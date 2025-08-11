Tras denuncias de supuesta ‘traición’, ministro de Defensa tuvo que cambiar de número de teléfono por amenazas y hackeo

Pedro Sánchez comenzó por agradecer el compromiso de los uniformados desplegados en todo el país - crédito Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa Nacional informó que Pedro Sánchez, titular de la cartera, se vio obligado a cambiar su número de teléfono personal tras una serie de incidentes que incluyeron amenazas de muerte, intentos de hackeo y la exposición de información sensible.

En un comunicado emitido el lunes 11 de agosto, el Ministerio señaló que este hecho se derivó tras la filtración del número telefónico del funcionario, por parte del sargento retirado Alexander Chalá Sáenz en redes sociales.

Según la cartera, la divulgación del número, aunque el militar en retiro intentó ocultar los dígitos finales, permitió que especialistas en ciberseguridad descifraran la secuencia completa y accedieran a información sensible.

“Amenazas, intentos de hackeo, riesgos de interceptaciones ilegales, hurto de información sensible, estafas y peligro de obtener la ubicación del Ministro de Defensa y su familia, fueron algunas de las razones por las cuales se tomó la drástica decisión de cambiar de número celular”, expresó la cartera en un comunicado.

La gravedad de la situación radica en que, a través de esa línea telefónica, el ministro mantenía comunicaciones directas con altos mandos militares y policiales, funcionarios del Gobierno Nacional —incluido el presidente de la República, ministros, directores y asesores—, así como con gobernadores, alcaldes, líderes sociales, su equipo de seguridad y colaboradores del propio Ministerio de Defensa.

“Al otrora número celular del Ministro, llegaron una serie de mensajes en donde de manera intimidante lo amenazaban a él, a su familia y a sus más cercanos colaboradores. De igual manera, agentes de Ciberdefensa de las Fuerzas Militares detectaron una serie de ataques e intentos maliciosos por hackearlo para obtener las claves de sus cuentas de ahorros, tarjetas de crédito, redes sociales, correos electrónicos, así como a documentos y programas secretos para la seguridad nacional”, indicó la cartera de Defensa.