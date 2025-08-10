Colombia

Katherine Miranda arremetió contra Petro, tras polémica instrucción: “¿Ahora nuestra fuerza pública al servicio del dictador de Maduro?”

La representante a la Cámara de la Alianza Verde no ocultó su enojo frente al más reciente mensaje del presidente de la República, en la que pidió a los miembros de la fuerza pública defender al régimen en caso de un ataque del Gobierno de los Estados Unidos, que arreció en su ofensiva por el Cartel de los Soles

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
Katherine Miranda hizo pública su
Katherine Miranda hizo pública su indignación frente al anuncio del presidente Gustavo Petro de apoyar al régimen de Venezuela - crédito Joel González/Presidencia - Katherine Miranda/Facebook

El irrestricto respaldo al régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela, hecho público a través de las redes sociales del presidente Gustavo Petro, desató una tormenta de críticas durante la jornada del domingo 10 de agosto de 2025. Las reacciones se intensificaron especialmente tras los duros señalamientos de la representante a la Cámara, Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, quien no ocultó su indignación frente a la postura del mandatario.

Petro, en su pronunciamiento, fue más allá y transmitió públicamente una directriz a la fuerza pública colombiana en defensa del régimen venezolano. “Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad”, declaró el presidente, citando al libertador Simón Bolívar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Con este mensaje, el presidente
Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro afirmó su apoyo al régimen de Nicolás Maduro, con una clara instrucción a las FF. MM. - crédito @petrogustavo/X

El anuncio, que hizo a través de la red social X, sin duda encendió el debate en el país, pues llevó a que sectores de la oposición interpretaron la instrucción presidencial como un alineamiento directo con el régimen venezolano en momentos de máxima tensión internacional. En esa línea de ideas se expresó la congresista Miranda, que utilizó la misma plataforma digital para pronunciarse y salir al paso a lo dicho por el jefe de Estado.

“¡Increíble! ¿Ahora nuestra fuerza pública al servicio del dictador de Maduro? ¡Jamás pensé ver esto!”, expresó también en X, con lo que reflejó el desconcierto y rechazo de una parte del Congreso.

La posición de Petro dejaría en firme la estrategia del Gobierno nacional de no desconocer la victoria del titular del régimen durante los cuestionados comicios del 28 de julio de 2024, cuando había copiosa evidencia de un fraude en la contienda.

A través de este mensaje,
A través de este mensaje, la representante a la Cámara Katherine Miranda expresó su dura respuesta al presidente Gustavo Petro, frente al apoyo al régimen - crédito @KatheMirandaP/X

Más voces de rechazo a la insólita instrucción de Gustavo Petro

La controversia escaló cuando la representante Lina María Garrido, de Cambio Radical, también profundizó el tono político del episodio, que dejó en evidencia la intención del primer mandatario de continuar con su alianza con Maduro: al que le ha agradecido, incluso, lo que según él es su supuesto aporte en la lucha binacional contra el narcotráfico; pese a que desde el Gobierno de Estados Unidos estarían requiriendo al gobernante por este concepto.

“El Apoyo incondicional que hace hoy @petrogustavo al narcodictador de Venezuela, Nicolás Maduro, cambia el escenario político. Desde hoy se supera el discurso de Uribismo vs. Petrismo, desde hoy los colombianos se ubican en dos bandos: los que defendemos la democracia y la libertad para Colombia y Venezuela, vs. los amigos del narcotraficante y dictador Nicolás Maduro”, afirmó la parlamentaria de oposición al Gobierno.

Con esta publicación, la representante
Con esta publicación, la representante Lina María Garrido expresó su descontento con Gustavo Petro por apoyo a Nicolás Maduro - crédito @linamariagarri1/X

Las reacciones se produjeron mientras crece la presión internacional sobre el régimen venezolano. Antes de la posesión de Maduro el 10 de enero de 2025 —calificada de ilegítima por varios Gobiernos—, Estados Unidos anunció que la recompensa por información que condujera a su captura aumentaba 25 millones de dólares. Sin embargo, meses más tarde fue duplicada, según confirmó la fiscal General Pamela Bondi, a US50 millones.

“Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza a nuestra seguridad nacional”, justificó la fiscal Bondi, que elevó así la recompensa que se ofrece por la caída del dictador desde 2020.

Esta cifra, en comparación, supera en ocho veces la que el propio gobierno estadounidense ofreció en su momento por el capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar. En efecto, en 1993, tras la caída del narcotraficante, el Estado colombiano depositó a los miembros del Bloque de Búsqueda $5.000 millones, equivalentes entonces a 6,2 millones de dólares; con un dólar en ese entonces a 803 pesos, cuando hoy supera los $4.000.

Temas Relacionados

Katherine MirandaGustavo PetroGobierno PetroGobierno nacionalColombia y VenezuelaPetro y MaduroNicolás MaduroDictadura venezolanaRégimen en VenezuelaEstados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Arturo Reyes finalizaría su travesía en el fútbol peruano: no continuaría como técnico del Sport Boys

El entrenador colombiano habría sido despedido por el equipo inca tras una serie de malos resultados, apenas cinco meses después de haber asumido el cargo

Arturo Reyes finalizaría su travesía

Jota Pe Hernández arremetió contra Petro por respaldar a militares venezolanos: “¿Qué tendrá por esconder que le teme tanto al coletazo?"

El senador lanzó fuertes insinuaciones de que el presidente de Colombia estaría ocultando información que podría vincularlo con el dictador venezolano

Jota Pe Hernández arremetió contra

Obras de TransMilenio en Soacha generan desvíos y congestión: autoridades piden rutas alternas

La ampliación del sistema incluye infraestructura moderna, desvíos temporales y estrategias para mitigar congestión, con el objetivo de entregar una experiencia renovada a más de un millón de usuarios en 2026

Obras de TransMilenio en Soacha

Cámara de Representantes está bajo escrutinio luego de trabajar solo dos días en la semana del 7 de agosto: tiene más de 600 proyectos acumulados

El Congreso de la República cuenta con plazo hasta el 20 de junio de 2026 para dar trámite a los proyectos de ley vigentes, en un escenario en el que no dispone de tiempo para dilaciones y que, además, estará marcado por las campañas electorales del año entrante

Cámara de Representantes está bajo

Beéle despidió a su padre dedicándole un emotivo verso, pero las críticas no se hicieron esperar: “No se le entiende”

El famoso artista barranquillero sorprendió al interpretar una canción para su papá, que recién falleció, aunque el foco estuvo en su talento

Beéle despidió a su padre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Personas tienen que recoger y

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Reportan ataque armado contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: esto se sabe

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

ENTRETENIMIENTO

Beéle despidió a su padre

Beéle despidió a su padre dedicándole un emotivo verso, pero las críticas no se hicieron esperar: “No se le entiende”

Juan Duque habló de la cicatriz que tiene en su abdomen y que le recuerda que su vida estuvo en riesgo: “No había quirófanos”

De OnlyFans a pastor: exparticipante del ‘Desafío’ cerró su perfil en la página azul para dedicarse a predicar

Hernán Orjuela se despachó contra los que cometieron desmanes en el Movistar Arena de Bogotá

Sofía Vergara reveló su ingrediente secreto para mantener una piel hidratada y brillante: “Me envuelvo en plástico y a dormir”

Deportes

Arturo Reyes finalizaría su travesía

Arturo Reyes finalizaría su travesía en el fútbol peruano: no continuaría como técnico del Sport Boys

Con Natalia Garzón, Colombia conquistó su primer oro en los Panamericanos Junior, que se disputan en Asunción

Daniel Muñoz protagonizó choque con árbitro de la final de la Community Shield contra Liverpool, ya sin Luis Díaz

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, campeones de la Community Shield con el Crystal Palace: vencieron al Liverpool por penales

Nairo Quintana dejó ver la herida que sufrió tras su fuerte caída en la Vuelta a Burgos, que lo dejó por fuera de la competencia