Colombia

Juzgado de Bogotá inadmite demanda por caso Vive Claro y solicita aclaraciones a las demandantes

Las demandantes tienen unos días para corregir y respaldar la acción judicial, mientras el recinto avanza hacia su inauguración.

Por Dahana Ospina

Guardar
La demanda busca frenar los
La demanda busca frenar los eventos programados en el nuevo centro cultural Vive Claro, localizado en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. - crédito cortesía Ocesa

El Juzgado Administrativo de Bogotá inadmitió la acción popular presentada por la concejal Quena María Ribadeneira y la edilesa de Teusaquillo, Mónica Naar Pardo, contra el contrato de arrendamiento que habilita la operación del recinto Vive Claro en los lotes 15 y 16 del Parque Metropolitano Simón Bolívar.

El tribunal consideró que la demanda carece de pruebas suficientes y no especifica de manera concreta las afectaciones denunciadas, por lo que otorgó un plazo de tres días para corregir y aportar los elementos requeridos, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley 472 de 1998.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El contrato de arrendamiento firmado el 28 de noviembre de 2023 permitió a Ocesa Colombia S.A.S. y la Beneficencia de Cundinamarca el uso exclusivo de 249.000 metros cuadrados durante cinco años, por un canon mensual de $361 millones. El predio, entre la calle 53, calle 26 y carrera 60, se destina a espectáculos masivos y construcción de estructuras temporales, con capacidad para 40.000 personas en el área general y 5.800 en el pabellón cubierto.

Las demandantes aseguran que el acuerdo fue suscrito sin licitación pública ni conformación de asociación público-privada, en presunta contravención de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1508 de 2012. Además, critican cláusulas que favorecen a Ocesa, como derecho preferente de renovación, exención de pagos en la fase de adecuación y ausencia de competencia abierta a otros interesados.

El nuevo venue para eventos
El nuevo venue para eventos Vive Claro está casi listo para su gran debut. - crédito cortesía Ocesa

La demanda también pide vincular a 13 entidades públicas, incluidas la Alcaldía de Bogotá, la Procuraduría General, la Contraloría General y la Superintendencia de Industria y Comercio, y solicita la suspensión y terminación del contrato, además de un ajuste a la gestión contractual de la Gobernación de Cundinamarca y la Beneficencia conforme a la normativa vigente.

Argumentos y observaciones del juzgado

El juzgado consideró que la demanda no precisaba de forma clara el daño concreto a los derechos colectivos que la acción buscaba proteger. A pesar de hacer referencia a la moralidad administrativa, la libre competencia, la seguridad y la planificación urbana, las demandantes no brindaron detalles ni explicaciones específicas sobre los efectos negativos para la comunidad.

Otra falencia señalada fue que, antes de presentar la demanda, Ribadeneira y Naar pidieron la terminación del contrato a las entidades responsables, pero no esperaron el plazo legal de 15 días para la respuesta. El juzgado explicó que no era posible afirmar que las entidades fueran renuentes o que se hubieran negado a responder, pues el término seguía en curso en el momento en que se radicó la acción.

El recurso legal fue interpuesto
El recurso legal fue interpuesto por la concejal Quena María Ribadeneira quien denunció presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento de dos lotes. - crédito concejo de Bogotá

El tribunal también advirtió que no existía evidencia de perjuicio irreparable ni prueba de que se hubiera solicitado la intervención de las 13 entidades mencionadas. Además, las demandantes no acreditaron la existencia de un daño inminente y grave que permitiera omitir el cumplimiento de los pasos procesales requeridos.

En el auto de inadmisión, el juzgado sostiene que “en aras de evitar un desgaste innecesario de la administración de justicia y garantizar el derecho de acceso a la misma, se inadmitirá la presente acción”, aunque otorga un plazo de tres días para presentar las aclaraciones y pruebas exigidas, bajo advertencia de que se podría rechazar la demanda de manera definitiva.

Futuro del recinto Vive Claro

El nuevo recinto Vive Claro está prácticamente listo para su inauguración. El 27 de julio se prevé la realización del primer concierto, mientras tanto la agenda para el segundo semestre incluye a artistas internacionales como Green Day, Shakira, Imagine Dragons, My Chemical Romance, Kendrick Lamar y Guns N’ Roses.

