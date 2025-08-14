Julio César Triana aseguró que está sano y salvo luego de que dispararan ocho veces con fusiles a la camioneta en la que se transportaba

El representante a la Cámara, Julio César Triana fue víctima de un ataque contra su vida . Colprensa/Álvaro Tavera

El miércoles 13 de agosto de 2025, alrededor de las 6:00 p. m., el representante a la Cámara por el departamento del Huila Julio César Triana fue víctima de un atentado armado mientras regresaba a Neiva, Huila, tras cumplir agenda con comunidades en el municipio de La Plata.

El hecho fue denunciado por el mismo Triana, en sus redes sociales. Según explicó, varios hombres armados intentaron detener el vehículo en el que se movilizaba para llegar a Paicol.

La denuncia pública de Triana, realizada a través de su cuenta de X, detalla que el vehículo oficial en el que se desplazaba junto a su equipo fue atacado con pistolas y fusiles al salir de La Plata, Huila. - crédito captura de video @TrianaCongreso/X

Tras la negativa de detenerse, los atacantes abrieron fuego con fusiles y pistolas 9 mm, impactando en ocho ocasiones la camioneta. En el vehículo se encontraban el representante, tres miembros de la Policía Nacional, un funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y un integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL); afortunadamente, todos resultaron ilesos.

“Quiero contarle a todos que estamos en el vehículo, nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola, saliendo de La Plata, vengo con los policías, la UNP. Quiero informarles que todavía no hemos recibido apoyo ni de la Policía, ni del Ejército, estamos llegando a una población que se llama Paicol, la ruta está absolutamente sola, recibimos varios impactos, pedimos apoyo de la fuerza pública”.

El legislador publicó otro video confirmando que está fuera de peligro bajo el cuidado de las autoridades. Además, agradeció al Gobierno nacional por disponer de un helicóptero para facilitar su salida de la región y a las personas que se solidarizaron.

Julio Cesar Triana aseguró que está fuera de peligro - crédito @TrianaCongreso/X

“Quiero expresar para tranquilidad de todos los amigos familiares que nos han estado llamando. Nos encontramos en la estación de policía del municipio de Col, en el occidente del Huila. Quiero agradecerle a la Policía Nacional. Sufrimos un feroz ataque, un demencial ataque, ocho impactos de bala, de fusil y de pistola, nueve milímetros. Estaban esperando específicamente el vehículo en el que me movilizaba. Muchos de esos impactos fueron específicamente en el lugar en el que yo venía sentado”.

Y agregó: “Agradezco a la fuerza pública, a la Policía, al Ejército, a todos, la solidaridad. Y quiero expresar que tanto los policías como el hombre de la OLP que me acompañan, todos estamos bien. Logramos llegar en rines en el vehículo al pueblo más cercano, que era picón, y llegamos en rines a la estación. Aquí no solamente nos han protegido, sino que ya han dispuesto de un helicóptero para que podamos salir de aquí y llegar a la capital del Huila que es Neiva”.

El congresista dijo que recibió amenazas de grupos armados ilegales de manera recurrente que fueron denunciadas, sin respuesta del Estado colombiano - crédito @trianacongreso/X

De igual manera, el representante Triana reveló que había denunciado reiteradamente amenazas en su contra. El 25 de mayo de 2024: recibió llamadas y mensajes anónimos señalándolo como “enemigo de la paz” por su respaldo a la Fuerza Pública.

El 2 de octubre de 2024 recibió amenazas directas contra su vida y la de su familia a través de WhatsApp. Mientras que el 12 de agosto de 2025 las disidencias de las Farc del frente Rodrigo Cadetelo declararon “objetivo militar” junto con otros congresistas del Huila.

Triana explicó que pese a estas advertencias, la Unidad Nacional de Protección (UNP) negó el fortalecimiento de sus esquemas de seguridad, desatendiendo las recomendaciones de la Policía Nacional. Las solicitudes fueron: “Petición formal remitida a la CIDH y trasladada a la UNP, negada por la entidad. Recurso de reposición, negada por la entidad. Nueva solicitud en junio de 2025, con respuesta de realizar “un nuevo estudio”, dilatando el proceso.

Con respecto al atentado contra el congresista, Cambio Radical publicó un comunicado, señalando: “Responsabilizamos directamente al gobierno del presidente Gustavo Petro por la vida de nuestro congresista Julio César Triana y de todos los parlamentarios y dirigentes de esta colectividad”.

Luego del pronunciamiento del coletivo político, la unidad motorizada del Batallón de Infantería N.° 26 Cacique Pigoanza de la Novena Brigada confirmó que estaba custodiando al representante Julio César Triana a la espera de la aeronave de la Aviación del Ejército Nacional para su extradición.

Julio César Triana ya está en Neiva, Huila - crédito Ejército Nacional

En un comunicado posterior, el Ejército de Colombia afirmó que el legislador ya había sido trasladado a Neiva, donde espesan que se reúna con su familia.