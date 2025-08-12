Más de 1.500 familias se quedaron sin techo por ola invernal en el municipio de Condoto, Chocó

Así se registraron los vientos, en imágenes compartidas por la gobernadora chocoana - crédito @NubiaCarolinaCC/X

Un vendaval intenso azotó el municipio Condoto, en el departamento de Chocó, durante la noche del lunes, 11 de agosto, causando que al menos 1.500 casas quedaran sin techo, con sus habitantes a la intemperie, vulnerables a las inclemencias del clima.

La emergencia afectó a más de la mitad de la población y obligó a la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, a declarar la activación de la Sala de Crisis Departamental ante el nivel de daño causado.

El alcalde del municipio, Gustavo Elías Hincapié, dijo que “revisando las afectaciones que el producto de un fuerte vendaval afectó fuertemente a más del 50% de la población condoteña. En informes preliminares tenemos más de 1.500 casas despechadas, personas durmiendo bajo la lluvia, personas durmiendo sin energía, niños llorando hambre”.

El mandatario local solicitó ayuda prioritaria al Gobierno Nacional y al departamental para mitigar los daños y ofrecer respuestas inmediatas a los damnificados: “Pedimos al Gobierno Nacional priorizar las ayudas”.

La violencia del fenómeno climático provocó la caída de al menos cuatro postes, situación que dejó al municipio sin suministro eléctrico.

Además, se registraron árboles caídos que bloqueaban el acceso a varios sectores, destrucción de viviendas y pérdida de enseres en la mayoría de los hogares afectados.

Las calles permanecieron inundadas y se requería maquinaria pesada para restituir la transitabilidad y apoyar las labores de rescate y asistencia.