Activan plan retorno en Soacha para el ingreso a Bogotá este domingo 10 de agosto

Se habilitará un tercer carril y habrá coordinación con las autoridades de movilidad por las obras de TransMilenio que redujeron la capacidad vial.

Por Dahana Ospina

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció que hoy domingo 10 de agosto se activará un plan retorno especial en la Autopista Sur, enfocado en el ingreso a Bogotá a través del municipio de Soacha. La medida responde a las obras del sistema TransMilenio en el paso urbano de Soacha, que han generado una reducción de tres a dos calzadas, en especial frente al portal El Vínculo, sentido Sibaté - Bogotá.

El reciente puente festivo del 7 de agosto motivó a muchos ciudadanos a salir de la capital y aprovechar un fin de semana extendido. Ante la previsión de un alto flujo vehicular este domingo, el gobernador Rey informó: “Implementaremos un tercer carril de ingreso a la ciudad en el paso por Soacha, a través de un Plan de Manejo de Tráfico (PMT) que mitigue el impacto de la movilidad en este tramo vial.”

Este plan contempla la habilitación de tres carriles de ingreso desde la calle 40 Sur hasta la calle 30 Sur, en el sentido Girardot–Bogotá. El objetivo es garantizar la continuidad en el flujo de vehículos que retornan a la ciudad, minimizando las demoras que suelen presentarse en este sector.

Detalles de la intervención y vías alternas

La intervención vial se realiza en el marco de las Fases 2 y 3 de TransMilenio en Soacha. Esta obra afecta especialmente el corredor en sentido Girardot–Bogotá, por lo que la administración departamental recomienda a los viajeros que, si tienen oportunidad y su destino lo permite, usen rutas alternas como la vía Girardot–Anapoima–Mosquera, para ingresar por Calle 80 o Calle 13, evitando la congestión en el corredor principal.

Además, en coordinación con el Distrito, se implementarán semáforos intermitentes en el paso por Soacha, con el fin de ofrecer mayor fluidez en el ingreso a la capital. El mandatario agregó: “Agradezco a Movilidad de Cundinamarca, DITRA, y a las secretarías de Movilidad de Bogotá y Soacha, por trabajar de manera armónica en esta operación retorno.”

Coordinación interinstitucional

El desarrollo de este plan cuenta con la articulación de varias entidades: la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, y las secretarías de Movilidad tanto de Bogotá como de Soacha. El trabajo conjunto busca que los ciudadanos tengan un regreso a Bogotá más seguro y con menos congestión, a pesar de las restricciones y obras que se ejecutan en la zona.

Recomendaciones para los viajeros

Las autoridades sugieren salir con anticipación y estar atentos a los reportes en tiempo real por parte de la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito. Aquellos que vuelven a Bogotá por la Autopista Sur deben considerar la posibilidad de tomar rutas alternas para evitar mayores contratiempos.

El gobernador Rey subrayó la importancia de la prevención y la paciencia durante la jornada de retorno: “Seguimos trabajando para que las obras avancen sin detener la movilidad, con soluciones que permitan a los viajeros llegar a su destino de manera más rápida y segura.”

Este plan retorno especial en Soacha busca facilitar el regreso de miles de personas a Bogotá tras el puente festivo, en medio de obras de infraestructura y eventos como la Vuelta a Colombia, que marcan la movilidad de este domingo 10 de agosto.

Impacto en TransMilenio y desvíos por la Vuelta a Colombia

Mientras se despliega el plan retorno en la Autopista Sur, en Bogotá también hay novedades para el transporte público. Este domingo 10 de agosto, a raíz de la etapa final de la Vuelta a Colombia, algunos servicios TransMiZonales implementan desvíos en diferentes sectores de la ciudad. TransMilenio informó sobre los siguientes cierres:

  • Avenida Carrera 7, entre calle 53 y calle 59: cierre total, de 12:30 a.m. a 6:00 p.m.
  • Vía Bogotá - La Calera hasta el peaje de patios: cierre total.
  • Avenida Carrera 7 (Calzada occidental), entre calle 85 y calle 67: cierre total.
  • Avenida Carrera 7 (Calzada oriental), entre calle 59 y calle 69: cierre total.
  • Calle 53, entre carrera 4 y avenida carrera 7: cierre parcial, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Estas restricciones afectan el funcionamiento de algunos servicios TransMiZonales, por lo que se recomienda a los usuarios consultar rutas y horarios antes de planear sus desplazamientos por la ciudad.

