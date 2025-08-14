Petro reaccionó al atentado contra el representante Julio César Triana en Huila: “La zona tiene presencia del grupo de ‘Iván Mordisco’”

El senador Julio César Triana denunció atentado en su contra - crédito Colprensa

El 13 de agosto de 2025, Julio César Triana, representante a la Cámara por Cambio Radical, denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un atentado mientras se desplazaba por una carretera del departamento del Huila.

En un video, el congresista relató que iba con su equipo de trabajo en su carro cuando escuchó varios disparos provenientes de fusiles y pistolas. Según explicó, él y sus acompañantes salieron ilesos del ataque, por lo que solicitaron de manera inmediata a la Policía Nacional y el Ejército Nacional de Colombia apoyo y protección en el municipio de Paicol.

“Quiero contarle a todos que estamos en el vehículo, nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola, saliendo de La Plata, vengo con los policías, la UNP. Quiero informarles que todavía no hemos recibido apoyo ni de la Policía, ni del Ejército, estamos llegando a una población que se llama Paicol, la ruta está absolutamente sola, recibimos varios impactos, pedimos apoyo de la fuerza pública”. El testimonio de Triana subraya la vulnerabilidad de los funcionarios, incluso cuando cuentan con escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y acompañamiento policial.

Una vez que se conoció del ataque, el presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó que la zona en la que estaba Triana es de alto riesgo por los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias de las Farc lideradas por alis Iván Mordisco.

Para salvaguardar la integridad del legislador y su grupo de trabajo, Pero dijo que se envió un helicóptero que facilitaría su evacuación.

“Ha sido enviado helicóptero para la evacuación del congresista Julio Cesar Triana y el ejército se encuentra en combate con los autores del atentado. La zona tiene presencia de los grupos del narco Iván Mordisco”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, Armando Benedetti, ministro del Interior, dijo que liderará una reunión con organismos estatales para evaluar la situación y tomar las medidas pertinentes.

“Gracias a Dios el representante a la Cámara Julio Cesar Triana salió ileso del atentado que él denunció públicamente. Para mañana a primera hora he citado al Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral, CORMPE, con la presencia del director de la Policia Nacional Colombia, el director de la UNP, Fuerzas Militares, Ministerio de Defensa, entre otros, para analizar y tomar las medidas necesarias del caso y las preventivas para otros”.

La reacción de la oposición por atentado contra Julio Cesar Triana

La reacción de Cambio Radical fue inmediata. En su comunicado, el partido expresó: “Agradecemos que nuestro congresista se encuentre fuera de peligro; sin embargo, el vehículo en el que se movilizaba quedó totalmente destruido. Nos solidarizamos con él, su familia y su equipo de trabajo ante este difícil momento”. Además, la colectividad recordó que las amenazas contra Triana no son nuevas y que, pese a las reiteradas denuncias, las autoridades no han implementado medidas efectivas para protegerlo.

Y agregó: “No queremos que estas trágicas noticias se conviertan en la rutina diaria del país. Responsabilizamos directamente al gobierno del presidente Gustavo Petro por la vida de nuestro congresista Julio César Triana y de todos los parlamentarios y dirigentes de esta colectividad”.

La representante Carolina Arbeláez, también de Cambio Radical, reclamó acciones urgentes: “Esto es urgente. La vida del congresista de la oposición Julio César Triana está en peligro, fue víctima de un atentado. Pedimos que se proteja su vida y la de sus acompañantes”. El llamado a la protección se extendió a todos los dirigentes de oposición, en un contexto donde la violencia política parece intensificarse.

Desde el Centro Democrático, el representante Hernán Cadavid se sumó a las voces de alerta. Cadavid enfatizó la gravedad de la situación: “Dios proteja a Julio César Triana. Compañero del Congreso quien hace rato está advirtiendo amenazas en su departamento. Este país se pierde a toda velocidad y los más vulnerables son los dirigentes de oposición. Que las autoridades protejan a Julio César urgente”. La preocupación por la falta de respuesta institucional se repite entre los miembros de la oposición.