Miguel Uribe Turbay era el candidato de Álvaro Uribe Vélez para las presidenciales de 2026: hijo del expresidente Ernesto Samper contó la historia tras una visita a la Universidad de Harvard

Miguel Uribe Turbay acompañó en varias ocasiones al expresidente Uribe. Uno de esos episodios se dio el 24 de marzo de 2025, cuando el exmandatario presentó sus puntos de oposición a las reformas presentadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro ante sus colegas del Centro Democrático, en Bogotá - crédito Lina Gasca/Colprensa y @migueluribet/IG

Una anécdota revelada por el editor general del portal La Silla Vacía, Daniel Pacheco, dejó a la luz que Miguel Uribe Turbay, el senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático (partido de oposición al Gobierno Petro) era el favorito del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) para aspirar a las elecciones presidenciales que se disputarán en 2026.

Este suceso se conoció por medio de un video que publicó el medio independiente en su cuenta de Instagram, en la que se mostraron apartados de los audios de la conversación que sostuvo el periodista con Miguel Samper Strouss, hijo del también exmandatario de Colombia, Ernesto Samper (1994-1998).

Todo esto se supo luego de que el hijo de Samper —que no es afín al pensamiento político de Uribe— en ese momento se encontraba en Estados Unidos adelantando estudios —un máster en Administración Pública— en la prestigiosa Universidad de Harvard (situada en Cambridge, Massachusetts), y explicó que todo se dio producto de una invitación en 2025.

La invitación del expresidente Uribe a la Universidad de Harvard se dio por cuenta del hijo del exmandatario Ernesto Samper, Miguel Samper Strouss - crédito Harvard University / sitio web y LinkedIn

Expresidente Uribe pidió que lo presentaran como el diablo en la Universidad de Harvard

“A las dos horas me llamó un número desconocido, y yo: ‘Miguel, Álvaro Uribe Vélez’”, inicia el relato de Samper Strouss. Seguido a esto le dijo: “Le acepto toda la invitación, pero eso sí, adviértale a sus profesores y a sus amigos que les va a presentar a alguien que piensa muy distinto a usted. Dígales que les va a presentar al diablo”.

Frente a esta solicitud poco habitual, el hijo del expresidente Samper le respondió: “No, presidente, no puede hacer eso”.

Pero la respuesta del expresidente Uribe (condenado en primera instancia a 12 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, y cuya defensa presentará el recurso de apelación el miércoles 13 de agosto de 2025 ante el Tribunal Superior de Bogotá), dejó un momento para el recuerdo, debido a que terminaron envueltos en medio de las carcajadas.

“Yo le dije: ‘No, porque van a pensar entonces que le traigo a mi papá (al expresidente Samper)’; y entonces, pues se cagó de la risa y ese fue el chiste que le hizo a todo el mundo desde que (Uribe) entró saludando a Harvard“, agregó en su narración Samper Strouss.

Para el expresidente colombiano, Miguel Uribe Turbay era el candidato más idóneo para disputar las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Lina Gasca/Colprensa

Pacheco precisó en el video, que fue acompañado con varias fotos de registro de la visita, que el encuentro fue pequeño y contó con entre los presentes con Freddy Guevara, exiliado venezolano y expresidente de la Asamblea Nacional, Fabio Ostermann, excongresista de Brasil, entre otros.

La pregunta infaltable en la reunión con el expresidente Uribe: por quién votar en las elecciones presidenciales de 2026

Hacia el final de la reunión, el hijo del expresidente Samper hizo una pregunta sobre el futuro político de Colombia al preguntarle a Uribe cuál sería el candidato más idóneo para él.

“Bueno, ¿y por quién hay que votar?. Entonces, (Uribe) me dijo: ‘No, el próximo presidente de Colombia se llama Miguel Uribe Turbay’.

Al respecto, Samper Strouss le respondió con otro cuestionamiento a Uribe. “Yo le dije: ‘Bueno, ¿y qué pasa con Vicky Dávila?’"

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró en su momento que Miguel Uribe Turbay era su opción predilecta, por encima de Vicky Dávila. Sin embargo, en ese momento la periodista no había oficializado su candidatura - crédito Luisa Gonzalez / Reuters

Ante esta pregunta, Uribe le dijo en ese entonces: “No, ella todavía no se sabe si va a ser candidata o no (ahora ya es oficial su aspiración por el Movimiento Valientes), pero Miguel Uribe me parece que representa a las nuevas juventudes. Es un muchacho trabajador, inteligente y hay que darles oportunidad a los nuevos jóvenes que están trabajando por esta patria”.

Al final se plantean varios interrogantes sobre quién será la persona a la cuál Uribe le dará su respaldo para encarar la carrera por la Presidencia de Colombia.

De momento, los homenajes a Miguel Uribe Turbay continúan y para el mediodía del miércoles 13 de agosto se desarrollará la caravana fúnebre y la eucaristía en el centro de la capital del país, que concluirá el Cementerio Central de Bogotá.