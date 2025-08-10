Colombia

Reuniones con mafias locales, 17 cuentas bancarias y negocios de gastronomía y café como fachada: así operaba en Cali el capo italiano Federico Starnone

Grabaciones con drones permitieron reconstruir el ‘modus operandi’ del ciudadano europeo, capturado por la Policía de Colombia y vinculado con la sanguinaria mafia ‘Ndrangueta

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
Starnone, de 46 años, había
Starnone, de 46 años, había llegado a Cali a mediados de 2022, mucho antes de que el juez de instrucción de Reggio Calabria ordenara su captura internacional en julio de 2024 - crédito Policía Nacional de Colombia

Federico Starnone, el capo italiano que fue capturado en Cali y que era buscado internacionalmente por la justicia italiana desde 2024, llevaba al menos un par años en el país, tejiendo una red de narcotráfico con conexiones directas entre Sudamérica y Europa.

Una investigación de El Tiempo develó imágenes captadas por drones de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia, que resultaron decisivas en la captura: en ellas, Federico Starnone aparece en reuniones con figuras clave de la mafia local en Cali, ciudad que se había convertido en su centro de operaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estas grabaciones, obtenidas mediante tecnología de vigilancia aérea y el trabajo de agentes encubiertos, permitieron a las autoridades reconstruir los movimientos y alianzas del capo italiano, cuya presencia en Colombia había pasado inadvertida para muchos hasta ese momento.

Federico Starnone, el capo italiano
Federico Starnone, el capo italiano que fue capturado en Cali y que era buscado internacionalmente por la justicia italiana desde 2024, llevaba al menos un par años en el país, tejiendo una red de narcotráfico con conexiones directas entre Sudamérica y Europa - crédito captura de video @petrogustavo/X

Starnone, de 46 años, había llegado a Cali a mediados de 2022, mucho antes de que el juez de instrucción de Reggio Calabria ordenara su captura internacional en julio de 2024.

Durante ese periodo, el capo no solo consolidó alianzas con líderes del narcotráfico local, sino que también puso en marcha un esquema financiero sofisticado: la apertura de al menos 17 cuentas bancarias en la ciudad, todas bajo la lupa de jueces civiles debido a disputas por sumas elevadas de dinero.

Estas cuentas, según la información recabada, estaban vinculadas a negocios de gastronomía y exportación de café, actividades que servían de fachada para el envío de cocaína de alta pureza al exterior.

El rastro documental de Starnone en Colombia es extenso. En uno de los procesos judiciales, donde incluso figura el número de su pasaporte, aparece la implicación de un ciudadano colombiano que, según las verificaciones actuales, corresponde a la identidad de un hombre hallado muerto cerca de un cementerio en Niquía (Antioquia). Este hecho sugiere la existencia de disputas internas o ajustes de cuentas relacionados con las operaciones del capo italiano en territorio colombiano.

Federico Starnone aparece en
Federico Starnone aparece en reuniones con figuras clave de la mafia local en Cali, ciudad que se había convertido en su centro de operaciones - crédito captura de video @petrogustavo/X

El dossier de Starnone en su país de origen: Italia

En Italia, la figura del capo italiano Federico Starnone cobró notoriedad cuando un familiar suyo, un abogado penalista de renombre, expresó públicamente su pesar por la implicación del capo en el narcotráfico de alto nivel. En esa declaración, el abogado recordó que Starnone ya había enfrentado problemas legales por tráfico de drogas hace dos décadas, lo que evidencia la trayectoria prolongada delictiva del ahora detenido, según estableció El Tiempo.

La operación que culminó con la localización y captura de Starnone en un apartamento de lujo en un barrio de clase media de Cali fue el resultado de una colaboración entre la Policía Nacional de Colombia y fuerzas especiales, apoyadas por información de agencias antimafia de al menos dos países.

Desde principios de año, estas agencias habían detectado la presencia del capo en la ciudad y comenzaron a rastrear sus desplazamientos en vehículos de alta gama hacia municipios cercanos y zonas del sur de Cali.

