Colombia

En pesos colombianos: esta sería la recompensa que ofrece Estados Unidos por información para capturar a Nicolás Maduro

El Departamento de Justicia y el Departamento de Estado del país norteamericano aseguran que el dictador venezolano ha violado leyes de narcóticos y, presuntamente, lideraría el cartel de los Soles

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El Gobierno de Estados Unidos
El Gobierno de Estados Unidos dispuso una línea telefónica para recibir información sobre Nicolás Maduro - crédito Luisa González/Reuters y Marcelo García/EFE

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, está en la mira del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de Estados Unidos, que incrementaron la recompensa por información que conduzca a su captura. El Gobierno norteamericano está ofrecido hasta USD50 millones por el dictador, por presuntamente violar las leyes de narcóticos de Estados Unidos.

Durante más de una década, Maduro ha liderado el cartel de los Soles, responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El 25 de julio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Cártel de los Soles como Terrorista Global Especialmente Designado (Tged)”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese sentido, en pesos colombianos, la persona que cuente con información sobre el dictador recibiría más de $200.000 millones, teniendo en cuenta que el dólar está en $4.035,04. El Gobierno norteamericano resaltó que se trata de una millonaria recompensa que está sobre la mesa para lograr el arresto y/o la condena de Maduro.

Estados Unidos ofreció USD50 millones
Estados Unidos ofreció USD50 millones por la captura de Nicolás Maduro, duplicando la recompensa anterior - crédito @VickyDavilaH/X

Para dar a conocer los datos disponibles, las personas pueden comunicarse con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) a través de la siguiente línea telefónica: +1-202-681-8187 (voz, WhatsApp, Signal, Telegram o mensaje de texto).

La oferta de recompensa de hoy está autorizada por el Secretario según el NRP, que apoya los esfuerzos de las fuerzas del orden para desmantelar el crimen transnacional a nivel mundial y llevar a los fugitivos ante la justicia como un pilar fundamental de las prioridades de “Estados Unidos Primero” del presidente Trump”, indicó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Críticas al Gobierno Petro por alianza con el régimen venezolano

Los gobiernos de Gustavo Petro
Los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro firmaron un memorando de entendimiento para la creación de la zona binacional - crédito Presidencia

El incremento de la recompensa por parte del Gobierno de Estados Unidos en contra de Maduro, al que no reconoce como presidente de Venezuela por anomalías en los resultados electorales, derivó en críticas por parte de políticos colombianos. Esto, debido a que el Gobierno de Gustavo Petro firmó un memorando de entendimiento con el régimen venezolano para crear una zona binacional en la frontera.

Una de las personas que se pronunció al respecto es la periodista y precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, que a través de su cuenta de X aseguró que el dictador está vinculado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado colombiano que también opera en Venezuela.

“Urgente: Estados Unidos ahora ofrece 50 millones de dólares por la cabeza del narcodictador Nicolás Maduro por inundar de cocaína ese país. Rechazamos la zona binacional entre Colombia y Venezuela. Maduro es el jefe del ELN y el jefe de la cocaína en la frontera. Colombia no puede tener como socio a un narco. El 7 de agosto del 26 se acaba esa alianza criminal. El decreto está listo”, aseveró.

Vicky Dávila rechazó las políticas
Vicky Dávila rechazó las políticas conjuntas del Gobierno colombiano con el régimen de Nicolás Maduro, luego de la millonaria recompensa que ofrecen por el dictador - crédito @VickyDavialH/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la creación de la zona binacional, argumentando que está orientada a la construcción de paz, al desarrollo económico y al otorgamiento de oportunidades de educación y de salud para la población de ambas naciones. “Esa zona binacional creo que el país no la ha entendido bien. De pronto es culpa de nosotros que no nos hemos sabido expresar bien. Es un tema solo económico que tiene que ver con educación, salud, economía, no con lo militar”, precisó el jefe de la cartera, en conversación con varios medios de comunicación.

Añadió: “La cooperación militar será siempre para cuidar la seguridad, pero nadie crea que es que estamos hablando de temas de seguridad militar. El que diga todas esas cosas es bastante tonto para hacer oposición”.

Temas Relacionados

Nicolás MaduroRecompensa por Nicolás MaduroEstados UnidosPesos colombianosZona binacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Sinuano Noche: resultados del 8 del agosto 2025, números ganadores

Esta lotería nocturna ha cambiado la vida y la suerte de los afortunados

Sinuano Noche: resultados del 8

Chontico Noche: resultados del viernes 8 de agosto y número ganador del premio mayor

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Chontico Noche: resultados del viernes

Paola Rey, ganadora de Masterchef Celebrity 2024, anunció el fin de su relación con Juan Carlos Vargas: “Es el momento adecuado”

La actriz santandereana afirmó que desde hace dos años y medio decidieron tomar caminos separados, aunque por el lazo que los une, sus dos hijos, mantienen una buena relación y habían decidido no informarlo a la opinión pública

Paola Rey, ganadora de Masterchef

Ministro de Defensa afirmó que el Clan del Golfo con el que el Gobierno va a negociar la paz hace parte del grupo que quiere matar al presidente

Pedro Sánchez sostuvo que en la Junta del Narcotráfico hay otros grupos armados ilegales

Ministro de Defensa afirmó que

Mario Alberto Yepes es el nuevo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’: el “Capi” tomó los cuchillos

El exfutbolista salió perjudicado en un reto de eliminación con la changua como protagonista. Los participantes tuvieron reacciones divididas con la elección del jurado

Mario Alberto Yepes es el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc intensifican

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

ENTRETENIMIENTO

Paola Rey, ganadora de Masterchef

Paola Rey, ganadora de Masterchef Celebrity 2024, anunció el fin de su relación con Juan Carlos Vargas: “Es el momento adecuado”

Mario Alberto Yepes es el nuevo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’: el “Capi” tomó los cuchillos

Bad Bunny y Adam Sandler siguen triunfando en Netflix Colombia con esta película

Juanes pasó de “renegar” del éxito de “La Camisa Negra” a reinventarla: esto sucedió

Las mejores series de Netflix Colombia para ver hoy mismo

Deportes

Linda Caicedo pasó de las

Linda Caicedo pasó de las canchas al modelaje: así presentó la nueva camiseta del Real Madrid

Video: dura lesión de Andrés Llinás en el partido entre Millonarios y Deportivo Cali

Millonarios desperdició una ventaja de dos goles: empató 3-3 contra el Deportivo Cali en El Campín

Carlos Cuesta por fin habría encontrado equipo, pero se despediría de Europa: vea de cuál se trata

Iván René Valenciano tranquilizó a sus seguidores al descartar que padece enfermedad mortal: “Sigo en tratamiento”