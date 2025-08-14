Colombia

Homenaje a Miguel Uribe marca inicio del Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI con llamado al diálogo nacional

La apertura del evento en Cartagena estuvo marcada por un tributo al senador Miguel Uribe y reflexiones sobre el futuro del país

Por Mauricio Villamil

Guardar
Congreso de la Andi en
Congreso de la Andi en Cartagena |Foto: @ANDI_Colombia/Twitter.

En Cartagena comenzó la décima edición del Congreso Empresarial Colombiano con un acto solemne dedicado a la memoria del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció recientemente.

La ceremonia de apertura incluyó la proyección de un video grabado un año atrás, cuando el congresista intervino en el mismo escenario con un mensaje enfocado en “la construcción de un nuevo futuro” para el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Homenaje a Miguel Uribe Turbay
Homenaje a Miguel Uribe Turbay en el Senado de Colombia |REUTERS/Luisa Gonzalez

El homenaje estuvo a cargo de Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), quien tras recordar las palabras de Uribe invitó a los asistentes a reflexionar sobre la dirección que Colombia debe tomar en los próximos años. Posteriormente, se realizó un minuto de silencio en honor al dirigente político, en el que participaron empresarios, académicos y representantes de diferentes sectores productivos.

Durante su intervención, Mac Master también abordó la ausencia del presidente de la República y de los ministros en esta edición del congreso. Según explicó a los asistentes, la ANDI ha extendido invitaciones en varias ocasiones para que el mandatario participe en estos espacios de encuentro y diálogo.

Fotografía de archivo presidente de
Fotografía de archivo presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master | EFE/Ricardo Maldonado

“Si yo fuera gobierno, yo trataría de conversar con la gente, con los empresarios, con el público en general. Al presidente, pues lo hemos invitado en ocasiones de estas. Solamente vino una vez, tarde, y de hecho, la última vez nos dijo él mismo que no quería asistir y que no lo invitáramos. Entonces a mí me parece, entre otras cosas, que el presidente debe contar a los ministros que él fue el que tomó la decisión de que no quería venir. Pero igual, yo creo que debe considerar su idea de no conversar y sentarse mucho más a conversar con los distintos estamentos de la sociedad”, declaró el dirigente gremial.

El presidente de la ANDI sostuvo que este tipo de escenarios representan oportunidades para discutir temas estratégicos de la economía, la productividad y la competitividad, por lo que consideró importante que las autoridades nacionales participen y escuchen de primera mano las inquietudes y propuestas de los empresarios.

El congreso, que se desarrollará durante varios días en la capital de Bolívar, reúne a representantes de diferentes sectores económicos del país y contará con conferencias, paneles y talleres centrados en asuntos clave para el desarrollo nacional. Entre los temas prioritarios que serán abordados figuran estrategias para alcanzar la estabilización del país, medidas para fomentar la inversión y políticas para impulsar el crecimiento sostenible.

Bruce Mac Master, presidente de
Bruce Mac Master, presidente de la Andi

La apertura también sirvió como espacio para que los asistentes recordaran el papel de Miguel Uribe en el debate político y su participación activa en la formulación de propuestas orientadas a fortalecer las instituciones y promover el desarrollo económico y social. La proyección del video con su intervención de 2024 evocó entre los presentes el mensaje de unidad y visión de futuro que expresó en ese momento.

La organización del evento destacó que esta edición busca generar un diálogo abierto y plural en el que participen actores públicos y privados, con el objetivo de establecer consensos sobre el rumbo económico de Colombia. Asimismo, se pretende que las discusiones y conclusiones que surjan puedan convertirse en insumos para las políticas públicas y las decisiones empresariales de los próximos años.

En el marco del congreso, se desarrollarán mesas de trabajo en las que se discutirán propuestas para enfrentar los desafíos actuales de la economía colombiana, incluyendo la formalización laboral, el fortalecimiento de las exportaciones y el acceso a mercados internacionales. También se abordarán aspectos relacionados con la innovación, la transición energética y el aprovechamiento de nuevas tecnologías para la competitividad empresarial.

Mac Master cerró su intervención inicial reiterando que el evento es un espacio pensado para la construcción colectiva y la generación de ideas que permitan enfrentar los retos económicos y sociales de Colombia. Subrayó que la memoria de líderes como Miguel Uribe debe inspirar a todos los sectores a trabajar en conjunto por un país más estable y con mayores oportunidades.

Temas Relacionados

Bruce Mac MasterAndiCongreso de la AndiCartagenaMiguel Uribe TurbayMinuto de silencioColombia-noticias

Más Noticias

Carlos Fernando Galán propone un “quiebre” nacional para romper la espiral de violencia tras asesinato de Miguel Uribe

El alcalde de Bogotá pidió a los colombianos no caer en el odio y la venganza, y llamó a un pacto colectivo por la paz

Carlos Fernando Galán propone un

Retroactivo pensional: qué es, quién puede recibirlo y paso a paso de cómo reclamar pagos en Colombia

El trámite aplica para quienes enfrentaron demoras por parte de Colpensiones o fondos privados, y solicitarlo es gratuito.

Retroactivo pensional: qué es, quién

Cali presenta en el Petronio Álvarez el primer chatbot de reciclaje con IA para orientar a la ciudadanía

“Bella”, disponible en WhatsApp, busca mejorar la separación y recolección de residuos en la capital vallecaucana

Cali presenta en el Petronio

ELN bloquea dos tramos clave en Arauca con camiones atravesados antes de las fiestas patronales de Tame

Las obstrucciones, instaladas en la vía Cuna de la Libertad, afectan a siete municipios y son verificadas por antiexplosivos del Ejército

ELN bloquea dos tramos clave

Caminata de la Solidaridad 2025 rendirá homenaje a Nydia Quintero Turbay en su edición número 50

El evento se realizará del 15 al 17 de agosto en Bogotá y recordará a la fundadora de la Fundación Solidaridad por Colombia

Caminata de la Solidaridad 2025
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El congresista Julio César Triana

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

A empleada de una joyería en Barranquilla la enamoraron, la extorsionaron y le robaron $126 millones

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

ENTRETENIMIENTO

Duro reto en tríos de

Duro reto en tríos de ‘MasterChef Celebrity’, con Aruba como inspiración, dejó descolocados a los participantes

Grupo Firme regresará a Colombia luego de dos años con “La Última Peda 2025″: esto es lo que se sabe

Gio mostró su lado más humano en el ‘Desafío Siglo XXI’: su mamá murió cuando él tenía 4 años

Luis Alberto Posada está en el centro de la polémica por incómodo gesto que su hija tuvo con él: “Nunca va a ser algo normal”

Johanna Fadul desató críticas por peligroso reto para lucir su esbelta figura: “Pero qué necesidad”

Deportes

Cúcuta Deportivo y un nuevo

Cúcuta Deportivo y un nuevo “obstáculo” en su deseo de ascender: técnico anunció su renuncia

Deportivo Cali anunció la baja de una de sus máximas figuras, en medio de una crisis de resultados

Arquero de São Paulo cuenta lo que le dijo a Edwin Cardona previo a los penales: “Todos merecemos el crédito”

Mario Alberto Yepes sorprendió con pulla a la dirigencia del Deportivo Cali durante su etapa como entrenador: “No iba a servir de carne de cañón”

Hinchas de Millonarios podrán ingresar pancartas de protesta contra dirigentes: Tribunal tomó decisión