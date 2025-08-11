Colombia

Tras denuncias de supuesta ‘traición’, ministro de Defensa tuvo que cambiar de número de teléfono por amenazas y hackeo

En redes sociales fue divulgado el número personal del funcionario, en medio de una denuncia por supuesta traición al proyecto del presidente Gustavo Petro

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
Pedro Sánchez comenzó por agradecer
Pedro Sánchez comenzó por agradecer el compromiso de los uniformados desplegados en todo el país - crédito Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa Nacional informó que Pedro Sánchez, titular de la cartera, se vio obligado a cambiar su número de teléfono personal tras una serie de incidentes que incluyeron amenazas de muerte, intentos de hackeo y la exposición de información sensible.

En un comunicado emitido el lunes 11 de agosto, el Ministerio señaló que este hecho se derivó tras la filtración del número telefónico del funcionario, por parte del sargento retirado Alexander Chalá Sáenz en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la cartera, la divulgación del número, aunque el militar en retiro intentó ocultar los dígitos finales, permitió que especialistas en ciberseguridad descifraran la secuencia completa y accedieran a información sensible.

“Amenazas, intentos de hackeo, riesgos de interceptaciones ilegales, hurto de información sensible, estafas y peligro de obtener la ubicación del Ministro de Defensa y su familia, fueron algunas de las razones por las cuales se tomó la drástica decisión de cambiar de número celular”, expresó la cartera en un comunicado.

La gravedad de la situación radica en que, a través de esa línea telefónica, el ministro mantenía comunicaciones directas con altos mandos militares y policiales, funcionarios del Gobierno Nacional —incluido el presidente de la República, ministros, directores y asesores—, así como con gobernadores, alcaldes, líderes sociales, su equipo de seguridad y colaboradores del propio Ministerio de Defensa.

“Al otrora número celular del Ministro, llegaron una serie de mensajes en donde de manera intimidante lo amenazaban a él, a su familia y a sus más cercanos colaboradores. De igual manera, agentes de Ciberdefensa de las Fuerzas Militares detectaron una serie de ataques e intentos maliciosos por hackearlo para obtener las claves de sus cuentas de ahorros, tarjetas de crédito, redes sociales, correos electrónicos, así como a documentos y programas secretos para la seguridad nacional”, indicó la cartera de Defensa.

Temas Relacionados

Pedro SanchezMinisterio de DefensaAlexander ChalaAmenazasHackeoColombia-Noticias

Más Noticias

Miguel Polo Polo responsabilizó al Gobierno actual por la muerte de Miguel Uribe: “Tienes las manos manchadas de sangre”

El congresista expresó su indignación por la muerte del senador y aseguró que el Gobierno desatendió reiteradas peticiones de protección para el precandidato, lo que habría facilitado el trágico desenlace

Miguel Polo Polo responsabilizó al

Así nació el amor entre Miguel Uribe y su esposa María Claudia Tarazona, a la que conquistó con una canción: “Espérame”

La viuda del fallecido senador y madre de su hijo recordó el romántico tema que el político le compuso y lo despidió con emotiva promesa: “Siempre serás el amor de mi vida”

Así nació el amor entre

Otros crímenes de alias el Costeño, uno de los responsables del intento de magnicidio del senador Miguel Uribe

Uno de los testigos que tiene la Fiscalía en contra de este hombre confirmó que alias el Costeño o “Chipi” fue responsable del crimen de uno de sus amigos

Otros crímenes de alias el

Resultados del Sinuano Día y Noche del 10 de agosto de 2025, por si te los perdiste

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana difundió la combinación ganadora de sus dos sorteos

Resultados del Sinuano Día y

Resultados del Super Astro Luna: signo y números ganadores del 10 de agosto

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de la noche

Resultados del Super Astro Luna:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado Miguel Uribe: cuándo se

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Reportan ataque con explosivos contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: hay seis heridos

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

ENTRETENIMIENTO

Así nació el amor entre

Así nació el amor entre Miguel Uribe y su esposa María Claudia Tarazona, a la que conquistó con una canción: “Espérame”

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes quedaron expuestos por los hijos de la actriz: la pareja posó feliz en familia

Exesposa de Luis Alberto Posada denunció que el cantante no le permitió asistir a los 15 años de su hija: “Siento impotencia”

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

Amparo Grisales se cayó en pleno desfile de la Feria de las Flores, pero nunca perdió el estilo

Deportes

Pese a ganar el título

Pese a ganar el título con Crystal Palace, Daniel Muñoz se mostró decepcionado por la situación del club en Europa: “Es triste, porque luchamos”

Envigado concretó la venta de otra de sus ‘joyas’: esta promesa deportiva irá al fútbol español cuando cumpla 18 años

Van Dijk lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool tras la derrota ante Crystal Palace: esta fue la mención que hizo del “Guajiro”

Clásico bogotano daría reversazo y se jugaría en fecha estipulada inicialmente antes de tragedia del Movistar Arena

Supuesto interés del City Group para comprar a Millonarios: Gustavo Serpa habló sobre los rumores y fue contundente en su respuesta