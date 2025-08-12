Colombia

Esta fue la razón por la que Pitbull no se presentó en el concierto con el que Shakira inició su nueva etapa por México

El cantante estadounidense, que acompañó a ‘La Loba’ en su show de Nueva York, esta vez no le cumplió la cita en Tijuana, donde abriría el concierto de la estrella colombiana

Danny Barros

Por Danny Barros

Pitbull no le alcanzó a cumplir la cita a Shakira en Tijuana, pero prometió acompañarla en otro show - crédito @shakira/Instagram

“Hay cosas que uno en la vida no puede controlar, pero Tijuana y todo México, que bailen y disfruten con la única: Shakira. Shakira, muchas gracias por la oportunidad y yo sé que vas a darle un show espectacular. ¡Que viva México y ya tú sabes!”, expresó Pitbull en un mensaje dirigido tanto a sus seguidores como a la artista colombiana, tras confirmarse que no podrá presentarse en el esperado concierto de esta noche en la ciudad fronteriza.

El rapero cubano, quien había sido anunciado como el encargado de abrir el espectáculo en el Estadio Caliente, se vio obligado a cancelar su participación debido a un imprevisto técnico que lo dejó varado en Miami.

La noticia fue confirmada por Ocesa a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde se detalló que el avión en el que Pitbull viajaría a Tijuana sufrió desperfectos, imposibilitando su traslado a tiempo para el evento.

Ocesa explicó por qué Pitbull no cantó en el concierto de Shakira en Tijuana - crédito @Shakira/Instagram

“Sentimos profundamente este inconveniente, que sin duda habría sumado a una noche inolvidable”, señala el texto oficial, en el que la promotora lamenta la ausencia del artista y reconoce el impacto que su presencia habría tenido en el arranque de la segunda etapa de la gira Las mujeres ya no lloran, de Shakira, en territorio mexicano.

La expectativa en torno al regreso de la cantante colombiana a los escenarios de México se mantiene alta, ya que el concierto de esta noche marca el inicio de una serie de presentaciones en el país.

Aunque la ausencia de Pitbull representa una modificación relevante en la programación, la organización ha confirmado que la cancelación afecta únicamente a la fecha de Tijuana.

Para los conciertos programados en Hermosillo, Torreón y Monterrey, la participación del rapero sigue confirmada, según reiteró Ocesa en su comunicado.

La artista alcanza cifras inéditas en Estados Unidos, convirtiéndose en la primera latina en hacer sold out dos noches seguidas en Los Angeles - crédito @nicolasgerardin/ Instagram

El incidente que impidió la llegada de Pitbull se debió a problemas técnicos en la aeronave que debía trasladarlo desde Miami.

Esta situación, ajena a la voluntad del artista y de la producción, obligó a modificar los planes a pocas horas del evento.

La promotora subrayó que lamenta el contratiempo y agradeció la comprensión del público, mientras que el propio Pitbull aprovechó para enviar un mensaje de aliento y gratitud tanto a Shakira como a sus seguidores mexicanos.

El tour Las mujeres ya no lloran de Shakira continúa su curso en México, con la expectativa de que los próximos conciertos cuenten con la presencia de Pitbull como acto de apertura, tal como estaba previsto.

Shakira enfrenta controversia por curiosa petición que hizo a sus fanáticos durante el concierto de Tijuana

Una pisó suelo mexicano "la Loba" lo anunció en sus redes sociales donde publicó un mensaje que generó polémica: “¡México!! Ya estoy en casa! ¡Esta noche nos vemos! Qué les parece si traen globos sin helio, de colores que nos representen a todos para Waka? ¡Esta noche y siempre somos uno!”.

La cantante colombiana fue cuestionada por pedir que sus seguidores llevan globos a sus shows - crédito @shakira / Instagram

Si bien la estrella colombiana buscaba que el estadio se viera lleno de colorido durante la emblemática canción, pero gran parte del público reaccionó de forma negativa, expresando su preocupación por el impacto ambiental de la propuesta.

Entre los comentarios más destacados se leyeron: “Shaki te amo pero no nos pidas plásticos de un solo uso”, “No más contaminación por favor! Cuánto se ha hablado de no usar mas globos” y “Un mega mal aporte, la contaminación que generan estos globos, realmente no es una buena idea, pero podrías cambiarla por algún pedazo de tela de color o algo así que permita tener el ambiente colorido sin hacerle tanto daño al medio ambiente”.

Una de las internautas presumió que aunque respeta y admira a la colombiana, prefiere que la colombiana no haga este tipo de peticiones, pues considera que la imagen de cantante se puede ver afectada.

“Seré ridícula, me es igual, pero por lo menos hago algo útil y me preocupo por el medio ambiente y por el impacto que esto puede generar, ya que Shaki tiene un alcance gigante, al rato se inventan un trend”, comentó.

ShakiraShakira conciertoLas mujeres ya no lloranPitbullPitbull y ShakiraColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

