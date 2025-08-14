El precandidato presidencial Gustavo Bolívar denunció falta de seguridad y protección por la UNP en su visita a Cali

Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social - crédito DPS

Luego de la controversia que se generó por la falta de garantías de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el esquema de seguridad del fallecido Miguel Uribe Turbay, otro precandidato presidencial puso a la institución en el ojo del huracán por nuevas fallas en el cumplimiento de sus deberes.

Gustavo Bolívar, precandidato presidencial por el Pacto Histórico, en la visita a Cali, Valle del Cauca, que realizó el 15 de agosto, denunció ante los medidos de comunicación que la UNP no le brindo el vehículo para poderse desplazar en la ciudad, luego de haber hecho la respectiva solicitud.

En su pronunciamiento, el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social afirmó que fue gracias a la ayuda de unos amigos que lograron conseguir la camioneta para transportarse, pues, de lo contrario, le hubiera tocado hacerlo en trasporte público:

“No quisiera hacer esta denuncia, pero para venir a Cali, solicitamos una camioneta de la UNP y no nos la facilitaron. Nos tocó pedirla con amigos, nos dijeron que no había. Y eso es inaceptable, porque habían quedado en el compromiso de protegernos más a los candidatos presidenciales. Nos sentimos muy vulnerables, porque si no hubiera habido (notificación) quien nos prestara la camioneta, nos tocaba en taxi y eso no es para un candidato presidencial”, aseguró.

Además, Bolívar hizo énfasis en que hay constancia de la petición: “Sin embargo, les dejamos el testimonio de que corría por cuenta de ellos cualquier cosa que pudiera pasar y dijeron que no importaba. Así fue escuetamente. Yo creo que nos tienen que cuidar más”.

