tren de Aragua, en el marco de la Operación Bogotá - crédito Mebog

Durante el operativo, se realizaron cuatro diligencias de allanamiento y registro en pagadiarios ubicados en Chapinero, Teusaquillo y Bucaramanga, donde se hicieron efectivas cinco órdenes de captura por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

Entre los capturados se encuentra alias Jonatican, señalado como cabecilla del Tren de Aragua en Chapinero, que coordinaba la distribución de drogas en bares y discotecas del sector. “Jonatican” fue detenido en Bucaramanga, donde se ocultaba con el apoyo del grupo delincuencial AK47. Las autoridades investigan su posible participación en el lanzamiento de una granada ocurrido el 25 de mayo en un sindicato de Chapinero.

Otros detenidos, identificados como alias Reymon, “Shagy” y “Beiker”, cumplían funciones de expendedores directos en el parque Los Hippies y sus alrededores, mientras que alias Gordo Rappi se encargaba de la distribución a domicilio. De acuerdo con la investigación, esta estructura generaba ingresos ilícitos cercanos a $150 millones. Los capturados acumulan más de 38 anotaciones judiciales por delitos como hurto, amenazas, porte ilegal de armas de fuego, abuso de confianza y tráfico de estupefacientes, además de 99 medidas correctivas impuestas por el Código Nacional de Policía.

Otros detenidos, identificados como alias
Otros detenidos, identificados como alias Reymon, “Shagy” y “Beiker”, cumplían funciones de expendedores directos en el parque Los Hippies y sus alrededores, mientras que alias Gordo Rappi se encargaba de la distribución a domicilio - crédito Mebog

En un segundo operativo, y gracias a la denuncia de un ciudadano a través de la línea 165, se logró la captura en flagrancia de cuatro integrantes del Tren de Aragua en el sector de Bosa. Los detenidos, tres venezolanos y un colombiano, presuntamente extorsionaban a comerciantes de Bosa y Kennedy mediante llamadas intimidatorias, exigiendo hasta 10 millones de pesos a cambio de no atentar contra sus vidas.

Según el reporte policial, los implicados llegaron a realizar disparos contra locales comerciales para generar temor y presión. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los capturados, quienes deberán responder por el delito de extorsión agravada.

Temas Relacionados

Los joyerosTres capturadosCompraventaBosaColombia-Noticias

Más Noticias

Petro arremete contra exministro de Justicia de Duque y acusa a la administración pasada de desgobierno: “Es de un cinismo extremo”

El presidente Gustavo Petro rechazó las acusaciones de desgobierno de Ruiz Orejuela, que semanas atrás presentó una denuncia penal contra Alfredo Saade por promover la reelección presidencial

Petro arremete contra exministro de

Esta es la intención de voto en la izquierda colombiana para las elecciones 2026: Petro responde

El estudio del Centro Nacional de Consultoría muestra a Gustavo Bolívar, Daniel Quintero y Carolina Corcho como los favoritos, entre quienes consideran votar en la consulta del Pacto Histórico, con un alto porcentaje de indecisos

Esta es la intención de

El descuido de Gero Ángel en el ‘Desafío 2025’ que le salió caro a su equipo Alpha: “Ni escuchó los gritos”

En penalidad para la casa morada terminó el gran descuido del joven cantante que, aparte del error que cometió durante el reto del ‘reality’ de supervivencia, omitió el llamado de sus compañeros: el público pidió que fuera el sentenciado

El descuido de Gero Ángel

Esta sería la fortuna que recibiría Millonarios por la venta de Daniel Ruiz al CSKA de Moscú

El club ruso confirmó el fichaje del colombiano, en una operación que incluye opción de compra y genera expectativa por su rendimiento en Europa

Esta sería la fortuna que

Senadora Aida Quilcué cuestionada por caso de ‘¿Usted no sabe quién soy yo?’: en un video reclama a soldados del Cauca

Este episodio causado por un exceso de velocidad generó polémica y se volvió viral en redes sociales debido a la reacción por parte de la congresista por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), tras ser detenida cuando se movilizaba en uno de los vehículos junto a su equipo de seguridad, dividiendo las opiniones entre los usuarios por el papel del Ejército

Senadora Aida Quilcué cuestionada por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc negaron

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Capturaron en Antioquia a tres integrantes del Tren del Llano: esta es la otra estructura criminal venezolana que buscaba aliarse con bandas en Colombia

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

El descuido de Gero Ángel

El descuido de Gero Ángel en el ‘Desafío 2025’ que le salió caro a su equipo Alpha: “Ni escuchó los gritos”

Taliana Vargas regresó al altar: la exreina colombiana y el alcalde de Cali, Alejandro Éder, se dieron el sí por segunda vez

Esta fue la grave enfermedad que padeció Fernando Varón, locutor que dejó huella en la radio colombiana tras su muerte

Michelle y Pichingo aseguraron la salvación de ‘MasterChef Celebrity’, en el regreso de la “caja misteriosa”

Sara Corrales provocó risas de sus seguidores al mostrar detalles del ensayo de su boda con Damián Pasquini

Deportes

Esta sería la fortuna que

Esta sería la fortuna que recibiría Millonarios por la venta de Daniel Ruiz al CSKA de Moscú

Medellín será la nueva sede de la selección Colombia femenina para la Liga de Naciones Conmebol

Marlos y Dayro Moreno, futbolistas de Nacional y Once Caldas, integran el once ideal de Libertadores y Sudamericana

Partido entre Once Caldas y Alianza Valledupar de la Liga BetPlay fue suspendido: esta fue la razón

David González estalló por problemas de indisciplina de tres jugadores de Millonarios: “Son inaceptables”