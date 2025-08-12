Revelan supuesto plan para asesinar a Federico Gutiérrez y otros políticos de derecha: habrían reunido 8 millones de dólares para los atentados

Alerta en Medellín por posible plan de las Farc contra el alcalde Federico Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez/X

El reciente magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha encendido las alarmas en Medellín, donde este martes se espera que se haga pública una denuncia sobre un presunto plan de las disidencias de las Farc para asesinar al alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

Según información conocida por Blu Radio, que se las confirmó la propia Alcaldía, el mandatario local no sería el único objetivo, ya que la concejal Claudia Carrasquilla también estaría en la mira del grupo delincuencial.

De acuerdo con la información, la alerta llegó a la capital antioqueña el 26 de mayo, diez días antes del atentado que acabó con la vida de Uribe Turbay y fue un recluso de alto perfil en la cárcel de Cómbita el que habría revelado que las disidencias de las FARC habrían destinado alrededor de ocho millones de dólares para ejecutar atentados contra varios políticos de derecha en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En esa lista estarían los nombres de varios políticos del país, entre los cuales aparecería el de Federico Gutiérrez por lo que las autoridades locales pusieron de inmediato en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional la gravedad de la amenaza.

Fiscalía y Policía refuerzan seguridad de líderes políticos en Medellín tras amenazas - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

“Asesinar a varios políticos de la derecha y la lista es: Álvaro Uribe, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, JP Hernández, Federico Gutiérrez, Claudia Carrasquilla y Abelardo de la Espriella. (...) Los encargados directos de la acción criminal serían alias Bala, encargado de recibir el dinero del pago por la acción; alias Manolo; alias Musaraña; la acción se realizaría con armamento de largo alcance y la participación de una persona apodada Agudelo”, se registró en una denuncia a la que accedió esta revista”, explicaron en la Semana, según la información a la que tuvieron acceso.

La revista también indicó que el objetivo de afectar al alcalde de Medellín sería de la organización criminal del Valle de Aburrá y el ataque se ejecutaría con drones, razón por la cual as autoridades redoblaron su seguridad, incluso, el 27 de junio la Fiscalía remitió un auto a la Unidad Nacional de Protección (UNP), solicitando con carácter urgente un estudio de riesgo que permitiera reforzar las medidas de seguridad del mandatario y de su familia.

En el documento citado por Blu Radio, señalan que la prioridad es “evitar posibles afectaciones a su seguridad personal o la de su familia”. En paralelo, la Fiscalía informó que ya adelanta las respectivas investigaciones y verificaciones, registrando el caso como una noticia criminal.

La Policía Nacional, por su parte, decidió reforzar la seguridad de Gutiérrez, lo que quiere decir que su esquema de protección ha adoptado nuevas medidas para salvaguardar su integridad, mientras la Fuerza Pública mantiene coordinación constante con las autoridades judiciales y la Alcaldía.

Disidencias de las FARC habrían planeado atentados contra líderes de Medellín - crédito Colprensa

En el caso de la concejal Claudia Carrasquilla, que también genera preocupación, la exfiscal reveló que hace algunas semanas recibió información oficial que la ubicaba dentro de esa lista de supuestos objetivos del frente 33 de las Farc a los que les iban a realizar un atentado para acabar con sus vidas.

“He recibido información por parte del alcalde de la ciudad de Medellín y su secretario de seguridad. Me informaron que yo me encontraba dentro de la lista que venimos siendo objetivo militar por parte del Frente 33 de las Farc”, declaró Carrasquilla.

Si bien no está claro el origen de la información que amenaza a la concejal, la UNP le otorgó un nivel extraordinario de riesgo tras evaluar la situación, mientras que Carrasquilla solicitó de inmediato un estudio urgente, lo que derivó en la asignación de un escolta y un vehículo convencional.

Adicionalmente, la resolución oficial de la UNP ordena a la Policía Nacional asignarle dos hombres de protección adicionales y pide a la Fiscalía investigar a fondo las denuncias.

No es la primera vez que la concejal es objeto de amenazas, pues en 2024, ya había recibido intimidaciones atribuidas a frentes de las disidencias y reportes de un posible atentado planeado por la banda criminal La Terraza.

Alerta en Medellín por amenazas contra Federico Gutiérrez y Claudia Carrasquilla - crédito redes sociales

Sin embargo, no serían los únicos que están en vilo, ya que Los Pesebreros y La Terraza también habrían creado una alianza para asesinar al secretario de Seguridad, Manuel Villa, según información recogida por Semana.

La revelación de estos supuestos planes, sumada al reciente atentado contra Miguel Uribe Turbay, ha intensificado la tensión política y la preocupación por la seguridad de líderes de derecha en Colombia; se espera que la rueda de prensa convocada para el martes 12 agosto pueda aportar nuevos detalles sobre la procedencia de las amenazas y las medidas que las autoridades tomarán para evitar que se repita una tragedia.