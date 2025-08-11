Estos son los tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que revisarán la apelación a la condena a Álvaro Uribe Vélez

El exmandatario es el primer expresidente de Colombia en ser condenado - crédito AP

El Tribunal Superior de Bogotá designó a los magistrados que integrarán la Sala encargada de estudiar el recurso de apelación contra la condena impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

La decisión de segunda instancia deberá adoptarse en un plazo máximo de dos meses, dado que el expediente tiene fecha de prescripción en octubre.

De acuerdo con la información divulgada por la oficina de prensa del Tribunal este lunes 11 de agosto, la Sala Penal N.° 9 será la encargada de adelantar el estudio del caso.

Está conformada por los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Leonor Oviedo Pinto y Manuel Antonio Merchán, este último en calidad de presidente de la Sala y ponente de la decisión.

El presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Fabio David Bernal Suárez, señaló que los tres magistrados cuentan con trayectoria en la Rama Judicial, formación especializada y calificaciones periódicas en criterios de idoneidad y suficiencia.

Según explicó, actuarán con apego a las pruebas, la valoración racional de las mismas y a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, particularmente el artículo 404 que regula la apreciación probatoria.

La Judicatura autorizó que los magistrados dedicaran atención exclusiva al estudio del proceso, para agilizar la decisión de fondo antes de que se cumpla el término de prescripción.

“No hay temor de que actuarán con imparcialidad, transparencia, autonomía e idoneidad suficiente”, señaló Bernal.

La apelación será radicada por la defensa del exmandatario el próximo miércoles 13 de agosto.

El equipo jurídico, liderado por el abogado penalista Jaime Granados Peña, argumentará que durante el juicio de primera instancia, que se prolongó por cinco meses, el Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá habría omitido la valoración de pruebas documentales, testimoniales y técnicas presentadas por la defensa.

También sostendrá que las conclusiones del fallo carecen de sustento jurídico y probatorio, por lo que pedirá la revocatoria de la sentencia y la absolución de Uribe Vélez.

En paralelo a este trámite, continúa en curso una acción de tutela interpuesta por la defensa contra la medida de aseguramiento de detención domiciliaria dictada por la jueza 44 de Conocimiento.

El recurso busca la protección de los derechos a la dignidad humana, debido proceso, presunción de inocencia y libertad, alegando que el fallo de primera instancia aún no está en firme y que el expresidente se había defendido en libertad durante el proceso.

Álvaro Uribe Vélez cumple actualmente la detención domiciliaria en su residencia en Rionegro, Antioquia, mientras se adelantan estos recursos judiciales.

Reacción de Álvaro Uribe por muerte de Miguel Uribe Turbay

En la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025 murió Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, víctima de un atentado con arma de fuego en un acto de campaña ocurrido el sábado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Por estos hechos,el expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez , lamentó el fallecimiento del precandidato y senador de la colectividad.

A través de su cuenta de X, Uribe Vélez pidió que “la lucha” del Miguel Uribe permita “el camino correcto” del país.

“El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia“, indicó Álvaro Uribe.

La última publicación de Miguel Uribe en apoyo al expresidente Álvaro Uribe, se dio el 27 de julio de 2025, a pocos días de conocerse el sentido de fallo en primera instancia en el juicio en su contra.

El precandidato había grabado un video en apoyo al expresidente antes del atentado.

“Reiteramos nuestro apoyo y nuestra solidaridad con el presidente Álvaro Uribe, que hoy es víctima de una persecución judicial promovida por aquellos que él derrotó política y militarmente que utilizan hoy todos los medios para calumniar, desprestigiarlo y destruirlo. Es evidente que hoy Colombia pide y exige lo que Álvaro Uribe siempre ha ofrecido seguridad, inversión y cohesión social", expresó Uribe Turbay en ese entonces, en su espaldarazo al expresidente.

“Hoy más que nunca necesitamos nuevamente su liderazgo y aquí confiamos, no solamente que podrá volver a demostrar su inocencia,sino que además reiteramos que Álvaro Uribe siempre ha actuado en el marco de la democracia, de la Constitución y la ley. Aquí, Presidente Uribe: tiene soldados que lo acompañamos, lo respaldamos y aquí estamos listos para recuperar el país al lado suyo", agregó el congresista de oposición, uno de los cinco precandidatos de la colectividad.