En Italia, la figura de
En Italia, la figura de Starnone cobró notoriedad cuando un familiar suyo, un abogado penalista de renombre, expresó públicamente su pesar por la implicación del capo en el narcotráfico de alto nivel - crédito captura de video @petrogustavo/X

De acuerdo con la Fiscalía, Starnone ocupaba una posición central en una organización criminal que operaba de manera constante desde Sudamérica. Su función principal era la de bisagra del grupo calabrés Platì en las negociaciones con cárteles de la droga colombianos y ecuatorianos. Esta estructura transnacional permitía el flujo de estupefacientes hacia Europa, consolidando a Starnone como un actor clave en la logística y el financiamiento del tráfico internacional.

La detención de Starnone se produjo tras el análisis de información obtenida en otro expediente relevante: el de Giuseppe Palermo, capturado en Bogotá el 11 de julio pasado. Según agentes de inteligencia, Starnone actuaba como operador de Palermo, lo que refuerza la hipótesis de una red criminal con ramificaciones en varias ciudades colombianas y conexiones directas con la mafia italiana.

Los cargos que enfrenta Starnone incluyen conspiración para el tráfico internacional de drogas, agravados por su participación en dos intentos de importación de grandes cantidades de cocaína.

Temas Relacionados

Federico StarnoneCapo italianoCali‘NdranguetaMafia italianaCapos en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Gobernación de Cundinamarca ofrecerá alivios tributarios a propietarios de vehículos hasta el 31 de agosto: conozca todos los detalles

La entidad recordó que el único canal autorizado para trámites es el portal oficial, recomendando no entregar dinero a terceros ni realizar pagos fuera de las entidades bancarias habilitadas

Gobernación de Cundinamarca ofrecerá alivios

Dos hombres murieron asfixiados en un accidente laboral: eran primos y trabajaban en el mismo lugar

Los hechos ocurrieron al interior de una reconocida planta en Bolívar, donde las autoridades ya iniciaron una investigación

Dos hombres murieron asfixiados en

Marta Lucía Ramírez lanzó duras críticas a Petro por apoyo a Maduro: “¿Será que pretende albergar a los de Venezuela en Colombia?”

La exvicepresidenta, excanciller y exministra de Defensa también expresó su inconformismo frente al anuncio del presidente de la República, en el que afirmó que no permitirá operaciones militares que busquen derrocar al régimen venezolano, al que considera aliado en la lucha contra el narcotráfico

Marta Lucía Ramírez lanzó duras

Hinchas de Santa Fe le dieron el último adiós a Sergio Blanco, fallecido cerca al Movistar Arena durante los desmanes del 6 de agosto

El homenaje de los hinchas cardenales tuvo lugar en la localidad de Suba y obligó al cese de operaciones de algunas estaciones de TransMilenio

Hinchas de Santa Fe le

Canciones de K-pop en iTunes Colombia para escuchar hoy

INFINITE hizo historia al ser el primero en encabezar la lista de artistas emergentes de Billboard en 2014 con su canción Last Romeo, abiendo oportunidades a más grupos de K-pop

Canciones de K-pop en iTunes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Personas tienen que recoger y

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Reportan ataque con explosivos contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: hay seis heridos

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

ENTRETENIMIENTO

Canciones de K-pop en iTunes

Canciones de K-pop en iTunes Colombia para escuchar hoy

Álzate aseguró que no se subía a una tarima sin consumir cocaína: “Todo mi éxito me la gocé drogado”

Actor Jimmy Vásquez reveló detalles de la experiencia sobrenatural que le salvó la vida

Beéle despidió a su padre dedicándole un emotivo verso, pero las críticas no se hicieron esperar: “No se le entiende”

Juan Duque habló de la cicatriz que tiene en su abdomen y que le recuerda que su vida estuvo en riesgo: “No había quirófanos”

Deportes

Van Dijk lamentó la salida

Van Dijk lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool tras la derrota ante Crystal Palace: esta fue la mención que hizo del “Guajiro”

Clásico bogotano daría reversazo y se jugaría en fecha estipulada inicialmente antes de tragedia del Movistar Arena

Supuesto interés del City Group para comprar a Millonarios: Gustavo Serpa habló sobre los rumores y fue contundente en su respuesta

Camilo Vargas se quedó sin técnico en México: Atlas anunció el despido de su entrenador

Arturo Reyes finalizaría su travesía en el fútbol peruano: no continuaría como técnico del Sport Boys