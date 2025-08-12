Colombia

Tras la muerte de Miguel Uribe, este fue el conmovedor mensaje del jardín infantil donde estudió

Una de las voces tras el fallecimiento del precandidato presidencial y senador fue el centro educativo donde estudió de pequeño

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Uribe Turbay permaneció durante más
Uribe Turbay permaneció durante más de dos meses en estado crítico luego de recibir varios impactos de bala - crédito Colprensa

La muerte de Miguel Uribe Turbay en la madrugada del lunes 11 de agosto sacudió al sector político y a la ciudadanía en general.

El senador y precandidato presidencial, de 39 años, falleció tras permanecer dos meses internado en la Fundación Santa Fe, donde recibía atención médica por las graves heridas sufridas el sábado 7 de junio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante un mitin político en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda ante la mirada de simpatizantes.

En medio del dolor colectivo, el Jardín Infantil Periquito, donde Uribe Turbay cursó su primera infancia, compartió un mensaje especial en su cuenta de Instagram: “El Jardín Infantil Periquito despide a su exalumno y amigo de siempre. Descanse en paz. Nos unimos en un abrazo solidario para su familia y amigos”.

El centro educativo envió mensaje
El centro educativo envió mensaje ante el deceso del precandidato presidencial y senador - crédito periquito_jardininfantil/Instagram

Este homenaje se sumó a los miles de mensajes de solidaridad que inundaron las redes sociales y distintos espacios públicos.

Las reacciones no se hicieron esperar, “Descansa en Paz!🙏; ”😢🙏🏼Gran perdida para Colombia. Tu mamá y abuela te esperan con los brazos abiertos. Vuela alto Miguel. ¡Gracias por luchar por Colombia con tu claridad mental, fuertes valores y tenacidad! ¡Descansa en paz🙏🏼♥️“; ”Lindo gesto el recordar a su alumno❤️“; ”Perdimos una gran esperanza para Colombia! Descansa en paz 💔🙏🏻“: fueron algunos comentarios.

¿Cómo recuerda el rector del colegio Los Nogales sobre Miguel Uribe?

El recuerdo de Miguel Uribe Turbay permanece vivo en la memoria del Colegio Los Nogales, donde su paso por el ajedrez, la música y los valores humanos marcó a compañeros y profesores.

El rector de la institución, Camilo Camargo, resaltó en una entrevista para La W “Miguel tenía pasión por el deporte y por la música. Tocaba piano y chelo, y como líder de la banda marcial demostró respeto, visión y calidez con su grupo”.

Miguel Uribe ingresó a Los
Miguel Uribe ingresó a Los Nogales a los cinco años - crédito Europa Press

A partir de estas cualidades, el senador y precandidato presidencial, fallecido el 11 de agosto en Bogotá, dejó una impronta que trasciende su vida estudiantil para proyectarse en su trabajo público.

Según relató Camargo, Uribe Turbay llegó al colegio siendo apenas un niño de cuatro o cinco años y culminó su educación escolar allí, destacándose tanto por su desempeño académico como por su cercanía con la comunidad educativa. “Lo acompañamos en momentos muy tristes y también muy alegres. Fue un estudiante que dejó una recordación muy alta aquí en el colegio”, puntualizó el rector, quien además fue profesor del senador.

Durante su último año, Uribe Turbay ejerció como tambor mayor de la banda marcial. En ese rol, según Camargo, sobresalió su capacidad de liderazgo, además de una actitud comprensiva y conciliadora dentro del grupo. El rector recordó un episodio significativo: “Recuerdo que una estudiante dijo que no podía asistir a un ensayo porque estaba en La Voz Kids, algo que no era cierto. Miguel no se enojó; dijo: ‘todos podemos equivocarnos’ y convirtió el momento en una oportunidad para unir al grupo”.

Miles de mensajes de solidaridad
Miles de mensajes de solidaridad por la dolorosa partida de Miguel Uribe Turbay- crédito Prensa Senado

Más allá de la música, Miguel Uribe Turbay impulsó el desarrollo del ajedrez en el colegio proponiendo la contratación de un entrenador especializado, Gregorio, lo que derivó en el fortalecimiento de esta disciplina entre los estudiantes. Su liderazgo se extendió así a diferentes ámbitos de la vida escolar.

