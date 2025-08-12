Colombia

Polémico mensaje de la hermana de Dylan Cruz a familiares de Miguel Uribe Turbay sacudió las redes: “Solo quien lo vive es quien lo sabe”

Dos mensajes de Denis Cruz generaron un debate porque algunos los consideraron como un “desahogo”, tras la muerte de su hermano en una de las jornadas de protestas durante el estallido social en 2019

La hermana del joven dejó reacciones de apoyo y en contra por sus palabras - crédito Cristian Bayona / Colprensa | Sergio Acero / Colprensa

Las reacciones tras el magnicidio de Migue Uribe Turbay siguen dejando de qué hablar en las redes sociales.

Su fallecimiento, que se reportó la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025, ha dejado todo tipo de mensajes en redes sociales, que van desde sentidas palabras de condolencias, hasta insultos.

Estos mensajes dejan ver la tensa situación del clima político en el país. Por eso mismo la viuda de Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, hizo un llamado a la “unión, paz y amor” y rechazó cualquier acto de “venganza”, tras llegar la noche de ese día al Salón Elíptico del Capitolio.

A raíz de todo lo anterior, Denis Cruz, hermana de Dylan Cruz, el joven que se convirtió en un símbolo alrededor de las protestas sociales en Colombia, que se intensificaron en 2019, dejó dos mensajes en su cuenta de X que encendieron la polémica.

Pero en uno de ellos no solo habló del caso de su familiar, y recordó otro episodio que tuvo a Uribe Turbay como protagonista en su momento: el feminicidio de Rosa Elvira Cely (24 de mayo de 2012).

Este fue uno de los mensaje que provocaron la polémica en las redes sociales tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, y que publicó Denis Cruz, hermana de Dylan Cruz Medina - crédito @Denis011114/X

Todo porque en uno de ellos aseguró: “Solo quien lo vive es quién lo sabe. Abrazo con el alma a sus familiares”.

En el segundo mensaje, que también compartió el lunes 11 de agosto, día que se confirmó la muerte de Uribe Turbay por parte de la Fundación Santa Fe a través de un comunicado de prensa, precisó: “No celebro la muerte de nadie y jamás lo haré, pero tampoco olvido lo que dijeron cuando la víctima fue otra persona (al referirse a su hermano Dylan)”.

Debate en redes por mensaje de Denis Cruz, hermana de Dylan Cruz, tras magnicidio de Miguel Uribe Turbay

“Hoy no digo “se lo buscó (al recordar el caso de Cely). Aprendí a no parecerme a ellos eligiendo siempre solidarizarme con la vida por encima de todo”.

En esta última frase, y tras un informe de La Silla Vacía, se explicó en su momento que las palabras “Si Rosa Elvira Cely no hubiera salido con los dos compañeros en la noche, hoy no estuviéramos lamentando su muerte”, y que aparecieron en varias publicaciones en rede sociales entrecomilladas a Uribe, se señaló que estas aparecían en un documento de la Secretaría de Gobierno, entidad que él lideraba.

Uribe se disculpó con la familia de Cely y añadió que no se le consultó antes dicha respuesta.

Ambos mensajes recibieron comentarios descalificándola a ella y a su hermano, pero también se ganó el respeto y el apoyo de otra parcialidad por no quedarse callada - crédito @Denis011114/X

Sin embargo, varios usuarios interpelaron a la hermana de Cruz por sus palabras, mientras que otra parte destacó la forma en como se pronunció al respecto.

“Totalmente injustificable un asesinato, venga de cualquier frente, izquierda o derecha. Las palabras de Miguel hacían omisión a la justicia, señalarlo hoy, el día de su fallecimiento de lo mismo no rompen el círculo”, aseguró uno de los internautas en la red social X.

Otro de los usuarios que le respondió a Cruz indicó: “Si como dijo el Pastor Saade, al hacer política se tiene el mismo riesgo se caerse al montar en bicicleta, pues salir a una marcha y lanzar objetos contra la fuerza pública tiene un riesgo aun mayo no?”

De un lado y otro hubo descalificaciones a tal punto que se llegó a mencionar: “Su hermano era un desechable sin valor alguno. Esas comparaciones no son válidas”.

Como respuesta a otro, varias internautas escribieron: “Yo si celebro que Denis se desahogue, era su hermano y este tipo lo trató de lo peor”, y “Gracias a la vida porque te lograste sacar ese clavo, aunque eso no reviva a Dylan. :(”

Las protestas incluían diversas demandas sociales y políticas, y en una de sus jornadas registró el impacto por un proyectil no letal que ocasionó que Dylan Cruz fuera remitido al Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá.

Su muerte (23 de noviembre), provocó en ola de indignación y llamados a la justicia, y que luego de que se cumplieron cinco años de lo ocurrido, se conoció a través de un informe del diario El Espectador que la Procuraduría General de la Nación emitió un fallo en abril de 2024, en el que sancionó al policía Manuel Cubillos Rodríguez (que accionó el arma no letal) con el pago de 14 millones de pesos como multa.

Fotografía de Dilan Cruz en una manifestación en su memoria - crédito Sergio Acero/Colprensa

Lo que agravó la impotencia en la familia, fue que esta decisión salió a la luz hasta el 23 de noviembre del 2024, día en que el periódico colombiano publicó su reportaje.

“Lo de Dylan es desastroso, eso no debe pasar. El objetivo de la persona que disparó esa escopeta no era Dylan (…) lo que sucedió aquí de acuerdo a las investigaciones es que el disparo iba proyectado hacia otro objetivo y en la línea de fuego se atravesó Dylan“, dijo Miguel Uribe en su momento en una entrevista a la revista Semana.

Dichas palabras no han sido pasadas por alto por algunos usuarios, que incluida la hermana de Dilan, han expresado su visión, dejando en algunos casos comentarios cargados de improperios que han llevado a que la sociedad en general haga un llamado a bajarle un tono a las formas de referirse y señalar a otra persona por no pensar de la misma forma.