Según Ocesa Colombia, la empresa a cargo del recinto, el 75% del espacio corresponde a áreas verdes y solo se endurecerán seis hectáreas de las 24 disponibles, cumpliendo la exigencia del Plan de Ordenamiento Territorial. La Secretaría de Ambiente descartó que el predio constituya un humedal, aunque recomendó la conservación de la conectividad ambiental de la zona.

El 75 % del espacio
El 75 % del espacio está dedicado a zonas verdes, según el área de sostenibilidad de Ocesa Colombia. - crédito cortesía Ocesa

Clubes de fans de varios artistas participaron en una siembra simbólica de árboles previa a la apertura, mostrando el carácter ecológico y sostenible promovido por los organizadores. Sin embargo, residentes y ambientalistas persisten en sus críticas por el uso del terreno y las posibles afectaciones ambientales.

Ruth, directora del Vive Claro, afirma que el espacio “estuvo abandonado más de 50 años” y que ahora se transforma en un escenario inclusivo para la cultura y el disfrute ciudadano.

¿Qué está en juego?

La admisión de la demanda dependerá de la capacidad de las demandantes para subsanar las falencias señaladas por el juzgado y presentar las pruebas que fundamenten sus denuncias. Mientras tanto, el proyecto Vive Claro y su programación continúan, en medio del debate sobre la gestión del espacio público, la transparencia en la contratación y la preservación ambiental en Bogotá.

Temas Relacionados

Colombia-NoticiasBogotáVive ClaroAcción popularJuzgado de BogotáEventosConcejo de Bogotádemanda vive claro

Más Noticias

Nueva ley exime del Soat y matrícula a bicicletas y patinetas eléctricas con ciertas condiciones

La Ley 2486 de 2025 establece beneficios para vehículos eléctricos livianos y fija reglas para su circulación segura

Nueva ley exime del Soat

Entra en operación pista aérea del aeródromo de Buenavista en La Guajira

Esta infraestructura fortalecerá la movilidad, el apoyo logístico y la presencia institucional en el norte del país, facilitando operaciones militares y asistencia a las comunidades locales.

Entra en operación pista aérea

Gobierno anuncia refuerzo de seguridad con drones y lista de más buscados para proteger a transportadores

Defensa y Transporte acordaron vigilancia tecnológica y operativos focalizados en las rutas con mayor riesgo

Gobierno anuncia refuerzo de seguridad

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Bogotá

El estado del tiempo en Bogotá cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Predicción del clima: estas son

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Medellín

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Predicción del clima: estas son
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comunicado del ELN genera alarma

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

Un precandidato presidencial propone “darles balín” a criminales implicados en magnicidios como el de Miguel Uribe: “La política permeabiliza la justicia”

Denuncian que el Clan del Golfo está invadiendo territorios donde antes estaba el Ejército en Antioquia: “Unos andan de civil, otros uniformados”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate aseguró saber la

Melissa Gate aseguró saber la razón por la que Karina García y Altafulla habrían terminado

Apple Colombia: las 10 canciones más reproducidas este día

Jhonny Rivera respondió a las críticas tras la fuerte caída de Jenny López: “Estaba llorando”

Estas son las series de moda en Netflix Colombia hoy

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa, el periodista que impulsó la carrera de Shakira cuando apenas era una niña

Deportes

Atlético Nacional dio a conocer

Atlético Nacional dio a conocer sus convocados para duelo contra São Paulo: hay bajas sensibles

Muriel persiguió a Luis Suárez para que le entregara su camiseta tras clásico de la Florida en el que fue figura

Fallas estructurales en el estadio Guillermo Plazas Alcid obligaron a tomar fuerte decisión que afecta al Atlético Huila

Atlas de México llevaría a un viejo conocido de Camilo Vargas tras salida de su entrenador: ya fue campeón

Luis Díaz siguió los pasos de Manuel Neuer y se metió al arco del Bayern Múnich: “Aprende rápido”