Finalmente, Camargo enfatizó que el verdadero legado de Uribe Turbay se manifiesta en su vida posterior al colegio. “Sigue reflejando los valores que trabajamos día a día: honestidad, respeto, responsabilidad y compromiso con Colombia. Esa es la herencia que deja a las futuras generaciones de Nogales”, concluyó, remarcando la vigencia de los principios que guiaron al senador desde su formación inicial hasta su trayectoria pública.

Temas Relacionados

Muerte Miguel UribeAtentado Miguel UribeMiguel Uribe TurbayJardín Infantil PeriquitoConmovedor mensajeBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Así fue el reencuentro entre Duván Vergara y “Polilla” da Silva, referentes del América de Cali: “Lo quiero mucho”

El delantero colombiano y su exentrenador de América de Cali compartieron un emotivo momento antes del duelo entre Racing y Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores

Así fue el reencuentro entre

Por mensaje de condolencia tras magnicidio de Miguel Uribe Turbay le recordaron al expresidente Uribe cuando se refirió con un tono sarcástico al fallecimiento de Piedad Córdoba: “San Pedro no ha podido terminar el interrogatorio”

En esa ocasión el senador Iván Cepeda repudió las palabras del exmandatario y le dijo: “Qué lamentable no respetar ni siquiera a alguien difunto”

Por mensaje de condolencia tras

Invima presentó nueva alerta sanitaria por un producto dietario que no tiene registro sanitario y representa un riesgo para la salud pública

El coordinador del Grupo de Farmacovigilancia entregó recomendaciones para que en el momento de adquirir un producto se verifique el registro sanitario

Invima presentó nueva alerta sanitaria

“La Vorágine” lidera el top 10 de series más vistas en HBO Max Colombia

Con propuestas que van desde la comedia y el drama hasta la animación, estas producciones se han ganado un lugar entre las favoritas del público

“La Vorágine” lidera el top

Actor colombiano aseguró que está a punto de perder una oreja por el cáncer y le echó la culpa a la EPS

El actor colombiano será sometido a una intervención de hasta diez horas para extirpar casi toda su oreja izquierda tras un diagnóstico de cáncer avanzado

Actor colombiano aseguró que está
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

Un precandidato presidencial propone “darles balín” a criminales implicados en magnicidios como el de Miguel Uribe: “La política permeabiliza la justicia”

Denuncian que el Clan del Golfo está invadiendo territorios donde antes estaba el Ejército en Antioquia: “Unos andan de civil, otros uniformados”

ENTRETENIMIENTO

“La Vorágine” lidera el top

“La Vorágine” lidera el top 10 de series más vistas en HBO Max Colombia

Actor colombiano aseguró que está a punto de perder una oreja por el cáncer y le echó la culpa a la EPS

Marbelle publicó emotivo video junto a Miguel Uribe Turbay: “Seguiremos cantando”

Esta fue la razón por la que Pitbull no se presentó en el concierto con el que Shakira inició su nueva etapa por México

Exesposa de Luis Alberto Posada habló de su polémico divorcio y la fortuna que le dejó el cantante: “Me dio lo que quiso”

Deportes

América de Cali vs. Fluminense

América de Cali vs. Fluminense EN VIVO, octavos de final Copa Sudamericana: así formarían los Diablos Rojos ante el ‘tricolor’ de Río

Así fue el reencuentro entre Duván Vergara y “Polilla” da Silva, referentes del América de Cali: “Lo quiero mucho”

Atlético Nacional vs. São Paulo EN VIVO, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

Lothar Matthäus volvió a lanzar dura crítica en contra de Luis Díaz, tras su fichaje al Bayern Múnich: “No quieren quedar mal”

Esta será la nueva fecha para el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios tras los incidentes en el concierto de Damas Gratis: Dimayor lo confirmó