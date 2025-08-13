Hombre afectado por grave enfermedad se casó en pleno hospital con su pareja después de 11 años juntos: las enfermeras organizaron la boda

Leidy Paola León Rangel y Fabio Alexander Rangel Pinto celebraron su matrimonio en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, gracias al apoyo del personal médico y la solidaridad de familiares y amigos, en medio de una grave enfermedad que él atraviesa - crédito Hospital Universitario Erasmo Meoz / Facebook

En el piso 11 del Hospital Universitario Erasmo Meoz en Cucuta, Fabio Alexánder Rangel Pinto y Leidy Paola León Rangel sellaron su amor el 12 de agosto con una emotiva ceremonia organizada por el personal médico.

Él, hospitalizado desde hace una semana por una delicada enfermedad, expresó su deseo de casarse, y el equipo de enfermería, psicología y trabajo social unió esfuerzos para hacer realidad su sueño.

La pareja, que lleva 11 años juntos y tiene dos hijos, vivió un momento único en compañía de familiares y algunos trabajadores de la institución.

Fueron las enfermeras quienes, con esmero, consiguieron las flores, la torta y ayudaron a maquillar a la novia, mientras la familia se encargaba de decorar el lugar, transformándolo en un pequeño altar de esperanza y compromiso.

El Hospital Universitario fue el escenario donde el amor tuvo su propio espacio y tiempo.

Allí, Leidy Paola León Rangel y Fabio Alexánder Rangel Pinto se dieron el “sí” ante Dios, cumpliendo un sueño compartido durante once años y junto a sus dos hijos.

La ceremonia fue oficiada por el capellán del hospital, el padre Elkin Ardila, quien bendijo la unión y recordó que “la verdadera fuerza de una familia radica en la entrega y la lealtad”.

Entre sonrisas y lágrimas, todos fueron testigos de que, cuando hay voluntad y afecto, no existen barreras imposibles de superar.

El piso 11 del Hospital Universitario Erasmo Meoz fue testigo de la boda de Fabio Alexander Rangel Pinto y Leidy Paola León Rangel, una unión celebrada entre familiares y personal asistencial - crédito @ese_huem/ X

El acto fue posible gracias al compromiso del equipo asistencial del hospital: la psicóloga María José Riaño, la trabajadora social y varias enfermeras se unieron para apoyar a la pareja en cada detalle, desde los preparativos hasta la organización del evento.

Familiares, amigos y trabajadores del centro de salud colaboraron en la decoración del piso 11 para acompañar un momento cargado de simbolismo.

Aunque la publicación hecha en redes sociales por el hospital no detalla que tipo de enfermedad padece Fabio Alexander, sí destacó la importancia de “que incluso en medio de las circunstancias más difíciles, el amor y la familia siempre encuentran la manera de florecer”.

Psicóloga, trabajadora social y enfermeras coordinaron cada detalle para celebrar el matrimonio en el hospital, con el respaldo de familiares y funcionarios - credito Hospital Universitario Erasmo Meoz

La publicación, que ya supera más de dos mil interacciones en redes sociales, ha sido el espacio para que cientos de internautas le dejen comentarios felicitándolos por el emotivo momento y deseando que Fabio pueda superar la enfermedad que lo mantiene internado.

“La importancia de brindar una atención humanizada”, “Dios los bendiga, qué hermoso gesto por parte de la unidad médica”, “no se quienes son, pero les deseo desde lo más profundo de mi corazón que Dios les regale salud”, “hermoso gesto por parte del hospital”, “felicidades a los novios”, “mi admiración para los dos, ahí está el amor eterno”, “que muestra de amor más hermosa”, son algunas de las opiniones de los usuarios en redes sociales.

Los internautas destacaron el trabajo del hospital por brindarles un emotivo recuerdo a la pareja - crédito Hospital Universitario Erasmo Meoz

Paciente con enfermedad terminal, también se casó en clínica de Neiva en una emotiva ceremonia organizada por su familia y personal médico

Hace un par de semanas, en la clínica Medilaser, sede Abner Lozano en Neiva, Huila, se llevó a cabo una ceremonia poco común: una paciente con enfermedad terminal celebró su matrimonio en el auditorio del hospital.

El acto reunió a familiares, miembros de su comunidad religiosa y personal médico, quienes facilitaron la realización de un evento cargado de simbolismo y afecto.

El equipo de la clínica ambientó el espacio, garantizó la atención de la paciente durante toda la jornada y acompañó a la pareja en cada momento. Ella, vestida de blanco y dispuesta sobre una camilla, intercambió promesas con su pareja ante la mirada de médicos y trabajadores del centro de salud, quienes presenciaron la ceremonia destacando el respeto y la proximidad del entorno.

Si bien no se compartió públicamente el diagnóstico ni la identidad de los recién casados, la celebración fue registrada en fotografías y difundida por medios locales, además de usuarios en redes sociales.

La ceremonia espiritual estuvo acompañada de momentos de unión y celebración por el amor, aún en circunstancias de incertidumbre - crédito fotos tomadas de redes sociales/Facebook

Algunos usuarios afirmaron que la pareja renovaba sus votos matrimoniales. La clínica documentó la jornada como una muestra de apoyo, fe y reconocimiento a los sueños y necesidades emocionales de quienes enfrentan graves enfermedades. El acompañamiento del personal sanitario permitió vivir un momento único, subrayando la importancia de la atención centrada en la persona y la dignidad en todas las etapas de la vida.

Según el hospital, la autorización del enlace se hizo tras un análisis médico y administrativo, evaluando condiciones para respetar la política de atención centrada en la persona.