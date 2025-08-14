Murió en Manizales Angie Tatiana Guerra, la joven trabajadora sexual que fue quemada por un cliente tras un encuentro: el hombre le roció alcohol

El agresor habría rociado a la mujer con alcohol y luego le prendió fuego, presuntamente tras una discusión motivada por el deseo de la víctima de abandonar la habitación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Freepik

En horas de la tarde del miércoles 13 de agosto se reportó el fallecimiento de Angie Tatiana Guerra Giraldo, una joven de 27 años, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Caldas, tras sufrir quemaduras en casi la mitad de su cuerpo.

La agresión por la que falleció la joven ocurrió dentro de una habitación de una residencia situada en la intersección de la calle 20 con carrera 17, en el sector de La Galería, de la ciudad de Manizales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho ocurrió en Manizales alrededor de las 6:00 a. m. del martes 12 de agosto de 2025, cuando la joven fue atacada mientras dormía en una habitación junto a un cliente, después de haber sostenido un encuentro. De acuerdo con los primeros reportes recogidos por La Patria, el agresor habría rociado a la mujer con alcohol y luego le prendió fuego, presuntamente tras una discusión motivada por el deseo de la víctima de abandonar la habitación.

En horas de la tarde del miércoles 13 de agosto se reportó el fallecimiento de Angie Tatiana Guerra Giraldo, una joven de 27 años identificada como trabajadora sexual - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Según algunas versiones, este (el atacante) habría rociado alcohol sobre ella y en la habitación y, posteriormente, prendió fuego; esto porque ella manifestó que ya se quería retirar del lugar”, según el reporte citado por El Tiempo.

La información oficial, difundida por las autoridades de Manizales, detalla que la salud de la víctima se deterioró de forma acelerada durante la tarde. Entre las 4:00 y las 4:30 p. m. los médicos confirmaron su fallecimiento. Antes de su ingreso al Hospital Universitario, Guerra Giraldo fue atendida en la clínica Avidanti, donde recibió los primeros auxilios tras el ataque.

El presunto agresor también resultó con quemaduras, aunque de carácter leve. Hasta el momento, el atacante no ha sido judicializado, ya que la secuencia exacta de los hechos permanece bajo investigación.

La reconstrucción de los hechos se complica por las declaraciones contradictorias: el hombre reconoció ante los investigadores que él fue quien regó el alcohol, pero sostuvo que la mujer encendió la candela que provocó el incendio. Las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios para esclarecer la responsabilidad penal en este caso.

El hecho ocurrió en Manizales alrededor de las 6:00 a. m. del martes 12 de agosto de 2025, cuando la joven fue atacada mientras dormía en una habitación junto a un cliente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los detalles oficiales del caso y el prontuario criminal del victimario

El secretario del Interior (e) de Manizales, Juan Felipe Álvarez, relató a medios los detalles del hecho en el que fue quemada Angie Tatiana Álvarez.

“Una pareja estaba en una residencia en el sector de la Galería, habían consumido bebidas embriagantes y algunas sustancias psicoactivas, se acostaron a dormir, pues se levantaron, tuvieron algún tipo de discusión y en medio de la discusión regaron alcohol y en la habitación estaban fumando y se prendió el colchón donde estaban estas dos personas, resultando mayoritariamente lesionada la mujer.”, dijo el funcionario a medios locales, según recogió el periódico local La Patria.

Las primeras indagaciones oficiales, citadas por el medio local, detallaron que la víctima sufrió quemaduras de primer y segundo grado en brazos, cuello y piernas, siendo las extremidades inferiores las más afectadas, por lo que al menos un 40% de su superficie corporal resultó comprometido, lo que ha obligado a los equipos médicos a extremar las medidas de soporte vital.

El atacante de la joven de 27 años tiene tres condenas previas: una de ellas por tentativa de hurto en el mismo sector, vinculada al intento de robo de un teléfono móvil valorado en $1.500.000- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El historial judicial del principal sospechoso del ataque ha encendido las alarmas entre las autoridades y el entorno cercano de la víctima. Según los registros de la Rama Judicial citados por La Patria, el hombre acumula tres condenas previas.

Una de ellas, la más reciente, por tentativa de hurto en el mismo sector, vinculada al intento de robo de un teléfono móvil valorado en $1.500.000. La segunda es por cinco años y tres meses, por hurto calificado y agravado; la tercera trata de una condena de 8 meses por hurto agravado. Estos antecedentes han situado al cliente de la mujer en el centro de la investigación sobre su presunta implicación en el ataque.