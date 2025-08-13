Colombia

“Dan ganas de ir a vivir a Tunja“: dijo presidente Gustavo Petro por cifras de homicidio en la capital boyacense

El mandatario se refirió a la capital boyacense como una ciudad de paz y ejemplo de seguridad en comparación con otras urbes del país

Juan Sánchez Romero

El mandatario destacó las bajas cifras de homicidio en Tunja que fueron compartidas en la ceremonia de ascenso de coroneles, en Bogotá - crédito Google Maps y Colprensa

El presidente Gustavo Petro resaltó durante la ceremonia de ascenso de coroneles a generales, en la ciudad de Bogotá, los bajos índices de homicidio en Tunja, y posicionó a la capital de Boyacá como como una de las ciudades más seguras del país y afirmó: “Dan ganas de ir a vivir a Tunja”.

En su discurso, el mandatario presentó cifras recientes sobre la disminución de homicidios por cada cien mil habitantes en distintas regiones y ciudades, y destacó a Tunja con 1,1 homicidios por cada cien mil habitantes.

“Qué nos indican estas cifras. Que tenemos que discutirlo. Guainía, 1,7 por cada 100.000 habitantes, Boyacá, 3,2 por cada 100.000 habitantes, Vaupés, 4,1 por cada 100.000 habitantes, Vichada, 4,7. Y si lo miro por ciudades, Inírida, 2,6, Montería, 3,8 por cada 100.000 habitantes, Florencia tiene 3,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, Tunja, 1,1 por cada 100.000 habitantes. Dan ganas de ir a vivir a Tunja. Eso no lo tienen los países de Europa, menos Estados Unidos. Tunja es una ciudad de paz”, expresó el mandatario.

El jefe de Estado afirmó también que la construcción de la paz se basa en la seguridad, el compromiso y la unidad institucional. Señaló que, aunque Tunja mantiene su reputación como la capital más segura de Colombia, las autoridades locales deben centrar esfuerzos en atender la violencia intrafamiliar, fenómeno que se agrava por el consumo de alcohol.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, en medio de la ceremonia de ascenso de generales en la Escuela General Santander de la Policía Nacional - crédito Colprensa

Petro, en el mismo discurso, cuestionó declaraciones de Donald Trump sobre Bogotá

Petro buscó desmentir afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la supuesta violencia en la capital colombiana.

El mandatario afirmó que “Bogotá tiene una tasa de homicidios entre el 11 y el 12 por cada 100 mil habitantes, mientras que Washington presenta 25, lo que la hace dos veces más violenta que la capital colombiana”.

El presidente pidió a Estados Unidos que respete la soberanía colombiana y revise su política antinarcóticos, a la que atribuyó efectos negativos en la región. Además, cuestionó visiones externas sobre la realidad del país: “No es más feo Bogotá que Washington. Prefiero Bogotá que Miami, donde sólo han creado ideologías del odio que quieren imponernos”.

Gustavo Petro le contestó a Donald Trump por afirmar que Bogotá "es fea" - crédito Presidencia de la República

Incluso dijo: “Dice (Trump) que Bogotá es fea. No sé si es amenaza o qué. Oigan, pero Washington es dos veces más violenta que Estados Unidos, y allá vive Trump, y acá vivo yo. ¿Qué es más feo? ¿Donde muere la gente asesinada, o los ladrillos de las casas y la imitación de Inglaterra y del imperio romano? A mí me parece Bogotá hermosa, no solo porque apenas, sí, con dificultades, trata de derrumbar desde los tiempos de Mockus, la tasa de homicidios como una prioridad, y lo hemos logrado“, dijo.

La baja de homicidios, según Petro

Enfatizó que la reducción en los homicidios ha sido resultado de esfuerzos sostenidos, iniciados en gobiernos anteriores, y se mantiene actualmente pese a los cambios en las dinámicas delictivas.

No obstante, advirtió sobre el aumento de violencia en Medellín y Pereira por la influencia de mafias extranjeras y bandas juveniles vinculadas al narcotráfico, asegurando que la solución requirió “no solamente jueces y policías, sino salidas sociales para la juventud”.

Durante los ascensos de la Policía Nacional, el presidente Gustavo Petro pidió un minuto de silencio por el senador Miguel Uribe Turbay, fallecido el 11 de agosto - crédito Joel González/Presidencia

Petro aclaró que, a diferencia del pasado, la violencia en el país ya no es impulsada por conflictos ideológicos sino por actividades criminales en zonas urbanas y economías ilegales dominadas por bandas multicrimen.

“El conflicto actual es diferente, no es ideológico; hoy la principal causa de muertes violentas está asociada a nuevas formas de delincuencia organizada”, señaló.

Finalmente, exhortó a las autoridades a mantener la defensa de la vida y la seguridad, recordando que el narcotráfico sigue siendo un reto para la sociedad. Subrayó la importancia de la libertad, la democracia, la igualdad y la dignidad humana como principios de la gestión pública, instando a actuar alejados del odio y la venganza.

