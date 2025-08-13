Colombia

Carlos Fernando Galán respondió a la Crítica de Donald Trump a Bogotá: “Está lejos de ser uno de los peores lugares del mundo”

El alcalde de Bogotá aseguró que la capital del país está lejos de ser uno de los peores lugares del mundo y lo reflejó con cifras

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Carlos Fernando Galán le responde
Carlos Fernando Galán le responde a Donald Trump tras fuertes críticas a la capital del país - crédito AlcaldíadeBogotá/Colprensa/Jonathan Ernst/REUTERS

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, generó controversia al declarar que la tasa de homicidios en Washington es más alta que la de Bogotá, Ciudad de México o algunos de los lugares que se consideran “los peores del mundo”.

La tasa de asesinato en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, y Ciudad de México. Algunos lugares que escuchas como los peores lugares de la tierra son mucho más altos”, fueron las palabras del jefe de Estado.

Esta afirmación provocó una ola de respuestas desde Colombia, donde autoridades y ciudadanos salieron al paso para defender la imagen de la capital.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reaccionó directamente a través de su cuenta de X y refutó la visión expuesta por el presidente estadounidense.

Con una serie de argumentos
Con una serie de argumentos justificados con gráficas, Carlos Fernando Galán refuta al jefe de Estado norteamericano - crédito @CarlosFGalan/X

El mandatario local destacó los atributos naturales de la ciudad y contextualizó su posición en los rankings internacionales.

Bogotá está lejos de ser uno de los peores lugares del mundo. Tenemos Sumapaz, el páramo más grande del planeta, y estamos rodeados por los Cerros Orientales, 2.600 metros más cerca de las estrellas”, señaló Galán.

Para sustentar su respuesta, el alcalde detalló el comportamiento de los delitos en Bogotá en los últimos años. Señaló que 10 de 12 delitos presentan una tendencia a la disminución, aunque también admitió que “claro que tenemos retos en seguridad, pero vamos por buen camino”.

El mandatario acompañó sus argumentos con cifras sobre el hurto común: en 2023 se reportaron 188.453 casos en la ciudad, lo que representó el mayor aumento desde 2020.

El presidente de Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos hizo una comparación con la capital colombiana - crédito @CarlosFGalan/X

Sin embargo, el alcalde de Bogotá remarcó que para 2024 el total bajó a 157.247 casos, una reducción del 16,56% respecto al 2024, lo que el alcalde atribuye a acciones adoptadas recientemente.

Para dimensionar el contexto comparativo, Galán difundió también una gráfica que sitúa a Bogotá con una tasa de 15,2 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2024, indicador que deja a la ciudad por encima de urbes como Greensboro, Dallas y Nueva York pero muy lejos de los niveles de St. Louis (54,4) o Nueva Orleans (34,7).

El alcalde de Bogotá resaltó los avances de la capital en materia de reducción de pobreza, seguridad alimentaria y desarrollo económico durante 2024, según declaraciones oficiales. Galán afirmó que más de 352.000 personas abandonaron la pobreza y 134.000 superaron la pobreza extrema en la ciudad. “Nuestra ciudad redujo la pobreza monetaria más rápido que el promedio nacional”, indicó el alcalde.

Galán mencionó que la economía de la ciudad muestra un crecimiento sostenido que trasciende la construcción del Metro de Bogotá, al destrabarse numerosos proyectos de infraestructura. Al respecto, detalló: “Más allá del Metro, que ya va en un 60%, hoy Bogotá tiene más de 1.200 frentes de obra que avanzan 1,8 veces más rápido que en la pasada administración”.

El alcalde Carlos Fernando Galán
El alcalde Carlos Fernando Galán respondió en sus redes sociales al presidente Trump - crédito @CarlosFGalan/X

En respuesta a las recientes afirmaciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien incluyó a Bogotá entre los “peores lugares del mundo” para el turismo, el alcalde enfatizó el crecimiento de este sector en la ciudad.

Galán aseguró: “El turismo en la ciudad ha crecido en 8,7% frente a 2023. Hoy llegan a Bogotá más de 14 millones de turistas al año, y nuestro aeropuerto es el mejor de Suramérica, según Skytrax“.

¿Qué dijo el presidente Petro?

Durante un encendido debate acerca de la seguridad urbana, Donald Trump vinculó a Bogotá en su discurso, mencionando cifras comparativas sobre la tasa de homicidios en varias capitales del mundo.

El presidente Gustavo Petro utilizó la red social X (anteriormente Twitter) la mañana del 12 de agosto para rechazar las declaraciones del expresidente estadounidense.

“Si no conoce Bogotá no puede saberlo”, escribió el mandatario colombiano criticando la falta de conocimiento directo de Trump sobre la realidad de la capital.

En su pronunciamiento, Petro defendió la calidad de vida en la ciudad afirmando: “El presidente Trump debe saber, y si no que le cuenten, que Bogotá es uno de los lugares de la Tierra donde no muere un solo niño de hambre, eso lo hace uno de los mejores lugares de la Tierra”.

