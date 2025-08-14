Colombia

Gobierno Petro reglamentará las “Regiones de Paz” tras dos años de retraso: buscan acelerar presencia estatal y negociación con grupos armados

El borrador del decreto establece el esquema operativo para áreas prioritarias, con participación de comunidades y enfoque en cerrar brechas estructurales

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
El Gobierno de Gustavo Petro
El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta el reto de reglamentar las Regiones de Paz a un año de finalizar su mandato - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El Gobierno nacional, encabezado por Gustavo Petro, avanza en la concreción de un instrumento clave para su política de paz total: la Casa de Nariño ultima los detalles del decreto que reglamentará las denominadas “Regiones de Paz”.

Esta herramienta permitirán articular la acción estatal en zonas históricamente golpeadas por la violencia, la ausencia institucional y la economía ilegal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La iniciativa estaba pendiente desde 2022, según dice el borrador de decreto, y su desarrollo podría redefinir la estrategia nacional frente a grupos armados y comunidades afectadas por el conflicto.

La Consejería Comisionada de Paz, bajo la dirección de Otty Patiño, se propone implementar estas regiones cumpliendo lo previsto en la Ley 2272 de 2022, también denominada Ley de Paz Total.

De acuerdo con lo consignado en el documento, las “Regiones de Paz” se establecerán como “áreas geográficas que no siguen la división político-administrativa tradicional”, destinadas por decisión presidencial a promover “diálogos de paz, abrir espacios de conversación sociojurídicos, fortalecer la presencia estatal y desplegar intervenciones integrales junto a pueblos étnicos, comunidades y organizaciones sociales”.

El decreto de Regiones de
El decreto de Regiones de Paz busca articular ministerios, autoridades locales y cooperación internacional para fortalecer la Paz Total - crédito Presidencia de la República

El Ejecutivo busca priorizar territorios caracterizados por la presencia de grupos armados ilegales, altos índices de violaciones de derechos humanos, fortalecimiento de economías ilícitas y profundos vacíos institucionales, de acuerdo con el borrador del documento.

Uno de los objetivos es facilitar el tránsito hacia actividades lícitas acelerando la implementación de acuerdos parciales alcanzados durante las negociaciones adelantadas con actores armados.

Durante los últimos dos años, la falta de una reglamentación precisa frenó la puesta en marcha de la figura legal, aunque su mención fue recurrente en discursos oficiales y en los documentos del Plan Nacional de Desarrollo.

La demora obedeció a debates internos sobre el alcance operativo de las regiones—si debían ser exclusivas para negociaciones con alzados en armas o ampliar su radio a territorios que requieren intervención estatal urgente, aun sin mesas activas de diálogo.

El decreto estipula que las “Regiones de Paz” no funcionarán como zonas de despeje ni equivaldrán a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en proceso de diseño para acuerdos humanitarios específicos con facciones como Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) y el Frente 33 de las disidencias Farc.

El documento enfatiza que “no restringirán el accionar de la Fuerza Pública”, un punto que busca evitar interpretaciones que limiten operativos de seguridad en esos territorios.

La selección de territorios para ser denominados “Regiones de Paz” dependerá de la aplicación de criterios que superan el alcance inicial de la ley: ausencia o debilidad institucional, despliegue de grupos ilegales, patrones de violaciones a derechos humanos, así como desarrollo de hostilidades o consolidación de economías ilícitas.

Imagen de referencia. El objetivo
Imagen de referencia. El objetivo central es promover diálogos de paz, fortalecer la presencia estatal y cerrar brechas estructurales en territorios afectados por el conflicto armado - crédito Colprensa

Además, la disposición de las comunidades y autoridades a participar en procesos de transformación territorial será determinante, sostiene el borrador.

Dentro de cada región seleccionada, se podrán definir Zonas de Intervención Prioritaria. Esas áreas serán objeto de una coordinación especial entre la Consejería de Paz, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las entidades competentes. El instrumento operativo para ordenar la acción estatal será la “Maqueta de Paz”, un plan de acción para cada zona priorizada que elaboran de manera conjunta la Consejería y el DNP desde hace dos años, en consulta con comunidades, referentes étnicos y organizaciones sociales.

Las Maquetas de Paz financiarán y articularán proyectos inmediatos destinados a mejorar bienestar social, garantizar derechos, fortalecer la presencia del Estado y reducir las desigualdades. Estas acciones buscarán conectarse con otros instrumentos de planeación previstos para la paz total y contarán con el respaldo de la cooperación internacional y el sector privado, precisó El Espectador.

En el proceso de coordinación, se convocará a ministerios, entidades administrativas y autoridades locales, y se prevé que eventuales acuerdos alcanzados en negociaciones de diálogo o sometimiento a la justicia formen parte de las Maquetas.

El seguimiento y control recaerán en un Sistema Integrado de Información Territorial, pensado para reportar avances y cumplir con exigencias de transparencia, además de un trazador presupuestal que permita el monitoreo de recursos, tal como expuso el Ejecutivo en la memoria justificativa del proyecto.

Una innovación es la estrategia de participación ciudadana, que obliga a la Consejería a garantizar la intervención de consejos de paz, comités de justicia transicional, mesas de víctimas, así como redes empresariales, asociaciones locales y organizaciones de derechos humanos. Su función será colaborar en la identificación de necesidades, la definición de proyectos y el control de resultados junto con autoridades institucionales.

