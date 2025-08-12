Colombia

Melissa Gate confirmó su respaldo a Yina Calderón en la pelea con Andrea Valdiri: “Me gusta confiar en los que menos creen”

La empresaria de fajas participará en el ‘Stream Fighters’ organizado por Westcol y que ha tenido varias polémicas por las peticiones de la bailarina barranquillera

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La paisa también arremetió en contra de Karina García por su encuentro de 'Stream Fighters 4' - crédito @letengoelchisme/IG

Yina Calderón y Andrea Valdiri tendrán un enfrentamiento en el Stream Fighters 4 organizado por Westcol y que se realizará el próximo sábado 18 de octubre de 2025.

En este evento participarán otros influencers, pero la pelea que más ha llamado la atención es la de la empresaria de fajas Yina Calderón con la bailarina barranquillera Andrea Valdiri.

Recientemente, mientras realizaba una transmisión en vivo, Melissa Gate confirmó que le brindará todo su apoyo a Yina Calderón en el enfrentamiento con Valdiri, confiando que su ahora amiga y exparticipante de La casa de los famosos Colombia se lleve la victoria.

“Ojalá Yina gane, a mí me gusta confiar en las personas que menos nadie cree, al que ven mal, al que más critican. Entonces me voy con Yina Calderón”.

Yina Calderón y Andrea Valdiri
Yina Calderón y Andrea Valdiri sellaron en Medellín su pacto de irse a los golpes en vivo como parte de la cuarta versión de Stream Fighters de Westcol - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Con esta declaración, Melissa dejó clara su postura en el debate que ha encendido las redes sociales en torno al próximo enfrentamiento de boxeo entre las dos creadoras de contenido.

La exintegrante de La casa de los famosos Colombia no solo expresó su respaldo, sino que también apostó públicamente por la victoria de Calderón, desafiando la percepción generalizada de que la influenciadora sería una rival débil frente a Valdiri.

Pero ahí no terminó todo, pues durante la transmisión en su cuenta de Tiktok, Melissa arremetió en contra de Karina García por el encuentro que tendrá con Karelis, invitada por Westcol a la pelea.

“Y todo el mundo está diciendo que no, que Yina..., pero no importa… Entonces me voy por Yina Calderón. Y, eh... ¿Cuál es la otra que también va a pelear? Y Karelis. Me voy por Yina Calderón y Karelis. Y ojalá Karelis la dé toda, le mando toda la energía a Karelis. Y si hay alguien que conozca a Karelis, le dice que con toda, que ojalá le arranque las extensiones a la otra culipodrida esa”, haciendo referencia a Karina García, con quien se enfrentará la influenciadora mexicana.

Andrea Valdiri advirtió a Karina
Andrea Valdiri advirtió a Karina García para que se prepare para la pelea con Karely Ruiz - crédito stream_fighters/IG

Finalmente, la paisa aseguró que es su problema ver a quién decide apoyar, teniendo en cuenta que durante la transmisión fueron varios los comentarios negativos que recibió de parte de los seguidores de Karina.

“Y ojalá le dé bien duro en esa jeta y en ese hocico y ojalá le parta una carilla. Así estoy. Problema mío, yo veré a quién apoyo. Nos vemos en el próximo en vivo. Hasta luego”.

