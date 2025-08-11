Magnicidio de Miguel Uribe: así trasladaron el cuerpo del senador desde la Fundación Santa Fe a Medicina Legal

Horas después del fallecimiento del precandidato presidencial y senador, su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal - crédito Colprensa/Captura video

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto tras más de dos meses bajo cuidado médico intensivo, consecuencia de los disparos que recibió el sábado 7 de junio, en el occidente de Bogotá.

Después de horas tras el deceso del congresista del Centro Democrático, su cuerpo fue trasladado desde la Fundación Santa Fe hasta las instalaciones de Medicina Legal para la realización de la autopsia.

En imágenes captaron el momento en que un vehículo de la Policía lo retiraba de la clínica ubicada en el norte de la capital.

Según la información oficial del Congreso de la República, la velación de Uribe Turbay comenzará a las 3:00 p. m. del lunes y se realizará en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, recinto central en la vida del político de 39 años, donde desarrolló la mayor parte de su trabajo político y persiguió sus aspiraciones presidenciales.

El cuerpo de Miguel Uribe fue traslado desde la Fundación Santa Fe a Medicina Legal - crédito @JairoLadino_/X

La ceremonia en cámara ardiente en el Congreso se extenderá hasta la mañana del miércoles 13 de agosto, cuando el cuerpo será trasladado a la Catedral Primada de Bogotá, y las exequias serán presididas por el Monseñor Luis José Rueda.

A través de sus redes sociales, el Senado de la República lamentó la muerte del precandidato presidencial y senador, junto con imágenes de su puesto de trabajo durante los días en que estuvo luchando por su vida, en la Fundación Santa Fe.

“Hoy nos deja el senador Miguel Uribe Turbay. Así permaneció su curul en el Congreso de la República durante estos dos meses y hoy queda como símbolo de su compromiso y servicio al país. Su labor y entrega quedarán siempre en nuestra memoria. Paz en su tumba 🙏🏻“.

- crédito Prensa Senado

¿Qué dijo el presidente del Congreso?

La familia de Miguel Uribe, a través de su hermana María Carolina, solicitó que el cuerpo del congresista sea velado en el Capitolio Nacional.

Lidio García Turbay, presidente del Congreso, explicó en LA FM que la velación se realizará en el salón elíptico, comenzando a las 3:00 p.m del lunes 11 de agosto y extendiéndose hasta la mañana del miércoles 13, momento en que el cuerpo será trasladado a la catedral.

La noticia surge luego de un evento que García definió como “muy doloroso” y “difícil de entender”. El presidente del Congreso lamentó la situación y expresó que las puertas de la institución permanecerán abiertas para que la ciudadanía pueda brindar un último homenaje al legislador. En sus propias palabras al medio radial: “en casi dos décadas en el Congreso, no hemos tenido un caso similar, gracias a Dios”.

Curul del senador del Centro Democrático que murió en la madrugada del lunes 11 de agosto - crédito Luisa González/REUTERS

El presidente del Congreso anunció que se declarará luto legislativo. Adicionalmente, comunicó que se está coordinando un espacio para que los colegas de Uribe dispongan de un tiempo limitado con el fin de manifestar sus condolencias:“le vamos a dar la oportunidad a muchos compañeros que quieren dejar constancia, que quieren expresar sus condolencias, su solidaridad, su acompañamiento”. Este espacio se ajustará a las restricciones del salón elíptico, que albergará la cámara ardiente.

Respecto a la curul que ocupaba Uribe, García prefirió no pronunciarse sobre el reemplazo, aunque sugirió que “la silla de Miguel tiene que quedar plasmada en el Congreso, no solamente en una silla, sino de pronto en otro tipo de consideraciones”, añadiendo que se buscará una forma permanente de recordarlo.

García Turbay aprovechó para destacar la gravedad del contexto de violencia reciente, advirtiendo que lo ocurrido “debe servir para frenar la violencia en Colombia”. Consideró este suceso como un retroceso hacia épocas anteriores de inseguridad: “El país no aguanta más”, reclamó, y exhortó tanto al Congreso como a otras instancias a adoptar decisiones contundentes y reducir “los ánimos exacerbados”.