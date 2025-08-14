Atraco masivo a viajeros a Cartagena: cinco delincuentes les robaron hasta los zapatos

El asalto ocurrió en horas de la noche, en camino a Cartagena - crédito Google Maps y Colprensa

Un viaje nocturno por la carretera que conduce del municipio santandereano de Barbosa a Cartagena, terminó en violencia el 9 de agosto, cuando cinco hombres armados ejecutaron un asalto mientras el bus circulaba cerca del los límites con el departamento de Atlántico.

Según relató una de las víctimas al medio cartagenero El Universal, dos de los asaltantes subieron al vehículo aparentando ser pasajeros, después de adquirir tiquetes ante el conductor y su ayudante.

Minutos después, la rutina del trayecto se vio alterada por la aparición de armas y la exigencia de detener el bus.

El testigo describió la secuencia del robo: “Los dos muchachos intimidaron al conductor con un arma de fuego y un cuchillo, exigiéndole que detuviera el bus. En ese momento, subieron tres cómplices más, quedando cinco atracadores en total. Éramos once personas en total, pero a nueve nos quitaron todo”.

Empresas de buses del Caribe denuncian decenas de robos al mes, y la problemática se ha incrementado en la última década - crédito Colprensa

Los delincuentes no solo se llevaron teléfonos, carteras, una cadena de oro y dinero en efectivo, sino que también despojaron a algunos de los pasajeros de zapatos de marca. El monto hurtado supera los quince millones de pesos.

De acuerdo con la información que recogió el medio, tras el asalto, los afectados acudieron al CAI de la zona para denunciar lo ocurrido y entregaron a los policías la ubicación GPS de un teléfono robado.

A pesar de que los uniformados fueron hasta el sitio señalado, la localización, rodeada de casas de madera, impidió un avance inmediato en la recuperación de los bienes o la captura de los implicados. Las víctimas manifestaron frustración ante la respuesta oficial y cuestionaron los procedimientos de la empresa transportadora.

Los pasajeros aseguraron que la empresa, cuyo nombre no fue revelado, frecuentemente permite subir usuarios fuera de la terminal y sin tiquete, lo que consideran una violación a las normas establecidas y un riesgo para los viajeros.

Además de atracos en buses, el hurto a accidentados es muy común en zonas como Tasajera. Aún estando en presencia de las autoridades desvalijaron el camión y se llevaron toda la carga - crédito @BetoGranadosR / X

“En sus políticas está claro que no deben recoger pasajeros fuera de la terminal. No es justo que se presenten casos así”, señaló uno de los afectados, que pide a la empresa fortalecer la seguridad.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, que inició las investigaciones para individualizar y detener a los responsables. Hasta el momento, la empresa de transporte no ha emitido ninguna declaración sobre el caso, mientras los pasajeros esperan avances en el proceso judicial que permita esclarecer el violento atraco y evitar situaciones similares en las rutas nacionales.

Pasajeros denunciaron robo en Tasajera tras detenerse bus por falla mecánica

Este tipo de situaciones es común en las carreteras del Caribe colombiano. Un grupo de viajeros fue asaltado en la mañana del martes 17 de junio de 2025, cuando transitaban en un bus intermunicipal entre Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

El hecho, ocurrido en el corregimiento de Tasajera, Magdalena, dejó al descubierto la preocupación creciente por la seguridad en esta vía.

El robo, según comunicó el medio barranquillero El Heraldo, tuvo lugar cuando el bus presentó una supuesta falla mecánica y debió detenerse, momento que fue aprovechado por varios delincuentes para abordar el vehículo y despojar a los pasajeros de sus pertenencias.

Los usuarios del transporte público en Tasajera denuncian robos frecuentes, agravados durante detenciones por problemas mecánicos - crédito redes sociales

Una de las afectadas relató: “Nos «raquetearon» uno por uno, y la Policía estaba ahí cerca, pero no hicieron nada”, dijo con indignación y el sentimiento de impotencia compartido por los usuarios.

Según otras denuncias, agentes de la Policía se encontraban a escasa distancia del lugar de los hechos, pero aparentemente no intervinieron, lo que generó inconformidad entre las víctimas.

La situación no es aislada, ya que la carretera Santa Marta-Barranquilla ha sido escenario recurrente de robos y hechos delictivos, incrementando la sensación de inseguridad entre quienes la recorren.

Ante este panorama, tanto la comunidad como los viajeros exigieron a la Gobernación del Magdalena, la concesión de la Troncal del Caribe y a las autoridades de tránsito nacionales, mayor acción y coordinación efectiva.