El Sistema Integrado de Información
El Sistema Integrado de Información Territorial y el trazador presupuestal garantizarán la transparencia y el seguimiento de los recursos para la paz - crédito Colprensa

La financiación de la estrategia dependerá de la prioridad que asignen las entidades del nivel nacional y territorial, aunque el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz) podrá destinar recursos a proyectos de rápida ejecución. Se contempla recibir apoyo financiero de la cooperación internacional y de empresas privadas.

Según se establece en el borrador del decreto, la puesta en marcha de las Regiones de Paz no implicará aumentar el gasto público, sino redistribuir y coordinar recursos ya existentes, en sintonía con principios constitucionales de planeación, descentralización y coordinación intersectorial.

El texto cita jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual medidas de esta naturaleza son esenciales para garantizar la convivencia pacífica y la reconciliación nacional.

El contexto político añade presión al cronograma oficial. Cuando resta exactamente un año para el término del actual mandato de Petro, la implementación de las Regiones de Paz representa una prueba para la viabilidad de la llamada Paz Total y el cumplimiento de los acuerdos a que se llegue con organizaciones armadas, al tiempo que el gobierno busca impulsar su ley de sometimiento ante un Congreso adverso.

El despegue efectivo de esta reglamentación dependerá de la capacidad estatal para articular los diversos niveles de gobierno y la cooperación internacional, y para asegurar que las comunidades beneficiarias ejerzan un rol central en el diseño y evaluación de las intervenciones.

Frente a escenarios donde la violencia y la ausencia estatal persisten, la operación de las primeras Regiones de Paz revelará el alcance práctico del modelo impulsado por la administración de Gustavo Petro.

Temas Relacionados

Regiones de PazPaz TotalGustavo PetroOtty PatiñoClan del GolfoDepartamento Nacional de PlaneaciónPolítica públicaCorte ConstitucionalColombia-noticias

Más Noticias

“Hay serios indicios de que el asesinato de Miguel Uribe viene de una grupo de disidencias”: abogado de la familia del fallecido senador se pronunció

El jurista Víctor Mosquera refirió que, además, fue un ataque contra “la oposición y sus ideas”, y además arremetió contra la Uidad Nacional de Protección

“Hay serios indicios de que

Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, permanecería en Nicaragua con respaldo del Gobierno, mientras enfrenta imputación por escándalo de la Ungrd

Documentos indican que González habría regularizado su residencia en Nicaragua el mismo día en que la Fiscalía le imputó cargos por corrupción

Carlos Ramón González, exdirector del

Ejército abrió inscripciones para los jóvenes que prestaron el servicio militar y desean ser soldados profesionales: lo que debe saber

Este proceso convoca a jóvenes mayores de 18 años y a menores de 24, que no deben contar con antecedentes judiciales. Además, es obligatorio contar con la libreta militar en condición de “excelente conducta”

Ejército abrió inscripciones para los

“No soy tan errático”: Petro se desligó de críticas de Marco Rubio con fuerte señalamiento a Estados Unidos

Tras el magnicidio del precandidato Miguel Uribe, el secretario de Estado norteamericano expresó su preocupación por el rumbo que ha tomado Colombia bajo el mandato del presidente

“No soy tan errático”: Petro

Estos son los cinco colombianos que jugarán la Premier League, tras la partida de Luis Díaz al Bayern Múnich

Jhon Arias, Yerson Mosquera, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma y Luis Sinisterra buscarán brillar en la liga inglesa, en nombre del talento colombiano, en la campaña 2025/2026

Estos son los cinco colombianos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El congresista Julio César Triana

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

A empleada de una joyería en Barranquilla la enamoraron, la extorsionaron y le robaron $126 millones

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

ENTRETENIMIENTO

Epa Colombia enfrenta obstáculos legales

Epa Colombia enfrenta obstáculos legales tras su condena, agravados por supuestas malas asesorías jurídicas

Yeferson Cossio hizo en vivo en famoso prostíbulo de Medellín con Mr. Stiven: alcohol, drogas y fiesta, mientras aclaró rumores de infidelidad a Carolina Gómez

Miguel Varoni relató cómo superó su obsesión por bajar de peso, y pidió no satanizar las cirugías: “Yo no hubiera sido feliz”

Amparo Grisales se refirió a su caída durante el desfile en la Feria de las Flores: “Huecos por todos lados”

Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ le quedó debiendo dinero, aseguró dueña de un spa: “Nunca me pagó”

Deportes

Estos son los cinco colombianos

Estos son los cinco colombianos que jugarán la Premier League, tras la partida de Luis Díaz al Bayern Múnich

La portera de la selección Colombia Catalina Pérez emprende otro reto en Europa: ficha por el Racing de Estrasburgo de Francia

La Conmebol se burló de Atlético Nacional y del América de Cali tras sus malos resultados ante São Paulo y Fluminense: “Yo cuando me animo”

Independiente Santa Fe se pronunció tras la denuncia del técnico del América por actos de racismo: “No hay evidencia de dichos comportamientos”

Este fue el motivo por el cual Luis Díaz decidió no ir al Barcelona FC, según el director deportivo del Bayern Múnich: “Dijo no en junio”