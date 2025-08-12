Tras la muerte de Miguel Uribe, este fue el conmovedor mensaje del jardín infantil donde estudió

Uribe Turbay permaneció durante más de dos meses en estado crítico luego de recibir varios impactos de bala - crédito Colprensa

La muerte de Miguel Uribe Turbay en la madrugada del lunes 11 de agosto sacudió al sector político y a la ciudadanía en general.

El senador y precandidato presidencial, de 39 años, falleció tras permanecer dos meses internado en la Fundación Santa Fe, donde recibía atención médica por las graves heridas sufridas el sábado 7 de junio.

Durante un mitin político en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda ante la mirada de simpatizantes.

En medio del dolor colectivo, el Jardín Infantil Periquito, donde Uribe Turbay cursó su primera infancia, compartió un mensaje especial en su cuenta de Instagram: “El Jardín Infantil Periquito despide a su exalumno y amigo de siempre. Descanse en paz. Nos unimos en un abrazo solidario para su familia y amigos”.

El centro educativo envió mensaje ante el deceso del precandidato presidencial y senador - crédito periquito_jardininfantil/Instagram

Este homenaje se sumó a los miles de mensajes de solidaridad que inundaron las redes sociales y distintos espacios públicos.

Las reacciones no se hicieron esperar, “Descansa en Paz!🙏; ”😢🙏🏼Gran perdida para Colombia. Tu mamá y abuela te esperan con los brazos abiertos. Vuela alto Miguel. ¡Gracias por luchar por Colombia con tu claridad mental, fuertes valores y tenacidad! ¡Descansa en paz🙏🏼♥️“; ”Lindo gesto el recordar a su alumno❤️“; ”Perdimos una gran esperanza para Colombia! Descansa en paz 💔🙏🏻“: fueron algunos comentarios.

¿Cómo recuerda el rector del colegio Los Nogales sobre Miguel Uribe?

El recuerdo de Miguel Uribe Turbay permanece vivo en la memoria del Colegio Los Nogales, donde su paso por el ajedrez, la música y los valores humanos marcó a compañeros y profesores.

El rector de la institución, Camilo Camargo, resaltó en una entrevista para La W “Miguel tenía pasión por el deporte y por la música. Tocaba piano y chelo, y como líder de la banda marcial demostró respeto, visión y calidez con su grupo”.

Miguel Uribe ingresó a Los Nogales a los cinco años - crédito Europa Press

A partir de estas cualidades, el senador y precandidato presidencial, fallecido el 11 de agosto en Bogotá, dejó una impronta que trasciende su vida estudiantil para proyectarse en su trabajo público.

Según relató Camargo, Uribe Turbay llegó al colegio siendo apenas un niño de cuatro o cinco años y culminó su educación escolar allí, destacándose tanto por su desempeño académico como por su cercanía con la comunidad educativa. “Lo acompañamos en momentos muy tristes y también muy alegres. Fue un estudiante que dejó una recordación muy alta aquí en el colegio”, puntualizó el rector, quien además fue profesor del senador.

Durante su último año, Uribe Turbay ejerció como tambor mayor de la banda marcial. En ese rol, según Camargo, sobresalió su capacidad de liderazgo, además de una actitud comprensiva y conciliadora dentro del grupo. El rector recordó un episodio significativo: “Recuerdo que una estudiante dijo que no podía asistir a un ensayo porque estaba en La Voz Kids, algo que no era cierto. Miguel no se enojó; dijo: ‘todos podemos equivocarnos’ y convirtió el momento en una oportunidad para unir al grupo”.

Miles de mensajes de solidaridad por la dolorosa partida de Miguel Uribe Turbay- crédito Prensa Senado

Más allá de la música, Miguel Uribe Turbay impulsó el desarrollo del ajedrez en el colegio proponiendo la contratación de un entrenador especializado, Gregorio, lo que derivó en el fortalecimiento de esta disciplina entre los estudiantes. Su liderazgo se extendió así a diferentes ámbitos de la vida escolar.

Finalmente, Camargo enfatizó que el verdadero legado de Uribe Turbay se manifiesta en su vida posterior al colegio. “Sigue reflejando los valores que trabajamos día a día: honestidad, respeto, responsabilidad y compromiso con Colombia. Esa es la herencia que deja a las futuras generaciones de Nogales”, concluyó, remarcando la vigencia de los principios que guiaron al senador desde su formación inicial hasta su trayectoria pública.